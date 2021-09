Bad Dürkheim: Impfzentrum in der Salierhalle schließt nach dem 22. September 2021

Bad Dürkheim – Am 20. und 21. September 2021 sind von 12 bis 19 Uhr nochmal Auffrischungsimpfungen für ältere Menschen möglich, deren Zweitimpfung bereits sechs Monate zurückliegt. Auch Schülerinnen und Schüler ab 12 Jahren können zu diesen Zeiten für eine Erst-Impfung vorbeikommen. Jeweils ohne Termin.

Am 22. September ist das Impfzentrum in der Salierhalle von 13 bis 17 Uhr geöffnet. Es finden noch terminierte Zweitimpfungen statt und wer möchte kann an diesem Tag auch noch für eine Erst-Impfung ohne Termin vorbeikommen. Die erforderliche Zweit-Impfung muss in eigener Regie organisiert werden, zum Beispiel über den Hausarzt oder bei einem Impfbus-Termin des Landes.