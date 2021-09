Oberotterbach (ots) – Am Montag 20.09.21 meldete sich ein Anwohner aus der Eichhorn Straße bei der Polizeiinspektion Bad Bergzabern und teilte mit, dass er in seinem Vorgarten und am Straßenrand Hackfleischbällchen aufgefunden habe, die vermutlich mit einem Gift (evtl. Rattengift) versetzt wurden.

Die Polizeiinspektion Bad Bergzabern führt die Ermittlungen zur Ergreifung des Täters. Zeugenhinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Bergzabern, Tel. 06343-93340 oder per E-Mail an pibadbergzabern@polizei.rlp.de