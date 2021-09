Reiselustige Katze am Bahnsteig

Böhl-Iggelheim (ots) – Am Sonntagabend 19.09.2021 gegen 22:00 Uhr teilt eine Passantin mit, dass auf dem Bahnsteig am Bahnhof in Böhl-Iggelheim eine junge Katze sitzen würde. Die Polizisten konnten vor Ort eine dreifarbige junge Katze feststellen. Wohin die Katze mit dem Zug reisen wollte, konnte nicht ermittelt werden.

Durch die Registrierung konnte über ein Tierheim die Besitzerin, welche in der Nähe vom Bahnhof wohnhaft ist, ausfindig gemacht werden. Die ein Jahr alte Katze wurde der Frau wohlbehalten übergeben.

Verkehrsunfall mit anschließender Beschlagnahme vom Führerschein

Schifferstadt (ots) – Am 17.09.2021 gegen 13:45 Uhr, befuhr ein 70-jähriger Autofahrer die Lillengasse. Aufgrund von Gegenverkehr scherte der Fahrer hinter einem am Fahrbahnrand geparkten PKW ein. Beim Ausscheren streifte der Fahrer den vor ihm geparkten PKW im Heckbereich. Der Mann hielt kurz an, entfernte sich dann jedoch von der Unfallstelle.

Der Unfallhergang wurde durch zwei Zeugen beobachtet. Nach deren Angaben habe der 70-Jährige kurz zuvor ein Mädchen auf ihrem Fahrrad sehr knapp überholt. Der Autofahrer konnte an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Da sich bei diesem körperlich bedingte Anzeichen für eine Untauglichkeit zum Führen von Kraftfahrzeugen ergaben, wurde der Führerschein nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft beschlagnahmt. Die Führerscheinstelle wurde in Kenntnis gesetzt, der gesamte Sachschaden beträgt etwa 4.000 Euro.

Ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs wurde eingeleitet. Zeugen, die weitere Hinweise, insbesondere auf das Mädchen mit dem Fahrrad geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Bilanz des länderübergreifenden Fahndungs- und Sicherheits-Aktionstags 2021 in Rheinland-Pfalz

(ots) – Am Freitag 17. September 2021, führten die Bundesländer Bayern, Baden-Württemberg, Hessen, Saarland und Rheinland-Pfalz zum vierten Mal einen länderübergreifenden Fahndungs- und Sicherheitstag durch, um die Sicherheit im öffentlichen Raum durch gezielte Kontrollen zu stärken.

Die Polizei setzt hierbei auf ein ganzheitliches Konzept, um gegen Straftäter vorzugehen. Der Sicherheits-Aktionstag umfasste Fahndungs- und Kontrollmaßnahmen sowie Identitätsüberprüfungen im öffentlichen Raum, an bekannten Brennpunkten, im Personennahverkehr und auf Verkehrswegen.

Rheinland-Pfalz beteiligte sich mit den Polizeipräsidien Rheinpfalz und Westpfalz. Unterstützt wurden die Polizeibeamtinnen und -beamten der Präsidien durch die rheinland-pfälzische Bereitschaftspolizei, die Bundespolizei und Kräfte der Ordnungsbehörden. Insgesamt waren 94 Kräfte im Einsatz.

Im Fokus der Maßnahmen des Sicherheitstages standen die Bekämpfung der Straßenkriminalität, insbesondere von Aggressionsdelikten, der Betäubungsmittelkriminalität sowie von Verkehrsdelikten. Dabei wurden am vergangenen Freitag in Rheinland-Pfalz 277 Personen und 68 Fahrzeuge überprüft. Drei Personen wurden festgenommen und zwei vermisste Personen konnten zurückgeführt werden.

Die Polizei Rheinland-Pfalz registrierte 9 Straften, wobei es sich um Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz handelt. Zudem konnten 53 Ordnungswidrigkeiten erfasst werden – bei der Mehrzahl handelte es sich hierbei um Verkehrsordnungswidrigkeiten.

Weiterhin konnten landesweit 22 Haftbefehle vollstreckt werden.

Die Polizei stellte u.a. verschiedene Betäubungsmittel sowie Waffen sicher.