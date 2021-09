Ludwigshafen: Stadtnotizen 20.09.2021

Ludwigshafen – News, Termine, Kulturelles, Politik und Wissenswertes.

Stadtkasse ist am Mittwoch nicht erreichbar

Der Bereich Stadtkasse ist am Mittwoch, 22. September 2021, nicht erreichbar und geschlossen. Am Donnerstag, 23. September 2021, steht die Stadtkasse den Bürgern wie gewohnt zur Verfügung.

Smovey®-Walk mit der VHS: Eine schwungvolle Alternative

Smovey®Walk ist Walken mit grünen Ringen und für alle Altersklassen geeignet. Smovey-Walk ist eine effektive Bewegungs-Methode in der freien Natur zur Stärkung des Immunsystems, zur Kräftigung des Herz-Kreislaufsystems und zur Förderung des Stoffwechsels. Durch das Schwingen der Arme entsteht im Inneren der Ringe eine Vibration, die bis in die Tiefenmuskulatur wirkt. Die Volkshochschule bietet ab Donnerstag, 23. September 2021, um 17 Uhr einen „Smovey®-Walk in den Feierabend“ und ab Freitag 24. September 2021 um 9 Uhr einen „Smovey®-Walk am Morgen“ im Ebertpark an. Treffpunkt ist der Parkplatz Eberthalle am Parkeingang. Eine Anmeldung ist erforderlich unter Telefon 0621 504-2238 oder www.vhs-lu.de.

„Denken wie ein Oktopus, oder: Tentakuläres Begreifen“: Öffentliche Führungen

Während der Laufzeit der Ausstellung „Denken wie ein Oktopus, oder: Tentakuläres Begreifen“, die vom 25. September 2021 bis 9. Januar 2022 in der Rudolf-Scharpf-Galerie, Hemshofstraße 54, zu sehen ist, sind Interessierte jeden Sonntag um 15 Uhr zu einer öffentlichen Führung mit Ursula Dann eingeladen. Der Eintritt ist frei. Es gelten die zum Zeitpunkt der Veranstaltung gültigen Hygiene- und Abstandsregeln.

Sind die Sprachen der Tiere wirklich so anders als die vielen Sprachen des Menschen? Wie wäre es, mit acht Tentakeln zu denken? Auf welche Weise schreiben wir uns in das Gedächtnis einer Krähe ein? Und können wir uns in Gebärden mit einer Gorilladame unterhalten?

Diese und ähnliche Fragen beantwortet die Kunstvermittlerin Ursula Dann in ihrer Führung durch die Ausstellung. Die Ausstellung nimmt den Wandel im Tier-Mensch-Verhältnis in den Blick und kreist dabei um Aspekte der Sprachfähigkeit und des gegenseitigen Verständnisses. Am Sinnbild des hochintelligenten Oktopus’, dessen Denk- und Sinnesapparat grundsätzlich anders strukturiert ist als der des Menschen, werden Perspektivverschiebungen ästhetisch in den Raum gestellt. In den künstlerischen Arbeiten der Schau werden Überlegungen aufgegriffen, die das bisherige Tier-Mensch-Verhältnis hinterfragen.

Ludwigshafen startet Bürgerbeteiligung zum neuen Flächennutzungsplan