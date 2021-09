Tasereinsatz nach Widerstand

Ludwigshafen (ots) – Am Sonntag 19.09.2021 gegen 01:50 Uhr, randalierte ein 39-Jähriger in einer Bar in der Mundenheimer Straße. Da sich der 39-jährige auch bei Eintreffen der Polizisten weiterhin aggressiv verhielt, sollte er dem Polizeigewahrsam zugeführt werden. Doch auch auf der Dienststelle besserte sich sein Verhalten nicht.

Er beleidigte die Polizisten mehrfach, verhielt sich unkooperativ und leistete geforderten Anweisungen keinerlei Folge. Als der 39-Jährige letztlich in Kampfhaltung auf die Polizisten losging, wurde der Taser nach vorausgehender Androhung eingesetzt.

Infolgedessen konnte der Mann unverletzt den Gewahrsamsräumlichkeiten zugeführt werden. Der 39-Jährige muss sich nun unter anderem wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamten und Beleidigung verantworten.

Streit in Kneipe eskaliert – zwei Personen verletzt

Ludwigshafen (ots) – Am frühen Sonntagmorgen 19.09.2021 gegen 04:15 Uhr, entwickelte sich in einer Kneipe in der Schützenstraße in Ludwigshafen am Rhein aufgrund verschiedener Musikwünsche ein Streit zwischen 4 unbekannten Männern und einem weiteren Gast. Dieser eskalierte dergestalt, dass es zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam, wodurch eine Person eine Platzwunde an der Stirn und eine weitere Person durch den Einsatz von Reizgas Verletzungen an den Augen davontrug.

Sie mussten beide in Krankenhäuser verbracht werden. Die vier Täter konnten jedoch noch vor Eintreffen der Polizeibeamten fußläufig flüchten.

Da zu den Tätern bisher nur wenig bekannt ist, werden Zeugen, die nähere Angaben machen können, gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Ludwighafen 1 in Verbindung zu setzten: Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 Beethovenstraße 36 67061 Ludwigshafen am Rhein 0621/963-2122 piludwigshafen1@polizei.rlp.de

Bei Sturz mit E-Scooter 77-jährige Dame mitgerissen

Ludwigshafen (ots) – Am Samstag 18.09.2021 gegen 15:30 Uhr, befuhren zwei 15-jährige Jungen gemeinsam auf einem E-Scooter die Schützenstraße in Luwigshafen am Rhein entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung. Beim Auffahren auf den Bürgersteig verloren sie die Kontrolle über den E-Scooter und stürzten zu Boden.

Hierbei rissen sie noch eine 77-jährige Fußgängerin mit sich. Während beide Jungen unverletzt blieben, zog sich die 77-jährige Dame eine Kopfverletzung hinzu und musste in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht werden.

Fußgänger verletzt und geflüchtet

Ludwigshafen (ots) – Am Freitagabend 17.09.2021 gegen 23:30 Uhr, befuhr ein 19-Jähriger mit seinem VW Golf die Raschigstraße, als neben ihm ein mit drei Personen besetzter Peugeot hielt. Da ein Beifahrer aus dem Peugeot heraus die Insassen des VW filmte, folgte der 19-Jährige dem Peugeot bis auf einen Parkplatz in Ludwigshafen-Maudach. Dort entwickelte sich ein Streitgespräch zwischen dem 18 Jahre alten Beifahrer des VW und dem 21-jährigen Fahrer des Peugeot.

Der Streit gipfelte darin, dass der 21-Jährige los- und den 18-Jährigen anfuhr. Anschließend kollidierte der Peugeot mit dem VW Golf, woraufhin der Peugeotfahrer samt Fahrzeug und Beifahrern von der Unfallörtlichkeit flüchtete. Durch das Fahrmanöver wurde der 18-Jährige auf die Motorhaube des Peugeot geladen und glücklicherweise nur am Handgelenk verletzt.

An den beteiligten Fahrzeugen entstand zudem ein Sachschaden in Höhe von 5.000 Euro. Nun muss sich der 21-Jährige wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, sowie unerlaubten Entfernens vom Unfallort verantworten.

Brand in Mehrfamilienhaus – Eine Person durch Feuerwehr gerettet

Ludwigshafen-Süd (ots)-(JD) – Am Samstag 18.09.2021 um 15:00 Uhr wurde die Feuerwehr Ludwigshafen zu einem Brand in die Fontanestraße nach Ludwigshafen-Süd gerufen. Ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses hatte den Notruf gewählt, weil in einer Nachbarwohnung ein Rauchmelder piepte und der Geruch von angebranntem Essen wahrnehmbar war.

Da auf Klopfen und Klingeln an der mutmaßlichen Brandwohnung niemand antwortete, öffnete die Feuerwehr die Wohnungstür. Die Einsatzkäfte fanden den schlafenden Bewohner in der leicht verrauchten Wohnung und führten ihn ins Freie. Ursache für die Verrauchung war angebranntes Essen auf dem Herd. Die Wohnung wurde maschinell belüftet. Der Bewohner wurde dem Rettungsdienst übergeben und in ein Ludwigshafener Krankenhaus transportiert. Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Im Einsatz waren die Feuerwehr Ludwigshafen mit 16 Einsatzkräften und 3 Fahrzeugen der Berufsfeuerwehr, der Rettungsdienst mit 1 Fahrzeug und die Polizei.

Dank der frühen Alarmierung durch den Rauchmelder und den Notruf des aufmerksamen Nachbarn konnte der Bewohner gerettet und der Brand in der Entstehungsphase gelöscht werden. Weitere Hinweise zu Rauchmeldern und der richtigen Verhaltensweise im Brandfall finden sie auf www.feuerwehr-lu.de unter “Rauchmelder”.

Verkehrsunfall m Kreuzungsbereich

Ludwigshafen (ots) – Am Samstag 18.09.2021 gegen 15:45 Uhr, befuhr ein 36-jähriger Mann mit seinem Pkw die Pranckhstraße in Ludwigshafen am Rhein. Zur gleichen Zeit befuhr eine 31-jährige Frau mit ihrem Pkw die Rottstraße in Richtung Pranckstraße.

Im Kreuzungsbereich der Straßen übersah der 36-jährige die Vorfahrtsberechtigte und

es kam zum Zusammenstoß.

Durch den Aufprall erlitt die 31-Jährige Schmerzen im Nackenbereich. Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 15.000 EUR.

Erheblich alkoholisiert Unfall verursacht

Ludwigshafen (ots) – Am Samstagabend 18.09.2021 gegen 21:45 Uhr, befuhr ein 57-jähriger Pkw-Fahrer die Karlsbader Straße in der Ludwigshafener Gartenstadt. An der Einmündung zur Straße Am Hilbersthof geriet er auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einer entgegenkommenden Pkw-Fahrerin. Glücklicherweise wurde keiner der beiden Unfallbeteiligten verletzt.

Wie sich jedoch während der Unfallaufnahme herausstellte, war der 57-jährige Unfallverursacher mit über 2 Promille stark alkoholisiert. Folglich wurde ihm auf der Polizeidienststelle eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein bis auf Weiteres beschlagnahmt.

Alkoholisiert von Roller gestürzt

Ludwigshafen (ots) – Am späten Samstagabend 18.09.2021 gegen 22:15 Uhr, befuhr ein 67-jähriger Mann mit seinem Roller einen Feldweg in der Ludwigshafener Gartenstadt.

Er verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte zu Boden. Durch den Sturz verletzte er sich am Sprunggelenk und musste in ein Krankenhaus verbracht werden.

Außerdem war der 67-Jährige zum Zeitpunkt seines Sturzes stark alkoholisiert, weshalb ihm eine Blutprobe entnommen werden musste und sein Führerschein beschlagnahmt wurde. Er muss sich nun der Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.