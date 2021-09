PKW-Brand auf der Autobahn – Rettungsgasse nicht gebildet (siehe Foto)

Kaiserslautern (ots) – Am Samstagnachmittag 18.09.2021 kam es auf der A6 in Richtung Mannheim zu einem PKW-Brand, weshalb der rechte Fahrstreifen der Autobahn gesperrt werden musste. Ein Peugeot begann aus bislang ungeklärter Ursache im Motorraum zu brennen und brannte dort auch vollständig aus.

Die freiwillige Feuerwehr Ramstein hatte das Fahrzeug beim Eintreffen der Streife der Autobahnpolizei Kaiserslautern bereits gelöscht. Verletzt wurde niemand. Da es durch die Teilsperrung zu einem Rückstau kam und die Rettungsgasse nicht ordnungsgemäß gebildet wurde, mussten sich die Autobahnpolizisten erst einen Weg zur Unglückstelle bahnen. 2 Fahrzeugführer wurden deshalb angezeigt und müssen mit einem Bußgeld rechnen.

Verletzte nach Kutschfahrt

Otterbach (ots) – Bei einer Kutschfahrt sind am Sonntag 19.09.2021 zwei Menschen und ein Pferd verletzt worden. Der Kutscher und seine Mitfahrerin kamen ins Krankenhaus. Der 68-Jährige und die 21-Jährige wollten am Mittag zu einer Rundfahrt starten. Noch bevor sie auf der Kutsche richtig Platz nahmen, gingen die beiden Pferde durch. Mitsamt der Kutsche durchbrachen sie einen Weidezaun und rannten auf einen Acker.

Der 68-Jährige und die 21-Jährige stürzten vom Wagen. Ein Notarzt und Sanitäter versorgten die leicht Verletzten. Sie wurden in ein Krankenhaus gebracht. Um die Pferde kümmerten sich ein Tierarzt und die Tierrettung. Ein Pferd wurde leicht verletzt und muss in einer Tierklinik behandelt werden. An der Kutsche entstand Sachschaden. Er wird von der Polizei auf mindestens 1.000 Euro geschätzt. |erf

Autos mit Farbe besprüht – Mindestens 34.000 Euro Schaden

Kaiserslautern (ots) – Zwischen Freitagabend und Samstagmorgen 18.09.2021 wurden in der Stiftswaldstraße mindestens 8 Autos mutwillig beschädigt. Die Polizei schließt nicht aus, dass die Taten mit einer Reihe von Sachbeschädigungen an Autos in der Ebertstraße in Verbindung stehen könnten. Dort wurde in der Nacht zum Samstag 18.09.2021 ein Verdächtiger beobachtet, als er 4 Fahrzeuge zerkratzte.

Die Fahrzeuge in der Stiftswaldstraße wurden von Unbekannten mit silbergrauer Farbe besprüht. Den Schaden schätzt die Polizei aktuell auf fast 34.000 Euro. Die Täter sprühten die Farbe auf Türen, Motorhauben, Kofferraum oder Fahrzeugdach. An einem Mercedes rissen sie zudem einen Außenspiegel ab und zerkratzen auch diesen Wagen.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise. Wem sind Personen aufgefallen? Wer hat Verdächtiges wahrgenommen? Hinweise nimmt die Polizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369 2150 entgegen. |erf

Rechtsüberholer-Zeugen gesucht

Enkenbach-Alsenborn (ots) – Bereits am Freitagnachmittag 17.09.2021 gegen 14.00 Uhr kam es auf der A6 in Richtung Saarbrücken kurz vor der Abfahrt Enkenbach-Alsenborn zu zähfließendem Verkehr. Dem Fahrer eines grauen VW Passat ging es dadurch anscheinend nicht schnell genug und er überholte mehrfach rechts über die Standspur, um dann bei der Anschlussstelle die Autobahn zu verlassen.

Eine Frau meldete den Vorfall im Anschluss der Polizei. Zeugen die den Passat beobachtet haben, bzw. selbst durch diesen rechts überholt wurden, werden gebeten sich bei der Autobahnpolizei Kaiserslautern zu melden.

Unfall auf der Autobahn wegen zu viel Alkohol

Mehlingen (ots) – Am Sonntagabend 19.09.2021 kam es auf der A63 in Richtung Kaiserslautern zu einem Auffahrunfall. Der 32-jährige Fahrer eines Mercedes Sprinter fuhr hierbei einem Hyundai auf. Der 44-jährige wurde hierbei leicht verletzt.

Als die Beamten der Autobahnpolizei Kaiserslautern den Unfall aufnahmen, bemerkten sie, dass der Unfallverursacher augenscheinlich Alkohol konsumiert hatte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,66 Promille. Der Führerschien wurde daraufhin sichergestellt.

Betrunkener Autofahrer

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei hat am Sonntagmorgen 19.09.2021 in der Theodor-Heuss-Straße einen betrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Er fiel den Beamten auf, als er von der Berliner Straße in Richtung Pariser Straße stadtauswärts mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit fuhr. Als er dann in den Rauschenweg abbog, kam er wiederholt auf die Gegenfahrspur und fuhr weiterhin mit erhöhter Geschwindigkeit in Richtung Dansenberg.

An der Kreuzung L 502 in Richtung Theodor-Heuss-Straße überfuhr der Fahrer eine rote Ampel. Die Beamten hielten den 27-Jährigen an. Ein Atemalkoholtest ergab 1 Promille. Der Mann musste mit zu einer Polizeidienststelle begleiten. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Sie soll Aufschluss über seine Blutalkoholkonzentration geben.

Führerschein und Autoschlüssel wurden sichergestellt. Der 27-Jährige blickt einem Strafverfahren entgegen. Er kann mit dem Entzug seiner Fahrerlaubnis rechnen. |elz