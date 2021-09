Fahrradkontrolle an Schule (siehe Foto)

Böbingen (ots) – Bei der am Montagmorgen 20.09.2021 durchgeführten Fahrradkontrolle wurden an der Gäuschule 51 Fahrräder der Schülerinnen und Schüler kontrolliert. Weil an 12 Fahrrädern keine funktionsfähige Beleuchtung vorhanden war, werden nun die Eltern informiert.

Insbesondere zu Beginn der dunklen Jahreszeit müssen Kinder im Straßenverkehr für andere Verkehrsteilnehmer gut sichtbar sein. “Uns ist es wichtig, dass unsere Schulkinder insbesondere im Dunkeln gefahrlos ihre Schule erreichen!”, so die Polizei.

Kokain in der Laptoptasche

Edenkoben (ots) – In der Staatstraße wurde Sonntagabend 19.09.2021 gegen 23.20 Uhr ein 29-jähriger Autofahrer kontrolliert. Im Rahmen von motorischen Tests zeigte der Fahrer Ausfallerscheinungen, weshalb er mit dem Einfluss berauschende Mittel konfrontiert wurde. Da er dies verneinte und weitere freiwillige Tests verweigerte, wurde die Blutprobe angeordnet.

Bei der anschließenden Durchsuchung wurde in seiner mitgeführten Laptoptasche eine Ampulle mit Kokainanhaftungen aufgefunden und sichergestellt. Während der Blutentnahme gab er schließlich zu, vor einem halben Jahr Kokain konsumiert zu haben. Die Ausfallerscheinungen am Abend seien auf den Konsum zweier Joints vom Vortag zurückzuführen.

Der Fahrzeugschlüssel wurde einkassiert. Neben der Einleitung eines Ermittlungsverfahrens musste die Fahrerlaubnis beschlagnahmt werden.

Schulwegkontrollen

Annweiler am Trifels (ots) – Mit dem Ziel die Schulwegsicherheit zu gewährleisten, kontrollierte die Polizeiwache Annweiler am 20.09.21 zu Schulbeginn die ankommenden Schüler:innen an der Grundschule Annweiler. Im besonderen Blickfeld der Beamten lagen bei dieser Kontrolle die mit dem Fahrrad ankommenden Kinder.

Erfreulicherweise zeigte sich hier, dass sowohl das Verkehrsverhalten als auch der Zustand der Fahrräder in den meisten Fällen ordnungsgemäß war. Obwohl es keine Helmpflicht für die radelnden Schüler gibt, appelliert die Polizei an die Eltern ihrer Sprösslinge, einen Fahrradhelm tragen zu lassen, da dieser im “Fall” des Falles schwerwiegende Verletzungen vermeiden kann.

Gestürzter Pedelec-Fahrer

Oberotterbach (ots) – Am Sonntag 19.09.2021 gegen 09.00 Uhr, stürzte auf dem Radweg zwischen Schweigen-Rechtenbach und Oberotterbach, aufgrund eines Fahrfehlers, ein 61jähriger Mann aus Belgien mit seinem Pedelec im Bereich der dortigen Gefällstrecke. Durch den Sturz zog er sich Verletzungen zu und musste mit dem DRK in ein Krankenhaus verbracht werden.