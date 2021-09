Überfall auf Bäckerei – Mitarbeiterin mit Messer bedroht

Worms-Neuhausen (ots) – Unbekannter Täter hat am Samstagmorgen 18.09.2021 eine Bäckerei überfallen und ausgeraubt. Als die 56-jährige Mitarbeiterin um 04:40 Uhr die Bäckereifiliale in einem Supermarkt in der Gaustraße betrat, folgte ihr der Täter unmittelbar durch die Tür und forderte mit ausländischem Akzent sprechend das Geld. Hierbei bedrohte er die Frau mit einem Messer und nötigte sie, den Tresor zu öffnen.

Mit einer mittleren dreistelligen Bargeldsumme entfernte sich der Täter zu Fuß in unbekannte Richtung.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

männlich, ca. 180 cm groß, normale Figur, heller Hauttyp, sprach mit ausländischem Akzent. Er trug einen schwarzen Kapuzenpullover, die Kapuze über den Kopf gezogen, schwarze Hose, schwarze Schuhe und Handschuhe. Ein schwarzes Tuch mit weißen Tupfen hatte er um Mund und Nase gebunden.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter kiworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Diebstahl an der “Gottliebenkapelle”

Worms-Herrnsheim (ots) – Im Zeitraum vom 12.09.2021 bis 19.09.2021 wurden durch bislang unbekannte Täter an der “Gottliebenkapelle” in Worms-Herrnsheim Regenfallrohre aus Kupfer entwendet. Zudem wurden Hebelspuren an der Haupteingangstür festgestellt, ein Eindringen in die Kapelle gelang den Tätern jedoch nicht.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist es nicht auszuschließen, dass die unbekannten Täter während ihrer Tat durch Zeugen beobachtet wurden, die die Täter aufgrund ihrer Kleidung für Handwerker gehalten haben.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241-852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Ermittlungen wegen Drogenhandels – 35-jähriger in U-Haft

Worms (ots) – Im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens der Staatsanwaltschaft Kaiserslautern und der Kriminalinspektion Worms wegen Verdacht des Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge gegen mehrere Männer aus Eisenberg, wurden im Verlauf letzter und vorletzter Woche Einsatzmaßnahmen durchgeführt.

Hierbei wurden im Rahmen von Durchsuchungen zunächst bei einem 58-jährigen Tatverdächtigen und kurze Zeit später bei zwei weiteren Tatverdächtigen (33 und 35 Jahre) mehrere hundert Gramm Amphetamin, Cannabis, Ecstasy, verschiedene Waffen, verbotene Gegenstände und mutmaßliches Dealgeld in fünfstelliger Höhe sichergestellt.

Zwei Beschuldigte wurden nach Abschluss der Maßnahmen wieder entlassen und befinden sich auf freiem Fuß. Der weitere Beschuldigte (35 Jahre) wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Kaiserslautern der Ermittlungsrichterin des Amtsgerichtes Kaiserslautern vorgeführt.

Diese hat gegen den Mann einen Untersuchungshaftbefehl wegen Fluchtgefahr erlassen. Der 35-Jährige hat Angaben zur Sache gemacht, die jetzt überprüft werden. Er befindet sich in einer Justizvollzugsanstalt. Die Ermittlungen dauern weiter an.

Stromkabel sichergestellt – Polizei sucht Tatort

Worms (ots) – Bereits am Freitag 03.09.2021 wurde die Polizei Worms auf zwei Personen aufmerksam gemacht, die auf einem Feldweg mit einer größeren Menge Stromkabel hantierten. Unweit des Kieswerks zwischen WO-Herrnsheim und WO-Abenheim traf die Streife gegen 06:00 Uhr auf zwei Wormser (31 und 36 Jahre), welche mit Fahrrädern samt Anhänger unterwegs waren und sich in der Dunkelheit an den besagten Stromkabeln zu schaffen machten.

Die Kabel wurden sichergestellt, ebenso das Fahrrad des 36-Jährigen, welches nach Prüfung der Rahmennummer als gestohlen gemeldet war. Da die Herkunft der Kabel bislang nicht geklärt werden konnte und davon ausgegangen wird, dass diese gestohlen wurden, hofft die Polizei nun auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Kreis Alzey-Worms:

Schlägerei in Alzey

Alzey (ots) – Am Sonntag 19.09.2021 kam es gegen 04.20 Uhr zu einer tätlichen Auseinandersetzung in der Alzeyer Innenstadt. Ein 29-Jähriger aus Alzey bedrängte an der Stadthalle drei Frauen (17, 19, 21 Jahre) indem er sie anpöbelte und beschimpfte. Ein 26-Jähriger aus Framersheim bekam diese Situation mit und versuchte den Frauen zu helfen und den Alzeyer zu beruhigen. Der Alzeyer stieß den Framersheimer unvermittelt zu Boden und verwickelte ihn in ein Handgemenge. Hierbei wurde der Alzeyer geschlagen und ihm brutal in den Daumen gebissen.

Als der Alzeyer eine Flasche vom Boden aufsammelte und auf den Framersheimer zulief, flüchtete dieser vor dem Angreifer bis die Hospitalstraße. Dort kam dem Framerscheimer eine Personengruppe entgegen, die er verzweifelt um Hilfe bat. Der Alzeyer schlug nun die Flasche auf dem Boden auf und lief mit dieser in der Hand auf den Framersheimer zu. Gemeinsam konnte der Angriff abgewehrt und Angreifer bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Hierbei biss der Alzeyer noch einem 24-Jährigen in den Unterarm.

Der Alzeyer war stark alkoholisiert und nicht zu beruhigen. Er wurde für die Nacht ins Polizeigewahrsam eingeliefert. Der Framersheimer musste die blutende Bisswunde in einem Krankenhaus behandeln lassen.

Dittelsheim-Heßloch – Schweißarbeiten verursacht Brand einer Garage

Alzey (ots) – Am Samstagnachmittag 18.09.2021 kam es zu einem Fahrzeugbrand in einer Garage. Der Fahrzeugbesitzer führte Schweißarbeiten an seinem Fahrzeug durch. Dadurch entzündete sich der Innenraum des Fahrzeuges, die Flammen griffen anschließend auf die Garage über.

Das Feuer konnte nur noch durch die eingesetzte Feuerwehr gelöscht werden. Die Garage und das Fahrzeug brannten vollständig aus, verletzt wurde niemand.

Polizeibeamte retten Bewohnerin

Osthofen-Bleichweg (ots) – Am Sonntag 19.09.2021 gegen 19:53 Uhr meldet ein aufmerksamer Bürger Rauch aus einem Einfamilienhaus. Er habe auch die Bewohnerin im 3.Obergeschoss an einem Fenster gesichtet. Die eingesetzten Polizeibeamten treffen noch vor der ebenfalls alarmierten Feuerwehr an der Örtlichkeit ein und handeln geistesgegenwärtig.

Sie überklettern das verschlossene Hoftor, treten die Haustür ein und begeben sich in das verrauchte Haus. Im 3.Obergeschoss kann die Bewohnerin gefunden werden. Sie wird ins Freie gebracht und kann dort durch den eintreffenden Rettungsdienst versorgt werden.

Weder die Bewohnerin noch die eingesetzten Beamten erleiden einen bleibenden Schaden. Auslöser des Rauches war angebranntes Essen auf dem Herd.

Ausweichmanöver verhindert Zusammenstoß

Alzey (ots) – Aufgrund zu hoher Geschwindigkeit geriet am Sonntag Mittag ein Motorradfahrer auf der L407 von Wendelsheim in Richtung Nack fahrend am Ende einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn. Ein PKW kam dem Motorradfahrer entgegen, eine Vollbremsung des Motorradfahrers verhinderte einen Zusammenstoß.

Dabei fiel er seitlich über die Schulter auf die Straße und sein Motorrad rutschte in den Straßengraben. Der Motorradfahrer wurde verletzt ins Krankenhaus verbracht.

Autofahrer missachtet Vorfahrt – Motorradfahrer leicht verletzt

Wöllstein (ots) – Am Sonntagmittag 19.09.2021 kam es auf der B420 in Höhe der Einmündung zur K2 zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Motorradfahrer. Der PKW-Fahrer bog, von der K2 kommend, rechts auf die B420 in Richtung Wöllstein ab, dabei unterschätzte er den herannahenden Motorradfahrer der aus Richtung Frei-Laubersheim kam.

Aufgrund seines fahrerischen Könnens konnte der Motorradfahrer nach links ausweichen, streifte den PKW und brachte sein Motorrad nach ca. 300 m sicher zum Stehen. Durch den Zusammenstoß riss der Motor des Motorrades die vordere linke Fahrzeugecke und Teile des Fahrzeugrahmens heraus, Teile des Krad-Motors wurde dabei herausgerissen. Der Motorradfahrer wurde leicht verletzt, das Motorrad dagegen erlitt einen Totalschaden.