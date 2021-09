Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 20.09.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Neustadt: Bei Verkehrsunfall verletzt

Neustadt/Weinstraße (ots) – Bei einem Verkehrsunfall am Sonntag, 19.09.2021, gegen 15:20 Uhr auf der Kreuzung L540/ L515 bei Duttweiler wurde einer der Verkehrsunfallbeteiligten leicht verletzt. Eine 84-jährige Autofahrerin befuhr die L515 von Kirrweiler kommend in Richtung Duttweiler. An der Einmündung L515 missachtete die Seniorin die Vorfahrt einer 52-jährigen Autofahrerin, wodurch es zum Zusammenstoß kam. Die 52-Jährige erlitt leichte Verletzungen an Händen und Knien, die 84-Jährige blieb unverletzt. Die Gesamtschadenshöhe beträgt ca. 10.000 Euro.