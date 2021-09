Sonntagmorgen klickten die Handschellen

Mainz-Hauptbahnhof (ots) – Am Sonntag 19.09.2021, wurde morgens durch eine Streife des Bundespolizeireviers Mainz ein 57-jähriger Mann im Hauptbahnhof kontrolliert. Dieser war auffallend nervös und die Überprüfung seiner Personalien ergab einen bestehenden Haftbefehl, erlassen durch die Staatsanwaltschaft in Mainz, aufgrund des besonders schweren Fall des Diebstahls.

Ein Teil der Gesamtfreiheitsstrafe von 2 Jahren und 4 Monaten resultierte aus der Verurteilung aufgrund besonders brutaler Aufbrüche von Fahrausweisautomaten im Bereich Alzey und Kirchheimbolanden.

Die Ermittlungen hierzu führte die Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern, weshalb der “Fang” die Beamten umso mehr freute. Zusätzlich führte der Mann bei seiner Festnahme diverse Betäubungsmittel mit sich. Er wurde nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen in die Justizvollzugsanstalt Rohrbach verbracht, in welcher er seine Freiheitsstrafe verbüßen wird.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

Schwarze Aufkleber auf Nummernschild

Gau-Bickelheim (ots) – Weil er die blauen Felder mit dem Europazeichen auf seinen Kennzeichen mit “Pendants” in Form von schwarzen Aufklebern überklebt hatte, kontrollierten Beamte der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim einen 21-jährigen PKW-Fahrer. Der junge Mann fiel den Beamten am 19.09.2021 gegen 11:15 Uhr auf der L 400 in der Nähe des Autohofs Gau-Bickelheim auf.

Da es sich um eine nicht zulässige Veränderung des Kennzeichens handelte, muss der 21-Jährige nun mit einem Bußgeld rechnen. Er musste die Aufkleber direkt vor Ort entfernen.

Autofahrer missachtet Vorfahrt – Radfahrerin verletzt

Mainz-Gonsenheim (ots) – Am Freitagmittag 17.09.2021 gegen 14:30 Uhr wird der Mainzer Polizei ein Verkehrsunfall in Mainz-Gonsenheim gemeldet, bei dem eine Fahrradfahrerin leicht verletzt wird.

Nach aktuellem Kenntnisstand befährt die 29-jährige Mainzerin mit ihrem Fahrrad die Kreuzung Kapellenstraße/Lennebergstraße. Ein 71-jähriger Fahrer eines Ford C-Max möchte aus der Kapellenstraße in den Kreuzungsbereich einfahren.

Er missachtet ein Stoppschild und es kommt zum Unfall mit der bevorrechtigten Radfahrerin. Die 29-jährige wird hierbei leicht an Ellenbogen und Schulter verletzt. Eine weitere medizinische Behandlung ist zunächst nicht erforderlich.

Mainz-Bingen

Verkehrsunfall mit Flucht

Nierstein, Wilhelmstraße (ots) – Im Zeitraum vom 13.09. bis zum 18.09.2021 wurde eine Grundstücksmauer in Nierstein beschädigt. Es wird angenommen, dass der flüchtige Verkehrsteilnehmer die Wilhelmsstraße befuhr und nach rechts in die Straße “Bildstockhohl” einbiegen wollte.

Hierbei orientierte sich der unbekannte Verkehrsteilnehmer zunächst zu weit nach links, sodass er die dort befindliche Mauer touchierte. Die genaue Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt. Mögliche Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Oppenheim in Verbindung zu setzen (Tel. 06133 / 9330).

Drei Roller entwendet

Oppenheim, Dienheim (ots) – In der Nacht vom 18.09.2021 auf den 19.09.2021 wurden im Bereich Dienheim und Oppenheim insgesamt drei Roller entwendet. Einer der drei Roller war in Dienheim am Sportplatz abgestellt, die beiden anderen in der Mainzer Straße in Oppenheim.

Alle drei Roller konnten in der Zwischenzeit teilweise stark beschädigt aufgefunden werden. Erste Spurensicherungs- und Auswertemaßnahmen wurden eingeleitet. Die Polizei erhofft sich in diesen Fällen Hinweise von Tatzeugen, die Beobachtungen zum Tatgeschehen gemacht haben.

Diebstahl von Werkzeug aus Baustellenfahrzeug

Oppenheim, Rheinstraße (ots) – In der Nacht vom 16.09.2021 auf den 17.09.2021 hebelten bislang unbekannte Täter das Seitenfenster eines in der Rheinstraße in Oppenheim abgestellten Baustellenfahrzeugs auf und entwendeten im Anschluss mehrere im Fahrzeuginneren gelagerte Werkzeuge und Maschinen.

Der Wert des Diebesguts beläuft sich auf ca. 2.600 Euro. Die Polizei Oppenheim bittet Personen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 06133/9330 zu melden.

Verkehrsunfall mit Flucht

Bingen/Trechtingshausen (ots) – Sonntag 19.09.21 gegen 11:00 Uhr. Eine Frau erschien auf der Dienststelle und meldete eine Unfallflucht. Sie hatte ihren blauen Hyundai mit KH-Kennung in Querstellung auf einem Schotterparkplatz geparkt.

Nach der Rückkehr zu ihrem Fahrzeug bemerkte sie eine Eindellung am vorderen Kotflügel. Es werden Zeugenhinweise gesucht.

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Bingen (ots) – Sonntag 19.09.21 gegen 13:45 Uhr in der Saarlandstraße, querte in 35-Jähriger mit seinem Seat eine Kreuzung, missachtete dabei die Vorfahrt und stieß mit einem anderen Fahrzeug zusammen. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Der zweite Fahrzeugführer erlitt einen Schock, ein Mitfahrer wurde ebenfalls leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 6.000 EUR.