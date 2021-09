Mann vergewaltigt 27-Jährige – Kripo sucht Zeugen

Karlsruhe-Durlach (ots) – Den bisherigen Ermittlungen zufolge war eine 27-jährige Frau vom Durlacher Bahnhof kommend zu Fuß über die Ernst-Friedrich-Straße und dann in der Killisfeldstraße unterwegs. Mehrmals sei die Fußgängerin auf ihrem Weg von einem jungen Mann angesprochen worden und war der Annahme, der Unbekannte mache sich um ihr Wohlbefinden sorgen, zumal sie auch alkoholisiert war.

Nachdem sich die Wege von Beiden wieder getrennt hatten, stand derselbe Mann an der Einmündung der Raiherwiesenstraße plötzlich hinter ihr, zog sein Opfer in ein Gebüsch, wo er die Frau schlug und sich an ihr verging.

Der Täter hielt ihr den Schilderungen zufolge den Mund zu, als unmittelbar am Tatort zwei Passanten vorbeigingen, weshalb sie sich nicht bemerkbar machen konnte. In der Folge ließ der Täter von ihr ab und entfernte sich zu Fuß in unbekannte Richtung. Die 27-jährige verständigte später die Polizei.

Vom Täter liegt folgende Beschreibung vor:

Etwa 17 bis Anfang 20 Jahre alt, 165 bis 170 cm groß, schmächtig mit kurzem dunklem Haar. Er spricht Deutsch mit ausländischem Akzent.

Zur Bekleidung liegen keine Erkenntnisse vor. Zeugen und insbesondere jene Passanten, die zur relevanten Zeit am beschriebenen Tatort vorbeikamen, auch wenn diese von der Tat nichts mitbekommen haben, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Karlsruhe unter 0721 666-5555 zu melden.

Feiernde halten am Wochenende Polizei in Atem

Karlsruhe (ots) – Wegen eines Körperverletzungsdelikts und anhaltender Aggression gegenüber den einschreitenden Polizeibeamten musste der Fasanengarten in der Nacht von Freitag auf Samstag 18.09.2021 geräumt werden. Dort hatten sich bis zu 200 Personen versammelt, die Stimmung war anhaltend aggressiv. Viele der jungen Leute waren alkoholisiert. Ein ähnliches Bild zeigte sich in der Nacht zum Sonntag.

Zunächst wurde ein 19-Jähriger am Freitag gegen 23.50 Uhr im Bereich des Fasanenschlösschens offenbar von Unbekannten bedroht und angegriffen. Dabei wurde wohl auch Pfefferspray gegen den jungen Mann verwendet. Daraufhin verständigte dieser die Polizei. Die eintreffenden Polizisten trafen in diesem Zusammenhang auf eine große Menschenmenge, aus der heraus die Beamten angepöbelt wurden. Auch beleidigende verbal aggressive Parolen in Form von lauten Sprechchören waren zu verzeichnen. Auf Ansprache zeigten sich die überwiegend jungen Leute sehr uneinsichtig.

Durch die aggressive Grundstimmung waren weitere Straftaten zu befürchten, weshalb weitere Polizeibeamte hinzugezogen wurden. Auch Angehörige des Kommunalen Ordnungsdienstes der Stadt Karlsruhe unterstützten hier.

Die Menschenmenge zerstreute sich im Bereich der Hagsfelder Allee. Mehrere Platzverweise mussten erteilt werden. Verstärkte Polizeipräsenz verhinderte weitere Störungen.

Auch in der Nacht zum Sonntag mussten im Fasanengarten vermehrt Platzverweise erteilt werden. Aggressive junge Leute, die zum Großteil dem sogenannten “Eventpublikum” zuzurechnen waren, fielen massiv durch Ordnungsstörungen auf. Ein 16-jähriger Rädelsführer, der immer wieder versuchte, andere zur Aggression gegen Polizeibeamte anzustacheln, musste gegen 01.00 Uhr schließlich in Gewahrsam genommen werden. Er war stark alkoholisiert und wurde auf der Dienststelle seiner Mutter übergeben.

Nach Auseinandersetzung an der S-Bahn Haltestelle Zeugen gesucht

Karlsruhe (ots) – An der S-Bahn Haltestelle Am Entenfang kam es am Sonntagabend zu einem Körperverletzungsdelikt zum Nachteil eines 17-jährigen Geschädigten. Demnach seien gegen 21.35 Uhr zwei bislang unbekannten männlichen Personen auf den 17-Jährigen losgegangen und hätten ihn geschlagen und getreten, weshalb er Schmerzen verspürte.

Gegenüber den Beamten äußerte der Geschädigte, dass es zuvor eine Aussprache zwischen ihm und seiner Ex-Freundin gegeben hätte und dass es sich bei den Angreifern um Verwandte der Ex-Freundin gehandelt haben könnte.

Personen die Beobachtungen gemacht haben, wenden sich bitte unter der Telefonnummer 0721 6663611 an das Polizeirevier Karlsruhe-West.

33-Jährigen nach rasanter Autofahrt bedroht

Karlsruhe (ots) – Ein 33-jähriger Autofahrer wurde am Sonntag gegen 16:15 Uhr von einem bislang unbekannten Autofahrer auf der Talstraße in Karlsruhe-Palmbach bedroht.

Der 33-Jährige machte den Unbekannten auf sein vorangegangenes Fehlverhalten im Straßenverkehr aufmerksam. Der Unbekannte forderte daraufhin den 33-Jährigen zur Weiterfahrt auf und bedrohte den Geschädigten nach dessen Angaben mit einer Pistole.

Die Polizei ist nun auf der Suche nach dem unbekannten Mann, welcher in einem weißen VW Golf mit Karlsruher Kennzeichen unterwegs war. Der Geschädigte beobachtete zunächst wie der nun gesuchte Mann mit erhöhter Geschwindigkeit die Talstraße einfuhr. Bis zur Ortseinfahrt Palmbach fuhr der Unbekannte dem 33-Jährigen offenbar stark auf.

An der Ortseinfahrt setzte der VW-Fahrer zum Überholen an, brach den Vorgang jedoch aufgrund eines entgegenkommenden Fahrzeuges ab. Anschließend brachte der 33-Jährige das eigene Auto zum Stillstand, stieg aus und lief zur Fahrerseite des Unbekannten.

Er sprach den Unbekannten durch das offene Fahrzeugfenster auf sein Fehlverhalten an. Daraufhin kam es zu der Bedrohung.

Bei dem bislang unbekannten VW-Fahrer handelt es sich um einen circa 30-35 Jahre alten Mann mit südeuropäischem Aussehen. Er war etwa 180 cm groß, trug einen

3-Tage-Bart und dunkle kurze Haare.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich telefonisch, unter der Nummer

0721/4907-0, mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Durlach in Verbindung zu setzen.

Betrüger erneut mit Schockanrufmasche erfolgreich

Karlsruhe (ots) – Mit dem sogenannten Schockanruf gelang es am Freitagnachmittag erneut Tätern an mehrere zehntausend Euro Bargeld zu gelangen. Das Polizeipräsidium Karlsruhe warnt weiterhin vor einer Welle von betrügerischen Anrufversuchen im Stadt- und Landkreis.

Nach aktuellem Kenntnisstand wurde die in Karlsruhe wohnhafte Geschädigte im Alter von 88 Jahren am Freitagnachmittag von den Tätern in ein mehrstündiges Telefongespräch verwickelt. Eine Frau gab sich zunächst als ihre Enkelin aus und schilderte, einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht zu haben. Zur Abwendung einer Haft benötige sie dringend einen hohen Geldbetrag.

Im Anschluss gab sich eine weitere Täterin als Polizeibeamtin eines örtlichen Polizeireviers aus. Ihr gelang es schließlich, die Geschädigte zur Übergabe von Bargeld zu bewegen. An einem vereinbarten Treffpunkt wurde in der Folge der hohe Geldbetrag an einen männlichen Mittäter überreicht.

Da es erst zuletzt zu ähnlichen vollendeten Telefonbetrügereien kam, warnt die Polizei weiterhin vor den aktuell wieder massiv auftretenden Anrufversuchen im Stadt- und Landkreis Karlsruhe. Unter anderem werden insbesondere die Angehörigen darum gebeten, ihre älteren Verwandten oder Bekannten über die Masche von Enkeltrick- und Schockanrufern aufzuklären.

Unbekannter stiehlt Rucksack aus Zug

Karlsruhe (ots) – Samstagmorgen (18. September) hat ein bislang unbekannter Tatverdächtiger kurz vor Zugabfahrt, den Rucksack eines 56-jährigen Geschädigten gestohlen. Rucksack und Inhalt hatten einen Gesamtwert von etwa 1.000 Euro.

Um kurz vor sieben stieg der 56-jährige Geschädigte in den Zug Richtung Leipzig und stellte den Rucksack auf seinem Sitz ab. Für wenige Minuten verließ er dann das Abteil. Als er zum Sitzplatz zurückkehrte, war der Rucksack verschwunden. Eine Zeugin sagte aus, dass sie einen jungen Mann bemerkte, der den Rucksack an sich nahm und den Zug wieder verließ. Angaben zur Person konnte sie jedoch keine machen.

Immer wieder kommt es zu Diebstählen im Zug oder an Bahnhöfen. Daher rät die Bundespolizei, immer achtsam zu sein und Gepäck sowie Wertgegenstände nicht aus den Augen zu lassen. Insbesondere im Zug sollten Reisende bis nach der Abfahrt warten, um beispielsweise die Zugtoilette aufzusuchen. Zusätzlich können Mitreisende gebeten werden, für den kurzen Moment der Abwesenheit auf das Gepäck zu achten.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

Beifahrer wird aus dem Fenster geschleudert und schwer verletzt

Karlsruhe (ots) – Bei einem Unfall am Sonntagabend auf der Nordbeckenstraße, wurde ein 18-jähriger Beifahrer aus dem Fenster geschleudert und schwer verletzt. Nach derzeitigen Ermittlungen der Polizei, waren ein 19-jähriger Opel-Fahrer und vier weitere Fahrzeuginsassen gegen 21.20 Uhr auf der Nordbeckenstraße in westliche Richtung unterwegs.

Kurz vor der Einmündung der Straße “Im Schlehert” hätte der 18-Jährige seinen Sicherheitsgurt gelöst und sich mit dem Oberkörper aus dem geöffneten Fenster gelehnt. Kurz darauf hätte der Fahrer des Opels einem Tier ausweichen müssen, dass plötzlich über die Fahrbahn gelaufen sei.

In der Folge sei der Beifahrer aus dem Pkw geschleudert worden und auf die Fahrbahn gestürzt. Herbeigeeilte Rettungskräfte brachten den 19-Jährigen in eine Klinik.

Großangelegte Kontrollaktionen

Karlsruhe (ots) – Mit großangelegten Kontrollaktionen in der Stadt Karlsruhe und auch im Landkreis beteiligten sich die Sicherheitsbehörden am vergangenen Freitag und Samstag am länderübergreifenden Sicherheitstag. Insgesamt wurden in Kooperation zwischen dem Polizeipräsidium Karlsruhe, der Bundespolizeiinspektion Karlsruhe, dem Hauptzollamt Karlsruhe, dem Kommunalen Ordnungsdienst der Stadt Karlsruhe, dem Polizeipräsidium Einsatz und weiterer Behörden und Stellen Kontrollmaßnahmen mit unterschiedlichen Zielrichtungen durchgeführt. Dabei nahmen mehrere hundert Beamte und Sicherheitskräfte teil.

Neben der Ahndung von Straftaten und Ordnungswidrigkeiten wurden auch präventive Maßnahmen durchgeführt. So bewarben Beamte in der Innenstadt von Karlsruhe und in Clubs und Gaststätten eine Kampagne für Zivilcourage und an mehreren Schulen in Karlsruhe und anderen Städten und Gemeinden wurden Schulwegüberwachungen zur Steigerung der Verkehrssicherheit der Schulkinder vorgenommen.

Weitere Verkehrsüberwachungsmaßnahmen fanden beispielsweise auf der Autobahn statt. Hierbei konnten Lkw mit teils erheblichen technischen Mängeln aus dem Verkehr gezogen werden. Neben Verstößen gegen die Lenk- und Ruhezeiten von Kraftfahrern im Transportgewerbe wurden auch Ladungssicherheitsmängel geahndet.

Insgesamt konnten bei den Kontrollmaßnahmen von Freitagvormittag bis in die frühen Morgenstunden des Samstag mehrere hundert Fahrzeuge und weit über tausend Personen überprüft werden. In Ettlingen gelang es durch einen Fund von mehreren vorbereiteten Marihuanapäckchen einen Handel mit Betäubungsmitteln aufzudecken. Bei Gaststättenkontrollen in der Karlsruher Innenstadt wurden etliche Verstöße, unter anderem gegen das Landesglücksspielgesetz festgestellt und geahndet.

Landkreis Karlsruhe

75 jähriger Dame zu Boden gestoßen und Goldkette geraubt – Polizei sucht Zeugen

Pfinztal-Söllingen (ots) – Einer 75-jährigen Frau wurde am Sonntagmittag 19.09.2021 gegen 12.30 Uhr an der Straßenbahnhaltestelle Pfinztal-Söllingen die Goldkette von einer unbekannten männlichen Person vom Hals gerissen. Die ältere Dame befand sich bereits in der Straßenbahn, als sie von einem Unbekannten wegen des Fahrkartenkaufs um Rat gefragt wurde. Beide begaben sich anschließend zum Fahrkartenautomaten, wo sie der unbekannte Mann in ein Gespräch verwickelte.

Hierbei stieß sie der männliche Täter plötzlich zu Boden und riss ihr gleichzeitig die goldene Halskette vom Hals. Der Täter flüchtete anschließend mit der zerrissenen Halskette in Richtung Reetzstraße, wo er aus den Augen verloren wurde. Die 75-jährige Frau erlitt bei der Tathandlung leichte Verletzungen am Hals und am Knie.

Der geflüchtete Täter konnte wie folgt beschrieben werden:

männlich, 30-40 Jahre alt, etwa 170 cm groß, dunkelbraune, lockige Haare, lückenhaftes Gebiss, Oberlippenbart, bekleidet mit heller Hose und rotem Oberteil. Vermutlich Nordafrikaner mit dunklerer Hautfarbe.

Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst des Polizeipräsidiums Karlsruhe unter der Telefonnummer: 0721/666-5555 zu melden.

Fahrkartenautomat am Bahnhof Bruchhausen aufgebrochen

Bruchhausen/Ettlingen (ots) – In der Nacht auf Montag 20.09.21 haben bislang unbekannte Täter am Bahnhof Bruchhausen einen Fahrkartenautomaten der Deutschen Bahn aufgebrochen und zerstört. Die Schadenshöhe ist bislang noch unbekannt.

Vermutlich in der Zeit zwischen 01:20 und 02:40 Uhr machten sich die Unbekannten an dem Automaten auf Bahnsteig 1 zu schaffen. Mit schwerem Gerät setzten sie an, um diesen zu öffnen und an das Bargeld zu gelangen. Gemeldet wurde der Aufbruch von einem 16-jährigen Zeugen, der Montagmorgen auf dem Weg zur Schule war.

Die Bundespolizei ermittelt nun und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die in der Nacht etwas beobachtet oder gehört haben. Diese können sich jederzeit unter

0721 120160 oder über das Kontaktformular unter www.bundespolizei.de melden.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

Radfahrer bei Unfall tödlich verletzt

Bruchsal (ots) – Ein 74-jähriger Radfahrer ist am Montagmorgen in Bruchsal mit seinem Fahrrad gestürzt und dabei tödlich verletzt worden.

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Verkehrspolizei befuhr der 74-Jährige mit seinem Fahrrad gegen 08:30 Uhr den land- und forstwirtschaftlichen “Staighof” Weg in Richtung Heidelsheim. In einer leichten Linkskurve mit leicht abschüssigen Verlauf kam er ohne Fremdeinwirkung mit seinem Fahrrad zu Fall.

Durch den Sturz erlitt der 74-Jährige, trotz eines getragenen Fahrradhelms, schwerste Verletzungen, an denen er trotz umgehender Reanimationsmaßnahmen noch an der Unfallstelle verstarb.

Unfall im Einmündungsbereich – Polizei sucht Zeugen

Karlsdorf-Neuthard (ots) – Am Sonntagabend kam es an der Einmündung Bundesstraße 35 und Bürgermeister-Huber-Straße zu einem Verkehrsunfall bei dem eine 24-Jährige verletzt wurde. Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei Bruchsal war die Frau in ihrem Opel Corsa gegen 21.45 Uhr aus Richtung Bruchsal kommend bei Grünlicht nach links abgebogen.

Zeitgleich kam ihr ein Opel Astra aus Richtung Graben-Neudorf entgegen. Dessen 37-jähriger Lenker fuhr möglicherweise bei Rotlicht in die Einmündung ein, weshalb es in der Folge trotz Vollbremsung zur Kollision kam. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 9.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07251 7260 mit dem Polizeirevier Bruchsal in Verbindung zu setzen.

Verdacht des verbotenen Autorennens – Polizei sucht Zeugen

Stutensee-Blankenloch (ots) – Am Sonntag gegen 18:15 Uhr befuhr eine Anzeigenerstatterin mit ihrem PKW die L560 Richtung Schloss Stutensee. Auf Höhe der Ortschaft Blankenloch wurde sie zuerst von einem grauen Mercedes-Benz (PKW) und dann von einem schwarzen Ford (PKW) mit deutlich erhöhter Geschwindigkeit überholt.

Die beiden Fahrzeuge fuhren während des Überholvorgangs auf der Gegenfahrbahn und wechselten erst wenige Meter vor dem Gegenverkehr wieder auf die rechte Fahrbahn, sodass die PKW im unmittelbaren Gegenverkehr stark abbremsen mussten.

Die beiden Fahrzeugführer konnten im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen ermittelt werden. Zeugen oder Geschädigte die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt unter 0721 96718-0 in Verbindung zu setzen.

Pedelec-Akku in Brand geraten

Marxzell-Pfaffenrot (ots) – In der Weinbrünnlestraße in Marxzell-Pfaffenrot kam es am Freitagabend in einer Garage zum Brand eines Pedelec-Akkus. Passanten hatten gegen 19.15 Uhr starken Qualm aus der Garage eines Wohnhauses bemerkt und den Bewohner alarmiert. Dieser öffnete das Tor und konnte die Flammen mit Handfeuerlöschern unter Kontrolle bringen.

Der Akku befand sich zum Zeitpunkt der Flammenbildung in der Ladestation. Ein ebenfalls dort abgestelltes Auto konnte unversehrt hinausgefahren werden. Die Garage wurde stark verrußt, es entstand Sachschaden von rund 5.000 Euro. Die Freiwillige Feuerwehr Marxzell war mit mehreren Einsatzkräften vor Ort.

Wand aufgebrochen und Tresor entwendet

Karlsruhe (ots) – Unbekannte Diebe entwendeten am Wochenende aus einem Bürogebäude in Gölshausen einen Tresor. Die Langfinger verschafften sich in der Zeit zwischen Samstag, 15.30 Uhr und Montag, 03.20 Uhr, gewaltsam Zutritt zu dem Bürogebäude in der Straße “Steinäcker”. Anschließend lösten sie auf bislang unbekannte Weise ein Stück aus der Wand und entwendeten den sich dahinter befindlichen Tresor. Der hierdurch entstandene Gesamtschaden beziffert sich auf mehrere tausend Euro.

Personen die verdächtige Beobachtung gemacht haben, wenden sich bitte unter der Telefonnummer 07252 50460 an das Polizeirevier Bretten.

Unbekannte versuchten Zigarettenautomaten aufzubrechen – Zeugen gesucht

Stutensee-Staffort (ots) – Am frühen Montagmorgen versuchten bislang Unbekannte Diebe einen Zigarettenautomaten in Staffort aufzubrechen. Gegen 02.30 Uhr beobachtete ein Zeuge wie sich zwei männliche Personen an einem Zigarettenautoamten in der Carl-Peter-Str. zu schaffen machten und diesen mittels eines Nageleisens aus der Verankerung reißen wollten.

Nachdem der Zeuge die Unbekannten angesprochen hätte, seien diese in zwei verschiedene Autos gestiegen und in unterschiedliche Richtungen geflüchtet. Nach derzeitigen Erkenntnissen seien an den Fahrzeugen französische Kennzeichen angebracht gewesen.

Personen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt unter der Telefonnummer 0721 967180 in Verbindung zu setzen.

Vier Tatverdächtige von Polizeistreife bei Beschädigung von Wahlplakaten ertappt

Pfinztal-Berghausen (ots) – Bei der Anfahrt zu einem anderen Einsatzort stellte eine Streife des Polizeireviers Karlsruhe-Durlach Freitag gegen 22.25 Uhr in der Karlsruher Straße in Pfinztal am vier Verdächtige fest, die sich an Wahlplakaten zu schaffen machten.

Die Personen flüchteten bei erkennen des Streifenwagens zu Fuß. Allerdings konnten sie von den beiden Beamten eingeholt und vorläufig festgenommen werden. Im Zuge der folgenden Personendurchsuchungen stellten die Beamten mehrere Utensilien sicher, die ihre Täterschaft untermauerten. Bei den vier Beschuldigten handelt es sich um zwei Frauen und zwei Männer, alle im Alter von 20 Jahren.

Wie sich bei der anschließenden Nachschau herausgestellt hat, war ein Wahlplakat bereits vollständig und ein zweites zumindest teilweise entfernt. Das Quartett kam nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß und muss nach Abschluss der Ermittlungen mit einer Anzeige wegen Sachbeschädigung rechnen.