Neustadt: Innenminister Roger Lewentz neuer Vorstandsvorsitzender der Stiftung Hambacher Schloss

Neustadt an der Weinstraße – Die Stiftung Hambacher Schloss hat einen neuen Vorstandsvorsitzenden. In seiner Sitzung am Montag, 20.09.2021, hat der Vorstand der Stiftung den rheinland-pfälzischen Innenminister Roger Lewentz einstimmig zu seinem Vorsitzenden gewählt.

„Die Bedeutung des Hambacher Schlosses als Wiege der deutschen Demokratie strahlt weit über die Landesgrenzen hinaus. Ich bin dankbar für das Vertrauen und freue mich darauf, als Vorstandsvorsitzender der Stiftung Hambacher Schloss die herausragende Bedeutung des Hambacher Festes für die Entwicklung Deutschlands zur Demokratie noch stärker nach außen tragen zu dürfen“, so Lewentz im Anschluss an die Wahl.

Die Stiftung Hambacher Schloss wird getragen vom Land Rheinland-Pfalz, dem Landkreis Bad Dürkheim, dem Bezirksverband der Pfalz sowie der Stadt Neustadt und erhält eine institutionelle Förderung der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien. Ziel der Stiftung ist es, die herausragende Bedeutung des Hambacher Festes vom 27. Mai 1832 für die Entwicklung Deutschlands zu Demokratie und Rechtsstaatlichkeit in einem solidarisch vereinten Europa zu verdeutlichen, das Hambacher Schloss wegen seiner kulturellen Bedeutung als Baudenkmal zu erhalten, die Dauerausstellung zu pflegen und durch vielfältige Maßnahmen zu einer Belebung dieser historischen Stätte beizutragen.

In diesem Zusammenhang freut sich der neue Vorstandsvorsitzende besonders auf die geplante Eröffnung der überarbeiteten Dauerausstellung im Jahr 2022. „Neben der historischen Auseinandersetzung mit den Ereignissen von 1832 möchten wir künftig viel stärker als bislang den Bogen in die Gegenwart schlagen und danach fragen, welche Impulse für unsere heutige Demokratie vom Hambacher Fest ausgehen können. Ohne zu sehr vorzugreifen: Wir planen eine Ausstellung, in der sich unsere Besucherinnen und Besucher aktiv einbringen und miteinander ins Gespräch kommen können. Der Charakter des Hambacher Schlosses als lebendiger demokratischer Lern- und Diskussionsort wird sich also auch in der neuen Ausstellung widerspiegeln“, so Innenminister Lewentz.

Roger Lewentz ist seit 2011 Innenminister in Rheinland-Pfalz. Zuvor war er ab 2006 Staatssekretär im rheinland-pfälzischen Innenministerium. Seit 1994 gehört er zudem, mit einer Unterbrechung, dem Landtag von Rheinland-Pfalz an. Seit der Regierungsbildung 2021 ist Lewentz, der in Kamp-Bornhofen im Rhein-Lahn-Kreis lebt und dort 12 Jahre Ortsbürgermeister war, als Innenminister auch für das kulturelle Erbe des Landes und damit für die Stiftung Hambacher Schloss verantwortlich.