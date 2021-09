Auseinandersetzung in Altstadt sorgt für Aufsehen

Heidelberg (ots) – Am Samstagabend 18.09.2021 kam es in der Altstadt zu einer Auseinandersetzung, die in der belebten Unteren Straße großes Aufsehen sorgte. Nachdem einem 32-Jährigen aufgrund seiner Aggressivität zusammen mit einem noch unbekannten Begleiter gegen 21.20 Uhr der Einlass in eine Gaststätte durch den Türsteher verweigert worden war, schlug er unvermittelt auf einen in der Schlange vor der Gaststätte wartenden Mann ein, der dadurch leicht verletzt wurde.

Nach kurzem Entfernen kehrt das Duo um den 32-Jährigen zurück und bewarf den Türsteher sowie die Personen in der Warteschlange mit Gläsern, Tischen und Stühlen. Einem 25-jährigen Gast wurde dabei auf den Kopf geschlagen, sodass er eine blutende Schnittwunde davontrug.

Beamte der Bereitschaftspolizei Bruchsal, die im Rahmen der Sicherheitspartnerschaft im Einsatz waren, nahmen den 32-Jährigen, der infolge eine Gerangels ebenfalls verletzt wurde, vorläufig fest. Seinem unbekannten Begleiter gelang die Flucht. Der 32-Jährige wurde zur Behandlung in eine Klinik gebracht. Da der Verdacht besteht, unter Alkohol und/oder Drogeneinfluss zu stehen, wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

Wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung zum Nachteil von 3 Personen (ein Türsteher und zwei Gäste) wurden die Ermittlungen gegen den 32-Jährigen und seinen noch unbekannten Begleiter aufgenommen.

Der Flüchtige hatte einen Rucksack zurückgelassen, der sichergestellt wurde. In ihm befanden sich mehrere neue, hochwertige Kleidungsstücke, die womöglich aus einem Diebstahl stammen dürften. Die Ermittlungen des Polizeireviers HD-Mitte dauern auch hierzu noch an.

Zwei Täter nach Einsteigen in ehemalige Gaststätte vorläufig festgenommen

Heidelberg (ots) – Zwei Männer im Alter von 18 und 26 Jahren wurden am frühen Sonntagmorgen vorläufig festgenommen. Sie stehen im dringenden Verdacht, über ein Fenster in eine ehemalige Gaststätte in der Semmelsgasse eingestiegen zu sein. Dort fiel ihnen eine Geldkassette in die Hände, mit der sie die Flucht antraten. Die Überraschung dürfte allerdings groß gewesen sein, als die beiden entdeckten, dass die Kassette leer war.

Auf die Spur der Verdächtigen kamen die Fahnder aufgrund von detaillierten Zeugenaussagen, die die Flüchtenden exakt beschrieben.

Mitarbeiter des kommunalen Ordnungsdienstes waren in die Fahndung eingebunden, entdeckten die Verdächtigen noch in der Altstadt und hielten sie bis zum Eintreffen der ersten Streife fest. Nach den ersten polizeilichen Maßnahmen wurden sie nach ihren erkennungsdienstlichen Behandlungen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Heidelberg-Rohrbach (ots) – Am Sonntag 19.09.2021 gegen 00:40 Uhr, übersieht ein 25-Jähriger Skoda-Fahrer einen vorfahrtberechtigten 27-Jährigen Motorradfahrer, wodurch es zum Unfall kommt. Der Skoda-Fahrer war im Begriff, von der Turnerstraße auf die Römerstraße in Richtung Leimen abzubiegen. Auf dieser fuhr der Motorradfahrer auf dem linken Fahrstreifen in Richtung Heidelberg.

Der Motorradfahrer kam zu Fall und verletzte sich schwer. Er musste in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert werden. Der Skoda und das Motorrad mussten abgeschleppt werden. Die Verkehrspolizei in Heidelberg hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Zeugen können sich an diese unter Tel. 0621 174-4111 wenden.

Einbruch in Waffengeschäft

Heidelberg-Altstadt (ots) – Im Zeitraum zwischen Samstag 18.09.2021 gegen 15 Uhr und Sonntag 19.09.2021 gegen 09 Uhr schlugen unbekannte Täter in der Friedrich-Ebert-Anlage die Fensterscheibe eines Waffengeschäftes ein, bogen die Gitterstäbe hinter der Schaufensterscheibe auseinander und entwendeten mehrere Schreckschusswaffen aus der Auslage. Im Anschluss gelang es den Tätern unerkannt zu flüchten.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder denen solche Waffen zum Kauf angeboten werden, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/174-1700 beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte zu melden.