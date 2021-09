20-Jähriger von Trio angegriffen

Wiesloch (ots) – Am frühen Sonntagmorgen 19.09.2021 wurde ein 20-jähriger Mann in Wiesloch nach einem Gaststättenaufenthalt in der Marktstraße von 2 fremden Männern und einer Frau verfolgt. Auf Höhe der Stadtmauer ging das Trio auf den 20-Jährigen los und schlug bzw. trat mehrfach auf ihn ein. Der Hintergründe der Tat sind bislang unklar.

Die Flüchtigen werden wie folgt beschrieben:

Täter 1: männlich, ca. 20 Jahre, ca. 180 cm groß, dunkle Haare, vermutlich “Undercut”, Kinn- und Oberlippenbart.

Täter 2: männlich, ca. 20 Jahre und 180 cm groß, hellbraune Haare, hellbrauner Vollbart.

Täterin: weiblich, 18 Jahre, 170 cm groß, lange braune Haare, bekleidet mit schwarzer Lederjacke und blauer Jeans.

Das Polizeirevier Wiesloch ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung. Hinweise werden unter der Telefonnummer 06222/5709-0 entgegengenommen.

Auffahrunfall auf A6, rechter Fahrstreifen kurzzeitig gesperrt

Walldorf – Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Auf der BAB 6 in Höhe km 587, Fahrtrichtung Mannheim-Heilbronn, kam es am Sonntag gegen 13:20 Uhr zu einem Auffahrunfall zwischen mehreren Beteiligten auf dem rechten Fahrstreifen. Aufgrund der Verkehrslage musste ein 31-Jähriger Renault-Fahrer sein Fahrzeug bis zum Stillstand abbremsen. Dies wurde durch eine hinter ihm fahrende 32-Jährige BMW-Fahrerin zu spät erkannt, woraufhin diese auf den Renault auffuhr.

Der Renault wurde dadurch auf einen davor befindlichen, ebenfalls stehenden, BMW eines 60-Jährigen aufgeschoben. Der BMW wurde wiederum auf einen davorstehenden Audi eines 54-Jährigen aufgeschoben. An allen beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt fast 40.000.- Euro. Der Renault-Fahrer, sowie die 61-Jährige Beifahrerin des bereits stehenden BMW wurden leicht verletzt und in umliegenden Krankenhäusern erstversorgt. Das einjährige Kind der Unfallverursacherin wurde zur Vorsorge ebenfalls in ein Krankenhaus verbracht.

Der Fahrstreifen musste zur Unfallaufnahme gesperrt werden. Es entstand ein Stau von ca. vier km Länge. Der BMW der Unfallverursacherin, sowie der Renault mussten abgeschleppt werden.

Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfall – KORREKTUR

Ketsch (ots) – Ein 33-Jähriger VW-Fahrer fuhr am vergangenen Freitag gegen 07:20 Uhr auf der Karlsruher Straße. Im Kreuzungsbereich zur Seestraße kam es mit einem anderen, 23-Jährigen, VW-Fahrer, welcher auf der bevorrechtigten Seestraße fuhr, zum Zusammenstoß. Wie es genau zu der Kollision kommen konnte, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Hinweise zum genauen Unfallhergang nimmt das Polizeirevier Schwetzingen unter der Tel. 06202 288-0 entgegen.

Gestürzter Radfahrer – Zeugen gesucht

Nußloch (ots) – Am Sonntag 19.09.2021 gegen 18:25 Uhr kam es zu Streitigkeiten zwischen einem 66-jährigen Radfahrer und einem 41-jährigen Seat-Fahrer. Der Radfahrer soll auf der Walldorfer Straße aus bisher unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten sein, wodurch der Audi-Fahrer abbremsen und ausweichen musste.

Der Radfahrer bog daraufhin in die Bismarkstraße ein, wo er von dem hinter ihm fahrenden Seat-Fahrer überholt wurde. Hier sei es zu einem lautstarken Wortwechsel zwischen der Beifahrerin des Seat-Fahrers und dem Radfahrer gekommen. Nachdem der Seat-Fahrer den Radfahrer überholte hatte, soll dieser angehalten haben um den 66-Jährigen zur Rede zu stellen.

Der Radfahrer sei aus bislang unbekannten Gründen gestürzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Wie es zu dem Sturz des 66-Jährigen kam, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Die Verkehrspolizei in Heidelberg bittet den Audi-Fahrer, welcher dem Radfahrer ausweichen musste, sich bei der Polizei zu melden. Ebenfalls werden Zeugen, welche das Geschehen beobachtet haben, gebeten, sich unter der Tel. 0621 174-4111 zu melden.

Unfallverursacher gesucht

Eppelheim (ots) – Ein 16-Jähriger Radfahrer fuhr am Freitag gegen 20:20 Uhr von Eppelheim kommend auf dem Stückerweg. Nachdem er die Autobahnbrücke passiert hatte, wollte der Radfahrer auf den Radweg wechseln und gab hierfür Handzeichen. Ein hinter ihm fahrender Autofahrer übersah das Handzeichen und touchierte das Rad des 16-Jährigen am hinteren Reifen. Der 16-Jährige stürzte und verletzte sich hierbei leicht.

Nachdem sich der Autofahrer nach dem Zustand des Radfahrers erkundigt hatte, fuhr er weiter, jedoch ohne seine Personalien anzugeben. Hinter dem Unfallverursacher soll ein weiteres Auto gefahren sein, dessen beide Insassen ebenso nach dem Unfall anhielten.

Der Radfahrer beschreibt den Unfallverursacher als ca. 180 cm großer Mann, Anfang 30, mit kurzen blonden Haaren (an den Seiten kürzer) und einem sogenannten Drei-Tage-Bart. Er soll er einen grauen Audi A4, vermutlich ein neueres Modell, gefahren haben.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter Tel. 0621 174-4111 an die Verkehrspolizei Heidelberg zu wenden.

Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfall

Schwetzingen (ots) – Ein 33-Jähriger VW-Fahrer fuhr am vergangenen Freitag gegen 07:20 Uhr auf der Karlsruher Straße. Im Kreuzungsbereich zur Seestraße kam es mit einem anderen, 23-Jährigen, VW-Fahrer, welcher auf der bevorrechtigten Seestraße fuhr, zum Zusammenstoß. Wie es genau zu der Kollision kommen konnte, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Hinweise zum genauen Unfallhergang nimmt das Polizeirevier Schwetzingen unter der Tel. 06202 288-0 entgegen.

Haus in Vollbrand – Ursache noch unklar

Lobbach-Waldwimmersbach (ots) – Das Brand der am Montagnachmittag 20.09.2021 in einem Haus inmitten von Waldwimmersbach ausbrach, ist gelöscht. Derzeit finden noch Nachlöscharbeiten statt, die ein Aufflammen von möglichen Glutnestern verhindern sollen.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen, wurde niemand verletzt. Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs hielt sich niemand im Haus auf. Die Höhe des Sachschadens ist noch unbekannt. D ie Durchgangsstraße in Waldwimmersbach ist noch gesperrt. Die Brandexperten der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg haben die Ermittlungen übernommen.

Herrenhandtasche durch vorbeifahrenden Radfahrer entwendet – Zeugen gesucht

Wiesloch (ots) – Einem 24-jährigen Mann wurde am Donnerstagabend 16.09.2021 um 20:30 Uhr bei einem Spaziergang eine Herrenhandtasche entrissen. Der Mann war in der Hirschgasse unterwegs und lies seine Tasche um sein rechtes Handgelenk kreisen. Ein bisher unbekannter Täter näherte sich dem 24-Jährigen mit dem Fahrrad an und entriss diesem die Tasche im Vorbeifahren. Durch die Tat erbeutete der männliche Täter eine EC-Karte und einen dreistelligen Bargeldbetrag.

Der Täter, welcher in Richtung Schatthausen flüchtete, kann wie folgt beschrieben werden:

16 bis 20 Jahre, 170-180 cm groß, korpulent, dunkler Teint, lockiges Haupthaar, Haare seitlich kurz rasiert, hellrote Kapuzenjacke, dunkle Hose.

Zeugen, welche Hinweise zur Tat oder dem Täter geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Wiesloch (Tel.:06222/5709-0) in Verbindung zu setzen.

Fahrradhelm schützt Radfahrer vor schwerwiegenden Kopfverletzungen

Heddesheim (ots) – Ein 71-jähriger Radfahrer wurde dank seines Fahrradhelmes wahrscheinlich vor einem Krankenhausaufenthalt bewahrt. Der Mann befuhr am Sonntag gegen 15 Uhr die Benzstraße und übersah ein Schlagloch auf der Fahrbahn. In der Folge verlor der Radfahrer die Kontrolle und stürzte gegen einen geparkten PKW. Durch die Wucht des Aufpralls ging der Fahrradhelm des 71-Jährigen zu Bruch.

Am PKW entstand Schaden an Stoßstange und Scheinwerfer. Durch den Helm wurde der Radfahrer vermutlich vor schwerwiegenden Verletzungen geschützt und kam mit einigen kleineren Schürfwunden davon. Die Fahrbahn wird nun an der Unfallstelle zur Vermeidung weiterer Unfälle überprüft.

Unfall an Kreuzung – zweimal Totalschaden, zwei Leichtverletzte

Sandhausen (ots) – Am Sonntagabend kurz vor 20 Uhr kam es im Kreuzungsbereich der Seegasse und der L598 zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Audi und einem Ford. Die 50-jährige Ford-Fahrerin fuhr von der Seegasse in Richtung Nußloch. Zu diesem Zeitpunkt war die Ampelanlage an der Kreuzung außer Betrieb, weshalb die Vorfahrt durch die dort angebrachten Verkehrszeichen geregelt wurde.

Die Fahrerin des Fords übersah jedoch die Vorfahrtsregelung und fuhr in den Kreuzungsbereich ein. Dabei kollidierte sie mit dem 31-jährigen Audi Fahrer, welcher die L598 in Richtung Walldorf befuhr. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die Schadenshöhe dürfte sich auf 35.000 Euro belaufen.

Die 50-jährige Fahrzeugführerin und ihre 24-jährige Beifahrerin erlitten durch den Unfall leichte Verletzungen und wurden in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Der 31-jährige Audi-Fahrer blieb unverletzt. Die L598 war bis kurz nach 22 Uhr teilgesperrt.

Unfall zwischen zwei Sattelzügen auf A 6

Gem. Dielheim/A6 (ots) – Am frühen Samstagmorgen 18.09.2021 kollidierten auf der A 6 zwischen den Anschlussstellen Wiesloch/Rauenberg und Sinsheim in Richtung Heilbronn zwei Sattelzügen seitlich miteinander. Verletzt wurde niemand.

Kurz nach Mitternacht war ein 27-jähriger Sattelzugfahrer aus bislang unbekannten Gründen ins Schleudern geraten und mit einem seitlich zurückversetzt, neben ihm fahrenden 47-jährigen Sattelzugfahrer kollidiert. Der Sachschaden betrug rund 20.000 Euro.

Der Unfallverursacher stand offenbar unter Alkoholeinwirkung, sodass er eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben musste.

Während der Unfallaufnahme und dem Abschleppen eines der Sattelzüge war die A 6 rund eine Stunde in Richtung Heilbronn voll gesperrt. Der Rückstau betrug rund drei Kilometer. Der Verkehr wurde an der Anschlussstelle Wiesloch/Rauenberg ausgeleitet. Die Sperrung wurde gegen 1.45 Uhr wieder aufgehoben.

Verdächtiger Geruch führt zu kleiner Marihuana-Plantage

Heddesheim (ots) – Am Samstag 18.09.2021 gegen 20 Uhr erreichte die Polizeibeamten des Polizeireviers Ladenburg ein Hinweis über Marihuanageruch im Scheffelweg, welcher die Polizisten zu einer kleinen Marihuana-Plantage, bestehend aus 8 Pflanzen, führte. Nachdem auch die Beamten den Geruch feststellten, stellten sie den 39-jährigen Grundstückseigentümer zur Rede.

Dieser reagierte sichtlich nervös und verweigerte vehement den Zutritt zu dem Grundstück. Nachdem die Polizeibeamten einen richterlichen Durchsuchungsbeschluss erwirkt hatte, staunten sie nicht schlecht. In dem Garten befanden sich 8 Marihuana-Pflanzen, die eine Höhe von etwa 3 Metern hatten.

Weiterhin stellten die Beamten bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung 34,5 Gramm Marihuanablüten in einer Plastikbox sicher. Den 39-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen des unerlaubten Besitzes von Marihuana. Auch gegen dessen 33-jährige Lebensgefährtin wurden Ermittlungen eingeleitet.