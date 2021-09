Körperliche Auseinandersetzung wegen Falschparker – Zeugen gesucht!

Mannheim (ots) – Bereits am Samstag 11.09.202 gegen 13:50 Uhr kam es zwischen 2 Männern nach einer Diskussion um ein falsch abgestelltes Auto, in der Friedrich-Ebert-Straße auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes, zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung. Ein 79-jähriger Mann der sein Auto in zweiter Reihe abstellte, führte eine Diskussion mit einem 59-jährigen Mann, welche in einem handfesten Streit endete.

Da die Angaben der beiden Beteiligten voneinander abweichen, sucht das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt nun Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 0621/3301-0 beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt zu melden.

Einbruch in Luisenpark-Kiosk – Zeugen gesucht

Mannheim-Neckarstadt (ots) – Von Samstag auf Sonntag drang zwischen 20 Uhr und 12:30 Uhr ein bisher unbekannter Täter in einen Kiosk im unteren Luisenpark ein. Nachdem der Täter vergeblich versucht hatte die Eingangstür aufzubrechen, schob er gewaltsam den Sicherungsrollladen zum Verkaufsraum nach oben. Aus dem Kiosk entwendete er eine Kasse, welche jedoch kein Bargeld beinhaltete.

Das Polizeirevier Mannheim-Oststadt hat die Ermittlungen wegen Einbruchsdiebstahls aufgenommen. Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter 0621 174-3310 zu melden.