Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 21.09.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Neustadt: Vor der Polizei geflüchtet…

Neustadt/Weinstraße (ots) – Vor der Polizei geflüchtet ist ein 20-Jähriger aus Neustadt mit seinem Motorrad am 21.09.2021 kurz vor 01:00 Uhr. Der Fahrzeugführer sollte auf Kreisstraße 9 bei Neustadt/W. einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Nachdem dem Fahrzeugführer ein Anhaltesignal gegeben wurde, versuchte dieser sich der Kontrolle durch Flucht zu entziehen. Die weitere Fahrtstrecke verlief über die B39, BAB65 bis nach Haßloch. Im Verlauf der Nachfahrt erreichte der Kradfahrer Höchstgeschwindigkeiten von bis zu 230 km/h. In der Meckenheimer Straße in Haßloch kam der 20-jährige Mann bei einem Abbiegevorgang aufgrund der überhöhten Geschwindigkeit letztlich mit seinem Fahrzeug zu Fall. Zuvor überfuhr dieser mit seinem Fahrzeug eine Verkehrsinsel. Der Grund für die Flucht des Neustadters war schnell gefunden. Dieser war nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis und es ergaben sich zudem Hinweise auf eine aktuelle Betäubungsmittelbeeinflussung. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen und sein beschädigtes Motorrad wurde abgeschleppt. Der Motorradfahrer wurde durch den Sturz leicht verletzt und kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Andere Verkehrsteilnehmer wurden durch die riskante Fahrweise des Mannes glücklicherweise nicht gefährdet. Der junge Mann muss sich nun in mehreren Strafverfahren verantworten. Des Weiteren wird die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall informiert.

Neustadt: Bei Verkehrsunfall verletzt

Neustadt/Weinstraße (ots) – Bei einem Verkehrsunfall am Sonntag, 19.09.2021, gegen 15:20 Uhr auf der Kreuzung L540/ L515 bei Duttweiler wurde einer der Verkehrsunfallbeteiligten leicht verletzt. Eine 84-jährige Autofahrerin befuhr die L515 von Kirrweiler kommend in Richtung Duttweiler. An der Einmündung L515 missachtete die Seniorin die Vorfahrt einer 52-jährigen Autofahrerin, wodurch es zum Zusammenstoß kam. Die 52-Jährige erlitt leichte Verletzungen an Händen und Knien, die 84-Jährige blieb unverletzt. Die Gesamtschadenshöhe beträgt ca. 10.000 Euro.