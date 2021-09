Darmstadt (ots) – Am Montagmorgen 20.09.2021 gegen 05 Uhr hörte eine Tankstellenmitarbeiterin in der Pallaswiesenstraße, Hilferufe vom gegenüberliegenden Gelände und verständigte die Polizei. Vor Ort angekommen trafen die Polizisten auf eine 17-Jährige die angab, das sich 2 Männer an ihr sexuell vergangen haben. In unmittelbarer Nähe konnten die Streifen zwei 35 und 22-jährige Männer mit Wohnsitz in Darmstadt antreffen.

Für den Fortgang von Ermittlungen, die im Zusammenhang mit dem Verdacht eines Sexualdeliktes stehen, sucht die Kriminalpolizei in Darmstadt mögliche Augenzeugen.

Zeugen die am Montagmorgen zwischen 03:30-05 Uhr verdächtige Beobachtungen im Bereich der Pallaswiesenstraße gemacht haben, werden gebeten sich mit den Ermittlern des Kommissariats 10 in Darmstadt in Verbindung zu setzen (Rufnummer 06151/969-0).

