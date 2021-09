Dautphetal-Friedensdorf: Mann onaniert vor Skaterinnen

(ots) – Nachdem sich am Freitagabend 17.09.2021 ein unbekannter Mann gegenüber 2 Inline-Skaterinnen entblößte, bittet die Polizei in Biedenkopf um Mithilfe. Die jungen Frauen skateten gegen 18.00 Uhr auf dem Radweg der Kombacher Geraden. Etwa in Höhe der Lahnbrücke stand ein Mann der onanierte.

Täterbeschreibung:

männlich, ca. 25 Jahre alt,ca. 180-185 cm groß, nach Einschätzung der Opfer Deutscher. Er trug eine schwarze lange Sporthose, einen schwarzen Kapuzen-Pullover, eine dunkle Kappe sowie eine schwarze Mund-Nasebedeckung.

Wer hat den Unbekannten am Freitagabend auf dem Radweg beobachtet? Wer kann Angaben zur Identität des Mannes machen?

Hinweise erbittet die Polizei in Biedenkopf unter Tel.: (06461) 92950.

Dautphetal: Roller zu flott – Biker ohne Führerschein

Weil er mit seinem Roller deutlich schneller als 25 km/h unterwegs war, weckte ein 63-jähriger Biker die Aufmerksamkeit einer Biedenköpfer Polizeistreife. Die Ordnungshüter stoppten den Dautphetaler und stellten fest, dass dieser nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis für die schnellere Version seines Krades ist. Sie stellten den Roller sicher, um das Gefährt einer technischen Begutachtung zukommen zu lassen. Den 63-Jährige erwartet nun eine Strafanzeige wegen Fahrens ohne die erforderliche Fahrerlaubnis.

Gladenbach-Weidenhausen: Mit Drogen und Alkohol, aber ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Wegen Fahrens unter Drogen- und Alkoholeinflusses sowie wegen Fahrens ohne die erforderliche Fahrerlaubnis ermittelt die Polizei Biedenkopf gegen einen 29-jährigen BMW-Fahrer. Am gestrigen Sonntag (19.09.2021) stoppte eine Streife den Gladenbacher in Weidenhausen. Erste Reaktions- und Konzentrationstests erhärteten den Verdacht, dass der 29-Jährige unter dem Einfluss von Drogen stand.

Ein Schnelltest reagierte positiv auf Kokain, THC, Metamphetamin sowie Morphium. Zudem zeigte das Display des Alkoholtestgerätes einen Wert von 0,17 Promille an. Bei der Überprüfung seiner Personalien kam heraus, dass er momentan nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Die Polizisten nahmen ihn mit auf die Dienststelle, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe abnahm. Anschließend durfte der Gladenbacher die Wache wieder verlassen.

Gladenbach: Graffiti gesprüht

Mit schwarzer Farbe beschmierten Unbekannte eine Fassade in der Burgstraße. Die Täter brachten auf einer Länge von rund acht Metern kreuz und quer Sprühfarbe auf den Putz auf. Nach einer ersten Schätzung wird den Besitzer das Beseitigen der Schmierereien rund 5.000 Euro kosten.

Zeugen, die die Täter am Samstag (18.09.2021), zwischen 16.30 Uhr und 17.30 Uhr beobachteten oder sonst Angaben zu den Sprayern machen können, werden gebeten sich unter Tel.: (06461) 92950 bei der Polizei in Biedenkopf zu melden.

Gladenbach-Diedenhausen: Benz trifft Citroen

Zwei demolierte Autos sowie ein beschädigter Stromkasten, das ist die Bilanz eines Unfalls gestern Abend (19.09.2021) in der Ortsstraße. Gegen 21.00 Uhr war ein 51-jähriger Gießener mit seinem SUV in Richtung Sinkershausen unterwegs. Aus bisher nicht bekannten Gründen geriet er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen dort geparkten Citroen Berlingo. Die Wucht des Aufpralls drückte den Franzosen gegen einen Stromverteilerkasten.

Der Unfallfahrer blieb unverletzt. Der GLE des Gießeners und der Citroen waren nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden.

Den Gesamtsachschaden schätzt die Polizei auf mindestens 15.000 Euro.

Unfallfluchten – Polizei um Mithilfe

Stadtallendorf (ots) – Vermutlich beim Rangieren beschädigte ein flüchtiger Unfallfahrer in der Sankt-Michael-Straße ein Kabelverteilerschrank sowie ein Laternenmast. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass der Fahrer eines 7,5 Tonners mit hellem Dachaufbau und dunkler Plane am 16.09.2021 (Donnerstag), gegen 20.50 Uhr dagegen prallte und einen Schaden von rund 1.600 Euro zurückließ. Hinweise erbittet die Polizei in Stadtallendorf unter Tel.: (06428) 93050.

Stadtallendorf (ots) – Auf einem Schaden von rund 1.000 Euro bleibt der Besitzer eines blauen Seat Toledo sitzen, sollte der Unfallfahrer, der den Schaden am Heck des Seats verursachte, nicht ermittelt werden. Der blaue Toledo stand am Freitag (17.09.2021), zwischen 16.00 Uhr und 17.30 Uhr zuerst auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes und anschließend auf dem des Rewe-Marktes. Vermutlich touchierte der Flüchtige den Seat beim Ein- oder Ausparken auf einem der Parkplätze. Zeugen, die den Unfall am Edeka- oder Rewe-Markt beobachteten werden gebeten sich unter Tel.: (06428) 93050 bei der Polizei in Stadtallendorf zu melden.

Marburg (ots) – Im Zeitraum vom 16.09.2021 (Donnerstag), gegen 09.00 Uhr bis zum 18.09.2021 (Samstag), gegen 16.00 Uhr touchierte ein Unbekannter einen am Fahrbahnrand der Höhlsgasse geparkten Alfa. Dabei blieben Schäden am Kotflügel vorne links, an der vorderen Stoßstange sowie an der Kennzeichenhalterung zurück. Den Schaden am silberfarbenen “GT” schätzt die Polizei auf mindestens 1.000 Euro. Hinweise erbittet die Polizei in Marburg unter Tel.: (06421) 4060.

Marburg-Cappel (ots) – Nach einem Zusammenstoß in der Nacht von Samstag (18.09.2021) auf Sonntag (19.09.2021) in der Straße “Zur Aue” sucht die Marburger Polizei Unfallzeugen. Zwischen 17.00 Uhr und 00.15 Uhr prallte ein unbekannter Fahrzeugführer gegen einen gegenüber der Hausnummer 6 geparkten roten Ford Fiesta. Die Reparaturkosten am Heck des Wagens belaufen sich auf mindestens 2.500 Euro. Zeugen, die Angaben zum Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug machen können, werden gebeten sich unter Tel.: (06421) 4060 mit den Ermittlern der Marburger Polizei in Verbindung zu setzen.

Stadtallendorf: Hakenkreuze geschmiert –

Im Bereich der Trasse der A49 ließen Unbekannte Hakenkreuze und eine Parole zurück. Am Sonntagmittag (19.09.2021), gegen 13.00 Uhr wurden die mit schwarzer Farbe gesprühten Nazi-Symbole und die Parole “Fuck A49” in der Verlängerung der Straße “Elzerain” und Heinrich-Schneider-Straße auf zwei Zäunen, zwei Hinweisschildern für Gasleitungen sowie einem weiteren Hinweisschild entdeckt. Hinweise zu den Sprayern nehmen die Ermittler der Polizei Stadtallendorf unter Tel.: (06428) 93050 entgegen.

Bad Endbach: Vandalen an der Turnhalle –

Am Wochenende trieben Unbekannte auf dem Gelände der Turnhalle in der Straße “Am Bewegungsbad” ihr Unwesen. Im Zeitraum zwischen Samstagabend (18.09.2021), gegen 22.00 Uhr und Sonntagmorgen (19.09.2021), gegen 11.00 Uhr sprühten sie eine Parole an die Wand der Halle, besprühten ein Schild des Flow-Trails und schlugen die Scheibe einer Infotafel ein. Angaben zur Schadenshöhe können noch nicht gemacht werden. Hinweise erbittet die Polizei in Biedenkopf unter Tel.: (06461) 92950.

Bad Endbach/Dernbach: Parkbank gestohlen –

Die Stadt Bad Endbach und die Polizei in Biedenkopf bitten nach dem Diebstahl einer Ruhebank um Mithilfe. Im Zeitraum vom 29.08.2021 bis zum 05.09.2021 ließen Unbekannte aus der Gemarkung “Meyers Wäldchen”, am Verbindungsweg zwischen Dernbach und Wommelshausen, eine rund 350 Euro teure Parkbank mitgehen.

Hinweise zu den Tätern oder zum Verbleib der Bank nimmt die Polizei Biedenkopf unter Tel.: (06461) 92950 entgegen.

Marburg: Hoher Lackschaden –

Unbekannte Vandalen ließen ihre sinnlose Zerstörungswut in der Frankfurter Straße an einem Opel aus. Der braune Meriva parkte zwischen Freitagnachmittag (17.09.2021), gegen 16.00 Uhr und Samstagmorgen (18.09.2021), gegen 10.00 Uhr in Höhe der Hausnummer 55 am Fahrbahnrand. Die Täter ließen großflächig Kratzer auf der Motorhaube sowie auf der linken und rechten Fahrzeugseite zurück.

Hinweise zu den Tätern erbittet die Marburger Polizei unter Tel.: (06421) 4060.

Marburg-Cappel: Glitzerlack gesprüht –

Eine ungewollte Verzierung beklagt der Besitzer eines schwarzen Golf Plus. Unbekannte sprühten einen silberfarbenen Glitzerlack auf den Lack. Die Polizei schätzt den Schaden auf mindestens 3.000 Euro.

Die Polizei in Marburg sucht Zeugen, die die Täter am Montag vergangener Woche (13.09.2021), zwischen 13.00 Uhr und 18.00 Uhr in der Straße “Am Vogelber” beobachteten oder die sonst Angaben zu den Unbekannten machen können, sich unter

Tel.: (06421) 4060 zu melden.

