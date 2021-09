Dillenburg-Frohnhausen: Mehrere Reifen zerstochen

(ots) – Zwischen 01:30 Uhr und 02:45 Uhr zerstachen Unbekannte in der Samstagnacht (18.09.2021) Reifen an mehreren Fahrzeugen. An einem weißen Seat Leon wurde der hintere linke Reifen beschädigt. Den vorderen linken Reifen zerschnitten die Vandalen an einem schwarzen VW Golf und an einem Pkw-Anhänger des Herstellers Humbaur wurden die beiden linken Reifen des Tandemanhängers beschädigt.

Die Fahrzeuge standen auf dem Parkplatz oberhalb der Tennisplätze, die über die Verlängerung der “Obere Industriestraße” zu erreichen sind. Der Schaden beläuft auf 450 Euro. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und fragt:

Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Zeugen werden gebeten sich mit der Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070 in Verbindung zu setzen.

Wetzlar: Fensterscheiben eingeworfen

Drei kaputte Fensterscheiben und beschädigter Außenputz sind die Bilanz eines Steinewerfers. Zwischen Freitag (17.09.2021) und Samstag (18.09.2021) warf ein Unbekannter mit Steinen mehrere Fensterscheiben des Diakonie-Hauses im Robert-Koch-Weg ein.

Der Schaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Wer kann Hinweise zu dem bisher unbekannten Steinewerfer geben, der zwischen 18:45 Uhr und 10:30 Uhr sein Unwesen trieb, geben? Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Haiger-Fellerdilln: Grundstücksmauer beschädigt und geflüchtet

Rund 100 Euro wird die Reparatur an einer Grundstücksmauer in der Haigerer Straße kosten. Zwischen 11:00 Uhr und 17:00 Uhr stieß offenbar ein unbekannter Unfallfahrer am vergangenen Montag (13.09.2021) gegen das Mäuerchen und flüchtete ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise zu dem Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug, erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Dillenburg: Vandalismus am Adolfstempel

An der Innenwand des Adolfstempels brachten Unbekannte mehrere Schriftzüge an. Die Schmierfinken schrieben “Zum Glück gibt es noch immer Vandalismus”, ein Herz und ein Gesicht an die Wand. Auf den Betonboden schmierten sie das Wort “Hallo” und beschädigten eine Holztafel im Eingangsbereich. Die Waldhütte ist am Weinberg über den Oranien-Wanderpfad zu erreichen.

Der Schaden wird mit 200 Euro beziffert. Wem sind verdächtige Personen zwischen Donnerstag (16.09.2021), 08:00 Uhr und Samstag (18.09.2021), 11:30 Uhr im Bereich des Adolfstempels aufgefallen?

Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Herborn: Wahlplakate gestohlen

Rund 20 Hohlkammerplakate stahlen Unbekannte zwischen 17:00 Uhr am Freitag (17.09.2021) und 17:00 Uhr am Samstag (18.09.2021). Der Schaden der Wahlplakate der AfD wird mit 100 Euro beziffert.

Hinweise zu den Dieben, die in der Konrad-Adenauer-Straße und in der Nassaustraße zuschlugen, erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Leun-Biskirchen: Motorradfahrer nach Unfall schwer verletzt

Am Sonntagmittag (19.09.2021) kam es um 13:18 Uhr zu einem Frontalzusammenstoß auf der Weilburger Straße. Ein Motorradfahrer fuhr mit seiner Honda von Biskirchen kommend in Richtung Stockhausen entgegen. Ein 20-Jähriger kam mit seinem VW Golf aus Richtung Stockhausen. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass der 20-jährige Krad-Fahrer auf die Fahrbahn des VW-Fahrers geriet und dort frontal mit dem weißen Golf kollidierte.

Durch den Aufprall wurde die Honda nach rechts durch einen Zaun in einen Garten geschleudert. Der Golf-Fahrer verletzte sich durch den Zusammenstoß leicht. Der Motorradfahrer wurde schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber brachte den 20-Jährigen in eine Klinik.

Offensichtlich besitzt der Motorradfahrer keinen Führerschein und seine Honda war nicht zugelassen. Zudem stand der Krad-Fahrer offenbar unter Alkoholeinfluss. Er muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen. Ein Gutachter wurde mit der Rekonstruktion des Unfallgeschehens beauftragt. Der Gesamtunfallschaden beläuft sich auf 8.500 Euro.

Wetzlar: Geldbörse aus Rucksack gestohlen

Eine schwarz/pinke Damengeldbörse schnappte sich ein unbekannter Dieb am Sonntag (19.09.2021). Eine 53-Jährige befand sich zwischen 11:30 Uhr und 12:00 Uhr auf dem Flohmarkt in der Westendstraße. In diesem Zeitraum stahl ein Unbekannter offenbar die Ledergeldbörse der Dame aus deren Rucksack. Neben mehreren Karten befanden sich rund 20 Euro Bargeld in dem Portemonnaie.

Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

