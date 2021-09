Ludwigshafen: 60.000 kulturbegeisterte Menschen auf der Parkinsel

Ludwigshafen. „Ein starkes Zeichen für die Rückkehr gemeinsamer Kulturerfahrung setzt diese Festivalausgabe mit ihren zwei Zeltkinos und zwei Freiluftkinos an diesem magischen Ort am Rhein mit knapp über 60.000 verkauften Tickets – etwa genauso viele wie die Berliner Filmfestspiele in diesem Ausnahmejahr hatten“, so Festivalintendant Dr. Michael Kötz“.

„Das sind zwar 50% weniger als in unserm Rekordjahr 2019 mit 120.000 Besuchern, aber die Lust auf Kultur ist auf der Insel deutlich spürbar. Im Vergleich zu Theatern und Konzerten stehen wir noch recht gut da. Ich bin sicher, dass unsere Besucher bald wieder das Vertrauen in die Mitmenschen zurückgewinnen werden. Das Festival hat dafür ein Zeichen gesetzt und das Ludwigshafener Festivalpublikum feierte die Stars des deutschen Film- und Fernsehens – und die Stars feiern das Publikum. Hier auf der idyllischen Parkinsel funktioniert diese wechselseitige Liebe.“

So feierten über 1.000 Gäste den diesjährigen Preisträger für Schauspielkunst Ulrich Matthes zum Auftakt des Festivals. „Ich bin total überwältigt, dass dieses Kino hier so gefüllt ist. Das haben wir alle so lange nicht erlebt. Dann macht Kino doch gleich viel mehr Spaß!“, sagte Bjarne Mädel vor der Vorführung seines aktuellen Films „Geliefert“ und sprach damit vielen aus der Seele. Selbst Weltstar Jürgen Prochnow zeigte sich beeindruckt von der Reaktion des Publikums, „dies hatte ich nicht erwartet“. „Die lockere Atmosphäre, die Würdigung des deutschen Films und toll, dass es keine Unterscheidung gibt zwischen Kino und Fernsehen“ sagte Schauspielerin Nina Hoger. Für Schauspieler/ Produzent Walter Sittler ist „das Festival einfach großartig!“. Seine Liebeserklärung wurde nur noch übertroffen von der diesjährigen Preisträgerin für Schauspielkunst Claudia Michelsen: „Ich bin verliebt in Ludwigshafen“.

In 2021 begrüßte das Festival trotz Bahnstreik(!) über 300 Gäste aller Gewerke. Darunter waren die Ehrengäste/Jury Liane Jessen, Claudia Landsberger und Rainer Bock sowie Sarah Blaßkiewitz, Franziska Brandmeier, Margarita Broich, Reza Brojerdi, Karoline Eichhorn, Martin Enlen, Jan Fehse, Martin Feifel, Christoph Friedel, Zita Gaier, Florian Gärtner, Rudi Gaul, Nina Gummich, Jörg Himstedt, Hannelore Hoger, Nina Hoger, Rainer Kaufmann, Hanno Koffler, Julia Koschitz, Joachim Król, Maren Kroymann, Marlene Morreis, Nils Morten-Osburg, Richy Müller, Johannes Naber, Rick Ostermann, Barbara Philipp, Michael Proehl, Dominic Raacke, Christian Redl, Max Schimmelpfennig, Jan Schomburg, Michael Smeaton, Anna Schudt, Katja Studt, Justus von Dohnányi, Julia von Heinz, Kai Wessel, Tomy Wigand u.v.a.m..

Das Festivalprogramm – eigenwillig, stilbewusst und klassisch – präsentierte dieses Jahr eine Auswahl von insgesamt 56 Produktionen, die um den Publikumspreis „Rheingold“, gestiftet von dem Förderkreis des Festivals, konkurrieren. 17 Filme liefen im Wettbewerb um den Filmkunstpreis des Festivals in drei Kategorien. Dazu 11 Gastbeiträge und 7 Kinderfilme.

Das „Open-Air-Kino“ wurde auf zwei Kinos erweitert. Die state-of-the-art LED-Leinwände mit digitaler Tonübertragung auf Kopfhörer für jede Besucherin oder Besucher waren schon am Nachmittag gut ausgelastet und auf dem Festival ein Hingucker.

Gut besucht war dieses Jahr auch das „Kinderfilmfest“, wieder kuratiert von Rolf-Rüdiger Hamacher. Endlich wieder Kino – und das bei bestem Wetter in dieser herrlichen Atmosphäre. Die Kinder waren unüberhörbar glücklich.

105 Filmgespräche mit den Kreativen vor und hinter der Kamera organisierte das Festival in diesem Jahr. Die von etablierten Filmkritiker geführten Diskussionsrunden – Julia Teichmann, Dr. Josef Schnelle und Rüdiger Suchsland – bleiben ein wichtiger Bestandteil des Festivals, geschätzt von Publikum und Branche.

Weitere Highlights des 17. Festivals des deutschen Films Ludwigshafen am Rhein waren die Preisverleihung für Schauspielkunst an Claudia Michelsen und Ulrich Mathes, die Sonderveranstaltung „Film & Wein“ sowie die von Festivalintendant Dr. Michael Kötz inszenierte „Filmakademie für alle“.

Das 17. Festival des deutschen Films Ludwigshafen am Rhein zeigte von Mittwoch, 19. September bis Sonntag, den 09. September 2021, insgesamt 315 Vorstellungen.

Das 18. Festival des deutschen Films Ludwigshafen am Rhein ist von Ende August bis Anfang September 2022 geplant.