18-Jähriger bedroht und beleidigt Polizeibeamte

Speyer (ots) – Ein 18-Jähriger musste am Sonntag 19.09.2021 gegen 08:00 Uhr in Gewahrsam genommen werden, nachdem er in einer Wohnung randaliert und sich äußerst aggressiv verhalten hatte. Beim Versuch ihn zu beruhigen, beleidigte und bedrohte der junge Mann, der unter dem Einfluss von Alkohol stand, die eingesetzten Polizeibeamten.

Nur durch die mündliche Androhung des Einsatzes eines Elektroimpulsgerätes, gelang es den Polizisten den 18-Jährigen in Gewahrsam zu nehmen. Bei dem Einsatz wurde niemand verletzt. Den 18-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren.

Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Speyer (ots) – Unbekannte versuchten in der Nacht von Samstag auf Sonntag in ein Wohnhaus in der Straße Hinterm Esel einzubrechen. Der Versuch, sich gewaltsam Zutritt zu verschaffen scheiterte. Es entstand jedoch ein Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

Zeugen, die am Sonntag zwischen 01:00 Uhr und 13:00 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich “Hinterm Esel” beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Tel. 06232/137-0 oder per Email (pispeyer@polizei.rlp.de) bei der Polizei Speyer zu melden.