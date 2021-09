Ludwigshafen: „Mit Windflüchter nach Spitzbergen“ am 24. September 2021

Ludwigshafen – Der Dreimaster „Windflüchter“ lädt zur abenteuerlichen Fahrt ein. An Bord der „Windflüchter“ sind: Käpt‘n Bora Korkmaz (Querflöte), der erste Steuermann Jhony Tambo (Percussion) und Smutje Kröhn (Gitarre, Akkordeon).

So wechselhaft und unvorhersagbar wie das Wetter, ist die Musik die Sie auf dieser Reise erwartet. Sie reicht von bluesigen Klängen, über schwungvoll heitere Melodien, bis zu sphärischen Soundelementen. Wenn musikalisch der Sturm peitscht, die Möwen schreien und die Wellen hochschlagen, werden Sie froh sein, im Trockenen zu sitzen. Wenn es allzu stürmisch wird, legen Sie die Rettungswesten an und versu-chen Sie einen Platz in den Rettungsbooten zu ergattern.

Der Eintritt ist frei – „Pay what you want“ ist aber willkommen!

Es gelten jeweils die zum Veranstaltungszeitpunkt gültigen „Corona-Regeln“.

Veranstaltungsort: LUcation – Ehemaliges Hallenbad Nord der GML, Eingang: Erzberger Straße 12, 67063 Ludwigshafen

Anmeldungen mit Name, Anschrift und Telefonnummer (wg. Corona) bitte bis 24. September 2021 an: rainer@windfluechter-musik.de.

Veranstalter: Rainer Kröhn