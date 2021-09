Groß-Gerau: 26-Jähriger schlägt Heckscheibe mit Stuhl ein

Mörfelden-Walldorf (ots) – Ein 26-jähriger Mann hat nach seiner vorläufigen Festnahme am Samstag 18.09.21 den Rest der Nacht in einer Gewahrsamszelle verbracht. Nach ersten Erkenntnissen soll der Frankfurter gegen 01.45 Uhr mit einem Stuhl die Heckscheibe eines in der Farmstraße abgestellten Autos eingeschlagen haben. Als der Besitzer des Wagens dies bemerkte und den 26-Jährigen zu Rede stellte, entwickelte sich ein handfeste Auseinandersetzung.

Eine alarmierte Streife der Polizeistation Mörfelden-Walldorf konnte den alkoholisierten Mann vor Ort festnehmen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,97 Promille. Aufgrund seiner erheblichen Alkoholisierung und aggressiven Stimmung brachten ihn die Streife in eine Gewahrsamszelle.

Wegen des Verdachts der Sachbeschädigung muss er sich jetzt in einem Verfahren strafrechtlich verantworten.

Kriminelle plündern Kasse – Polizei sucht Zeugen

Kelsterbach (ots) – Mit ca. 150 Euro haben bislang noch unbekannte Täter nach einem Einbruch in ein Bistro in der Martin-Luther-Straße das Weite gesucht. Zwischen 22 Uhr am Samstag 18.09.21 und 09 Uhr am folgenden Morgen verschafften sich die Kriminellen Zugang zum Inneren des Anwesens.

Aus einer Kasse entwendeten sie anschließend das Bargeld und flüchteten. Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen in diesem Zusammenhang werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06107/7198-0 bei der Polizei in Kelsterbach zu melden.

Wer hat Einbrecher bemerkt? – Bohrschrauber und Monitor entwendet

Rüsselsheim (ots) – Einen Kellerraum haben bislang noch unbekannte Täter im Laufe des Wochenendes ins Visier genommen. Zwischen 21 Uhr am Freitag (17.09.) und 16 Uhr am Sonntag (19.09.) gelangten die Kriminellen in das Mehrfamilienhaus in der Löwenstraße und verschafften sich Zugang zu dem Kellerverschlag.

Aus diesem entwendeten sie unter anderem ein Bohrschrauber-Set sowie einen Computer-Bildschirm im Gesamtwert von rund 200 Euro. Die Polizei in Rüsselsheim hat die Ermittlungen aufgenommen und hofft unter der Rufnummer 06142/696-0 auf Zeugenhinweise.

Kriminelle haben es auf Kabeltrommel abgesehen

Gernsheim (ots) – Eine Kabeltrommel war im Laufe des Wochenendes im Visier bislang noch unbekannter Täter. Zwischen Samstag (18.09.) und Sonntag (19.09.) verschafften sich die Kriminellen durch einen aufgetrennten Zaun Zugang zu einem Firmengelände in der Mainzer Straße. Eine große Kabeltrommel mit einem Erdanschlusskabel wurde daraufhin an den Zaun gebracht und dort abgerollt. Mit dem Kabel, dessen Wert auf rund 2.000 Euro geschätzt wird, suchten die Kriminellen anschließend unerkannt das Weite.

Zeugen, denen zwischen Samstag und Sonntag verdächtige Personen in Tatortnähe aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06152/175-0 beim Kommissariat 42 zu melden.

Positiver Drogentest und Kleinstmengen Marihuana sichergestellt

Bischofsheim (ots) – Beamte der Polizeistation Bischofsheim haben am Sonntagabend 19.09.21 einen 20-jährigen Autofahrer vorläufig festgenommen. Gegen 22.30 Uhr stoppte die Streife den Rüsselsheimer auf der Landesstraße 3482. Im Zuge der anschließenden Überprüfung fielen den Polizisten körperliche Anzeichen beim Gestoppten auf, die eine Drogenbeeinflussung vermuten ließen.

Ein vor Ort durchgeführter Drogentest verlief positiv auf THC. Bei einer Durchsuchung konnten zudem Kleinstmengen Marihuana aufgefunden und sichergestellt werden. Zur Blutentnahme kam der 20-Jährige mit auf die Wache. Gegen ihn wurde Anzeige erstattet.

Alkoholisierte 60-Jährige greift Polizeistreife an

Mörfelden-Walldorf (ots) – Wegen des Verdachts des Widerstands haben Polizeibeamte Strafanzeige gegen eine 60 Jahre alte Frau aus Mörfelden erstattet. Zeugen verständigten gegen 20 Uhr am Samstag (18.09.) die Polizei und meldeten eine stark alkoholiserte Frau, die in einem Wartehäuschen am Bahnhof Mörfelden auf dem Boden lag. Eine Streife der Polizeistation Mörfelden-Walldorf konnte die 60-Jährige vor Ort antreffen.

Ein Alkoholtest bei der Frau war nicht möglich, zudem verhielt sie sich zunehmend aggressiv und schlug nach der eingesetzten Streifenbesatzung. Nachdem sie eine Polizistin ins Gesicht geschlagen hatte, wurde sie überwältigt und festgenommen. Auch hierbei leistete sie noch erheblichen Widerstand und trat die Polizistin, die leichte Verletzungen erlitt.

Es folgte eine Blutentnahme im Krankenhaus und die Einleitung eines Ermittlungsverahrens. Die 60 Jahre alte Tatverdächtige musste die Nacht in einer Ausnüchterungszelle im Polizeigewahrsam verbringen. Die Streifenbeamtin konnte ihren Dienst fortsetzen.

Kriminelle haben es auf Katalysatoren abgesehen – Wer hat Verdächtiges bemerkt?

Groß-Gerau (ots) – Kriminelle hatteen es vermutlich in der Nacht zum Samstag 18.09.21 auf Katalysatoren abgesehen. Zwischen 18 Uhr am Freitag und 1.30 Uhr am nächsten Morgen bauten die bislang noch unbekannten Täter den Katalysator eines grauen BMWs aus. Das Fahrzeug war auf einem Parkplatz im Wasserweg abgestellt. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 1.300 Euro geschätzt. Erst beim Anlassen des Wagens wurde der Diebstahl bemerkt und die Polizei informiert.

Ebenfalls erst bei der Fahrt bemerkte die Fahrerin eines blauen VW Lupo, dass etwas mit der Abgasanlage nicht stimmte. Eine Überprüfung ergab, dass Unbekannte versucht hatten, den Katalysator abzuschneiden. Scheinbar wurden sie bei ihrer Tatausführung gestört und ließen von ihrem Vorhaben ab. Die entstandenen Schnitte verursachten dann den Lärm.

Das Auto war auf einem Parkplatz in der Sudetenstraße abgestellt. Die Schadenshöhe wird afu 1.500 Euro geschätzt. Das Kommissariat 21/22 hat die Ermittlungen übernommen und prüft einen Tatzusammenhang. Hinweise werden unter der Rufnummer 06142/696-0 entgegengenommen.

Polizei stellt 2 Autos wegen festgestellter Mängel sicher

Raunheim (ots) – Polizeibeamte haben am Freitagnachmittag 17.09.21 bei einer Kontrollstelle 2 gestoppte Fahrzeuge wegen festgestellter Mängel sichergestellt und abschleppen lassen. Gegen 17 Uhr fiel den Einsatzkräften bei dem angehaltenen Wagen eines 23-Jährigen Veränderungen an der Abgasanlage auf. Der Endtopf und der Mittelschalldämpfer fehlten. Zudem wurde auf an den Beleuchtungseinrichtungen manipuliert. Das Auto des Rüsselsheimers wurde sichergestellt.

Ebenfalls zu Fuß musste ein 28-jähriger Mann nach seiner Überprüfung gegen 17.40 Uhr die Heimreise antreten. Beim Vorbeifahren bemerkten die Polizisten deutliche Schleifgeräusche. Der Ursprung der Geräusche war bei der anschließenden Kontrolle schnell festgestellt. An dem Fahrzeug des Rüsselsheimers wurden Veränderungen am Fahrwerk vorgenommen, zudem waren Distanzscheiben angebracht. Als Folge schleiften die Vorderräder beim Lenkrad-Einschlag an der Radkastenverkleidung der Frontkotflügel. Die Mängel waren so gravierend, dass der Wagen sichergestellt und abgeschleppt wurde.

Beide Autos werden einem Gutachter vorgeführt. Gegen beide Halter erstatteten die Beamten Anzeige.

Darmstadt

Einbrecher erbeuten Münzsammlung

Darmstadt (ots) – Eine Münzsammlung haben Kriminelle bei ihrem Einbruch in die Wohnung eines Einfamilienhauses in der Erbacher Straße am vergangenen Wochenende erbeutet. Die Tatzeit wird zwischen Freitag (17.9.) und Samstag (18.9.) eingrenzt. Um in Räume zu gelangen hatten die Kriminellen eine Fenstertür aufgehebelt.

Nach dem Ende ihrer Suche flüchteten sie mit ihrer Beute unerkannt. Der Gesamtschaden wird derzeit auf rund 400 Euro geschätzt. Hinweise werden an die ermittelnde Kriminalpolizei in Darmstadt (K21/22) erbeten (Rufnummer 06151/969-0).

Bei Kellereinbruch 3 Fahrräder entwendet – Täter flüchtet nach Ansprache

Darmstadt (ots) – Ein circa 30-40 Jahre alter Mann von hagerer Statur und bekleidet mit einer roten Hose, ist am Samstag 18.9.21 gegen 6.30 Uhr in den Kellerräumen eines Mehrfamilienhauses in der Franklinstraße von Zeugen bei seinem kriminellen Vorgehen ertappt worden.

Offenbar hatte sich der noch Unbekannte zuvor gewaltsam Zugang zu zwei Kellerabteilen verschafft und es auf 3 Fahrräder abgesehen. Als er von den Zeugen ertappt und angesprochen wurde trat er die Flucht an.

Er führte eine gelbe Umhängetasche mit. Hinweise, die zur Ergreifung des Tatverdächtigen dienlich sind, werden an die ermittelnden Beamten des Kommissariats 43 in Darmstadt erbeten (Rufnummer 06151/969-0).

Zeugen nach Einbruch gesucht – Ungebetener Gast kommt über Balkon

Darmstadt (ots) – Ein ungebetener Gast ist am Freitagabend (17.9.) in der Zeit zwischen 20.30 Uhr und 21 Uhr in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Heinrichstraße eingebrochen und hat nach Beute gesucht. Als die Bewohnerin auf ihn aufmerksam wurde, ergriff er sofort die Flucht.

Die Kriminalpolizei in Darmstadt (K21/22) ist mit dem Fall betraut. Zeugen, die den Flüchtenden beobachten und Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei den Ermittlern unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

Unklarer Unfall mit schwer verletztem Radfahrer – Polizei sucht Zeugen

Darmstadt-Waldkolonie (ots) – Am Sonntag 19.09.2021 gegen 22:00 Uhr fuhr ein 58-jähriger Weiterstädter in der Michaelisstraße mit seinem Fahrrad. Hier wurde er vermutlich von einem Fahrzeug gestreift und stürzte, so dass er schwer verletzt wurde. Der noch unbekannte Unfallverursacher fuhr danach weiter, ohne anzuhalten. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder dem flüchtigen Fahrzeug machen können.

Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt das 2. Polizeirevier Darmstadt unter der Telefonnummer 06151 969-41210 entgegen.

Darmstadt-Dieburg

Streit zwischen 2 Männern eskaliert

Alsbach-Hähnlein (ots) – Ein Streit zwischen zwei 48- und 26-jährigen Männern ist am Montag 20.9.21 in einem Schnellrestaurant in der Sandwiese eskaliert. Die Kriminalpolizei in Darmstadt hat die weiteren Ermittlungen eingeleitet und ein Verfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung eingeleitet.

Gegen 09.30 Uhr waren die Beamten von Zeugen alarmiert worden nachdem einer der Kontrahenten im Rahmen der Auseinandersetzung plötzlich eine Schreckschusswaffe zog und auf sein Gegenüber schoss. Der 48-Jährige aus Frankfurt am Main erlitt dabei leichte Verletzungen und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Die alarmierte Polizei nahm den 26-jährigen Tatverdächtigen noch vor Ort fest. Er wurde ins Gewahrsam der Polizei gebracht und wird von dort, nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen, nach Hause entlassen wird. Die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen, geführt vom Kommissariat 10 in Darmstadt, dauern an.

Tagesschule im Visier Kriminellen

Dieburg (ots) – Kriminelle haben am Samstag (18.9.) gegen 2.30 Uhr die Räume einer Tagesschule in der Altheimer Straße heimgesucht. Nach ersten Erkenntnissen hebelten die Täter die Hintertür des Gebäudes auf und suchten anschließend in den Büros nach Wertvollem. Bei ihrem Vorgehen verursachten sie einen Sachschaden von rund 1.000 Euro.

Daneben erbeuteten die Unbekannten Bargeld in Höhe von 1.500 Euro. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Personen beobachten konnten oder Hinweise zu deren Identitäten geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Dieburg (Kommissariat 41 / Rufnummer 06071/9656-0) zu melden.

Imbisswagen aufgehebelt

Dieburg (ots) – Auf einen Imbisswagen in der Goethestraße hatten es Kriminelle in der Nacht zum Samstag 17.09.-18.09.21 abgesehen, die Holzverkleidung aufgebrochen, sich Zugang zu dem Verkaufsraum verschafft und Bargeld entwendet.

Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei in Dieburg, erreichbar unter der Rufnummer 06071/9656-0 erbeten.

22-Jähriger vorläufig festgenommen

Griesheim (ots) – Ein 22-jähriger Griesheimer ist am Sonntagmorgen 19.9.21 gegen 6 Uhr auf dem Gelände einer Tankstelle in der Bunsenstraße festgenommen worden. Zuvor hatte der junge Mann versucht gewaltsam die Eingangstür des Geschäfts zu öffnen und, nachdem das missglückte, einen Klappaufsteller in die Scheibe geworfen zu haben.

Bei seiner anschließenden Flucht stellte ihn die alarmierte Polizei noch in Tatortnähe. Er wird sich nun strafrechtlich wegen des Verdachts des versuchten schweren Diebstahls verantworten müssen. Der verursachte Schaden wird derzeit auf mehrere Hundert Euro geschätzt.

Kreis Bergstraße

Handtasche aus Fahrzeug gestohlen – Wer hat Verdächtiges beobachtet?

Lorsch (ots) – Nachdem sich bislang Unbekannte am Sonntagnachmittag 19.9.2021 an einem weißen Volkswagen auf einem Parkplatz in der Sachsenbuckelstraße zu schaffen machten, sucht die Polizei nach Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Der Besitzer stellte seinen Wagen gegen 15 Uhr am dortigen Waldrand ab. Als er von seinem Spaziergang gegen 17.30 Uhr zurückkam, stellte er fest, dass Kriminelle eine Scheibe seines Wagens einschlugen und mehrere Gegenstände aus dem Innenraum entwendeten.

Darunter befand sich unter anderem eine Handtasche des Herstellers “Louis Vuitton”. Insgesamt wird der Schaden auf mehrere Tausend Euro geschätzt. In diesem Zusammenhang bittet das Kriminalkommissariat 21/22 in Heppenheim Zeugen, die in diesem Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, sich bei den Ermittlerinnen und Ermittlern unter der Telefonnummer 06252/706-0 zu melden.

Diesel aus Lastwagen abgezapft – Polizei sucht Zeugen

Lorsch/A67 (ots) – Eine auf einem Rastplatz bei der Autobahn 67 in Höhe Lorsch abgestellte Sattelzugmaschine geriet in der Nacht zum Samstag (18.9.) in das Visier Krimineller. Der Fahrer parkte das Fahrzeug auf einem dortigen Parkplatz für Lastwagen in Fahrtrichtung Viernheim ab. Nach derzeitigem Kenntnisstand machten sich bislang Unbekannte am Tank der Sattelzugmaschine zu schaffen und zapften um die 700 Liter Diesel ab.

Insgesamt wird der Schaden auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder andere sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei den Ermittlerinnen und Ermittlern der Polizeiautobahnstation in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/8756-0 zu melden.

Kellerräume im Visier Krimineller – Wer kann Hinweise geben?

Biblis/Bensheim (ots) – Die Kellerräume eines Mehrfamilienhauses in der Richard-Wagner-Straße in Biblis rückten im Tatzeitraum zwischen vergangenem Donnerstagabend (16.9.) und Samstagmorgen (18.9.) in das Visier Krimineller.

Zunächst verschafften sich die Unbekannten Zutritt ins Innere des Hauses und begaben sich in den Keller. Unter Einwirkung von Gewalt gelangten sie in einen dortigen Kellerraum. Hieraus entwendeten sie unter anderem ein Pedelec, Mountainbike und einen Rucksack. Hinweise werden an das Kommissariat 42 bei der Polizei in Lampertheim unter der Rufnummer 06206/9440-0 erbeten.

Auch der Keller eines Mehrfamilienhauses in der Nibelungenstraße in Bensheim wurde in der Nacht zum Sonntag (19.9.) von Kriminellen aufgesucht. Dort machten sie sich ein blaues Mountainbike des Herstellers “Cube” zur Beute und flüchteten im Anschluss unerkannt. Die Beamtinnen und Beamten des Kommissariats 41 bei der Polizei in Bensheim nehmen sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06251/8468-0 entgegen.

In beiden Fällen werden die Schäden auf mehrere Tausend Euro beziffert. Ob die Fälle im Zusammenhang zueinanderstehen, muss im Rahmen weiterer Ermittlungen geprüft werden.

Vor diesem Hintergrund gibt die Polizei Tipps zur richtigen Sicherung von Kellerräumen und Kellerverschlägen:

Halten Sie Kellertüren stets geschlossen.

Bewahren Sie im Keller möglichst keine Wertsachen auf.

Sichern Sie ihre Räder auch im Keller mit entsprechenden Schlössern ab.

Versehen Sie den Kellerverschlag von innen mit einem Sichtschutz.

Sichern Sie die Tür Ihres Kellerverschlags vor Aushebeln, zum Beispiel durch eine oben verschraubte Latte.

Sichern Sie Kellerfenster durch zusätzliche Gitter oder Lichtschächte durch entsprechende Verankerung des Lichtschachtrostes.

Achten Sie bewusst auf fremde Personen im Gebäude (besonders in größeren Mehrfamilienhäusern) und auf dem Grundstück. Sprechen Sie diese Personen an, indem Sie ihnen Hilfe anbieten.

Informieren Sie die Polizei (Notruf 110), wenn Ihnen etwas verdächtig vorkommt.

Südhessen

Rauschgift, Waffen, Bürgergespräche und Fahrradcodierungen – Zahlreiche Kontrollen am länderübergreifenden Sicherheitstag

Südhessen (ots) – Im Rahmen des vierten länderübergreifenden Sicherheitstages zur Bekämpfung von Straftaten im öffentlichen Raum haben Polizeikräfte vergangenen Freitag (17.09.) insgesamt 281 Fahrzeuge gestoppt sowie 437 Personen kontrolliert. Die Polizisten, die von Einsatzbeamten der Hessischen Bereitschaftspolizei unterstützt wurden, führten zwischen 6.30 Uhr und Mitternacht zivile und uniformierte Kontrollmaßnahmen in ganz Südhessen durch. Darüber hinaus führten Polizeibeamte über 120 Bürger- und Präventionsgespräche zu unterschiedlichen polizeilichen Themen durch und codierten bei einer Codieraktion in Groß-Gerau 80 Fahrräder, um sie unattraktiv für Diebe zu machen.

Auf der Autobahn 5 bei Weiterstadt stoppten Zivilfahnder gegen 14 Uhr das Fahrzeug eines 42-Jährigen. Der Mann, der keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, händigte den Polizisten gefälschte Dokumente aus. Ein Abgleich mit dem polizeilichen Fahndungssystem erbrachte Klarheit über die Identität des Gestoppten. Bei seiner Durchsuchung entdeckten die Zivilpolizisten 10 Gramm Kokain. Weiteres Kokain, etwa 200 Gramm, 50 Gramm Marihuaha sowie zwei griffbereite Messer konnten ebenfalls sichergestellt werden. Der 42-Jährige wurde festgenommen und auf Antrag der Staatsanwaltschaf am Folgetag einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl.

In Lützelbach führte eine Verkehrskontrolle in der Rosenstraße zu weiteren Polizeimaßnahmen. Die Streife stoppte einen 43 Jahre alten Mann gegen 15.20 Uhr, da er ohne Zulassung auf einem Roller fuhr. Im Rahmen der anschließenden Kontrolle stellten die Polizisten fest, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und unter Drogeneinfluss stand. Zudem händigte er den Polizeikräften eine Dose mit 80 Gramm Marihuana sowie 5 Gramm Amphetamin aus. Dies führte zu zwei Wohnungsdurchsuchungen, bei denen circa 530 Gramm Marihuana, 45 Gramm Amphetamin sowie eine ausgerüstete Cannabisplantage mit 12 Cannabispflanzen beschlagnahmt wurden. Die Polizisten erstatteten Strafanzeige.

Ebenfalls strafrechtlich verantworten muss sich ein 18 Jahre alter Mann aus Worms, den Einsatzkräfte am Bahnhof in Bensheim festnahmen. Gegen 14.45 Uhr wurde er einer Kontrolle unterzogen. Bei seiner Durchsuchung stellten die Fahnder 12 Gramm Marihuana sowie eine Feinwaage sicher. Nach Ende der polizeilichen Maßnahmen wurde der Tatverdächtige wieder entlassen.

