Bad Dürkheim: Gartentag am Pfalzmuseum mit Museumspädagogik-Flohmarkt am 25. September 2021

Bad Dürkheim – Am Samstag, 25.09.2021, von 11 – 17 Uhr präsentiert das Pfalzmuseum für Naturkunde – POLLICHIA-Museum in Bad Dürkheim seinen Museumsgarten. Dieser ist eine Erweiterung und Ergänzung der Ausstellungen im Museumsgebäude. Hier gibt es viel Neues zu entdecken.

Erst 2020 wurde der gesamte Garten anhand eines neuen Konzeptes zu einer naturnahen Gartenanlage als Heimat für zahlreiche heimische Tier- und Pflanzenarten umgestaltet. Nistmöglichkeiten und Nahrungsangebote für Wildbienen und andere Insekten und eine Vielzahl heimischer Pflanzen tragen zum Erhalt der Vielfalt bei.

Den Museumsgästen steht bei ihrer Erkundung das Museumsteam für fachliche Fragen zur Verfügung und zeigt Besonderheiten der Tier- und Pflanzenwelt. Die Museumspädagoginnen bieten kleine Aktivitäten an: Beispielsweise können die Honigbienen in ihrem Stock beobachtet werden, ein Bienenstachel ist durch ein Binokular zu bestaunen, Modelle erläutern das Leben im Bienenstock und natürlich gibt es eine Probe des köstlichen Honigs unserer Museumsbienen. Besondere Aufmerksamkeit widmen wir der Streuobstwiese. Dort gilt es von heimischen Pflanzen Samen zu sammeln und eine gemeinsame Mini-Blumenwiese anzulegen, die Insekten das ganze Jahr über Nahrung bietet. Wer keinen Garten hat: tolle Pflanzgefäße lassen sich aus vielem machen – egal ob alter Stuhl, zu kleiner Fahrradhelm, ungeliebte Handtasche oder defekte Kaffeekanne. Am Gartentag gibt es dazu Anregungen und Ideen und die Gäste können mitgebrachte Objekte bis zu einem Volumen von max. 5 Litern vor Ort bepflanzen.

Als besondere Attraktion veranstaltet das Museum an diesem Tag zusätzlich von 11 – 16 Uhr einen Flohmarkt aus den Beständen der Museumspädagogik. Im Forum gibt es zu günstigen Preisen beispielsweise Fischer-Technik-Sets, einen Schlitten, einen Schlafsack, der schon in der Antarktis war, Bullyland-Polartiere, kleine Dinos, Playmobil- Hühnerwagen, verschiedene Kästen zu Eigenschaften von Steinen, Mineralen und Fossilien, außerdem Zusammenstellungen von Zahnrädern und Lochplatten, viele spannende Bücher und allerlei Sammelsurium. Viele der Angebote sind nicht nur für Familien, sondern auch für Schulen interessant!

Die Ausstellungen des Museums einschließlich der Sonderausstellung „Unterirdische Beziehungskisten“ sind von 10 bis 17 Uhr geöffnet.

Die Erkundung des Gartens ist im normalen Eintritt enthalten. Der Parkplatz im Museumshof ist an diesem Tag geschlossen. Parkmöglichkeiten finden sich an der Kirche Santa Margaretha direkt an der B37.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Im Museum gilt die 3G-Regelung. Die Museumsbesucher müssen bei der Aufnahme der Kontaktdaten entsprechend einen Nachweis erbringen, dass sie vollständig geimpft, genesen oder aktuell getestet sind (Schnelltest nicht älter als 24 Stunden, PCR-Test nicht älter als 48 Stunden). Im Museum besteht keine Testmöglichkeit. Im Innenbereich gelten das Abstandsgebot und die Maskenpflicht für alle Besucher ab 6 Jahren. Ansonsten gelten die üblichen Hygienemaßnahmen.