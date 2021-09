Roller gestohlen – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Am Sonntag 19.09.2021 zwischen 05:00-17:30 Uhr entwendeten Unbekannte einen roten Motorroller in der Rheinuferstraße. Der Roller war zu dieser Zeit auf einem Parkplatz am Tor 7 der BASF geparkt. Der Schaden beläuft sich auf ca. 2.000 Euro.

Wer hat den Diebstahl beobachtet oder kann Hinweise zu möglichen den Tätern geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2,

Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Cabriolet aufgebrochen

Ludwigshafen (ots) – In der Zeit vom 18.09., 19:30 Uhr bis zum 19.09.2021, 09:00 Uhr, wurde ein BMW Cabriolet im Teichgartenweg aufgebrochen. Unbekannte schnitten das Stoffverdeck auf und entwendeten Autoteile. Der entstandene Schaden wird auf ca. 1.000 Euro geschätzt.

Wer kann Hinweise zur Tat oder zu möglichen Tätern geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per

E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus – Wer kann Hinweise geben?

Ludwigshafen (ots) – In der Zeit vom 18.09., 20:00 Uhr bis zum 19.09.21, 11:00 Uhr, versuchten Unbekannte die Hauseingangstür und ein Fenster eines Mehrfamilienhauses in der Lisztstraße aufzubrechen. Durch den Einbruchsversuch entstand ein Schaden in Höhe von ca. 300 Euro.

Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Lisztstraße beobachtet? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Länderübergreifender Kontrolltag

Präsidialbereich (ots) – Das Polizeipräsidium Rheinpfalz hat am Freitag, den 17. September 2021, am länderübergreifenden Sicherheitstag zur Bekämpfung von Straftaten im öffentlichen Raum teilgenommen. Bereits zum vierten Mal fand der länderübergreifende Kontrolltag, an welchem sich die Bundesländer Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Saarland und Rheinland-Pfalz beteiligten, statt.

Der thematische Schwerpunkt der Kontrollen im Polizeipräsidium Rheinpfalz lag auf der Bekämpfung der Straßenkriminalität an öffentlichen Plätzen und der Vollstreckung von Haftbefehlen.

In der Zeit von 06:00 Uhr bis 23:00 Uhr wurden, vor allem in den Städten Ludwigshafen und Landau, sowie an der Autobahn A61, verstärkt Kontrollen durchgeführt.

Insgesamt waren ca. 60 Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte bei den Maßnahmen eingesetzt. Während des Kontrolltages wurden 149 Personen kontrolliert.

Dabei konnten 17 Haftbefehle vollstreckt und u.a. fünf Straftaten gegen das Betäubungsmittelgesetz registriert werden.