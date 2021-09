Heutransport nicht gesichert (siehe Foto)

Altdorf (ots) – Bei einer Verkehrskontrolle eines 65-jährigen Traktorfahrers aus dem Kreis Pirmasens am Samstag, 18.09.2021 gegen 16.00 Uhr auf der K6 zwischen Venningen und Altdorf wurde festgestellt, dass der Mann auf dem mitgeführten landwirtschaftlichen Anhänger Heuballen transportierte, die zu schwer und nicht ausreichend gesichert waren. Die Weiterfahrt des Gespanns wurde untersagt, die Ladung auf dem Anhänger musste umgeladen und entsprechend gesichert werden. Den Mann erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 80 EUR und 1 Punkt in Flensburg.

Unfallflucht auf Aldi-Parkplatz

Herxheim (ots) – Nach ihrem Einkauf stellte die Geschädigte fest, dass zwischen 11:30-11:56 Uhr am 17.09.2021 jemand gegen ihren abgestellten PKW Audi (silber) gefahren war und die Unfallörtlichkeit hiernach verlassen hatte, ohne die Daten zu hinterlassen.

Vage Hinweise bestehen zu einem schwarzen Fiat Panda, der zum Zeitpunkt des Parkens des Audi, besetzt mit einer älteren männlichen Person mit Gehstöcken im Fußraum, neben dem Audi parkte. Wer Hinweise zum Unfallgeschehen selbst oder zum beschriebenen PKW Fiat Panda geben kann, wird gebeten, sich an die Polizei in Landau (06341-2870) zu wenden.

Wohnwagen entwendet

Steinfeld (ots) – Innerhalb der letzten 3 Wochen wurde ein auf einem Wiesengrundstück in der Margaretenstraße abgestellter Wohnwagen der Marke “Hobby”, Typ 24EG/515 UHL mit SÜW-Kennzeichen entwendet.

Der Wohnwagen war dort mittels Reifenkralle und Absperrung über Anhängekupplung gesichert worden. Die Sicherungen konnten aufgebrochen im Nahbereich aufgefunden werden. Das Schaden beläuft sich auf ca. 31.000 EUR.

Einbruch in Weinkellerei

Bad Bergzabern (ots) – In der Nacht vom Donnerstag 16.09. auf Freitag 17.09.21 stiegen bisher unbekannte Täter in eine Weinkellerei in der Kurfürstenstraße ein. Dort durchsuchten sie alle Räumlichkeiten und entwendeten PCs mit Zubehör, eine Kaffeemaschine, einen eingebauten Tresor und Bargeld sowie eine Palette Wein (Portugieser Weißherbst, lieblich).

Für den Abtransport entwendeten sie weiterhin einen firmenneigenen weißen Ford Transit mit SÜW-Kennzeichen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 20.000 EUR.

Dieseldiebstahl aus Radlader

Neuhofen (ots) – Im Zeitraum vom 17.09.21 um 15:00 Uhr bis 18.09.21 um 08:00 Uhr entwendeten unbekannte Täter in der Industriestraße in Neuhofen aus einem Radlader ca. 80 Liter Diesel. Dies gelang den Tätern vermutlich durch eine manipulierte Unterkonstruktion am Fahrzeug, sodass eine Öffnung zum Tank entstand. Bei einem danebenstehenden Bagger wurde ebenfalls der Tankdeckel aufgehebelt. Aus diesem wurde jedoch nichts entwendet.

Die Täter konnten sich unerkannt von der Tatörtlichkeit entfernen. Zeugen, die zu dieser Zeit etwas Ungewöhnliches wahrgenommen haben, werden gebeten, die Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 – 4950 oder unter pischifferstadt@polizei.rlp.de zu kontaktieren.

Wohnungseinbruchsdiebstahl

Böhl-Iggelheim (ots) – Zwischen dem 18.09.2021 und dem 19.09.2021 kam es zu einem Einbruch in ein Zweifamilienhaus. Unbekannte Täter hebelten in der Forststraße in Böhl-Iggelheim während der Abwesenheit der Bewohner die Wohnungstür auf und gelangten so in das Innere der Wohnung. Die Täter entwendeten zwei elektronische Geräte und Bargeld.

Die Täter konnten unerkannt vom Tatort flüchten. Zeugen, die in diesem Zeitraum etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 – 4950 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Diebstahl von Fahrzeugrädern

Fußgönheim (ots) – Auf einem Mitfahrerparkplatz in Fußgönheim wurde in der Nacht vom 16.09.2021 auf den 17.09.2021, zwischen 21:00 Uhr und 07:30 Uhr an einem braunen BMW der komplette Rädersatz demontiert und entwendet. Der Gesamtschaden wird auf 400 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Verkehrsunfall mit Flucht

Bobenheim-Roxheim (ots) – Im Zeitraum vom 16.09.2021, 17:00 Uhr bis 17.09.2021, 18:00 Uhr wurde in der Von-Heyl-Straße in 67240 Bobenheim-Roxheim das Fahrzeug des Geschädigten, ein schwarzer PKW des Herstellers Mercedes, vermutlich im Rahmen eines Verkehrsunfalls, beschädigt. Der Verursacher entfernte sich hierauf von der Örtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Schaden am Fahrzeug des Geschädigten wird auf 1.000 Euro geschätzt.

Die Polizei weist nochmals darauf hin, dass es sich bei einer Verkehrsunfallflucht keinesfalls um ein Kavaliersdelikt handelt. Eine Unfallflucht ist eine Straftat, ähnlich einem Diebstahl oder einer Körperverletzung. § 142 des Strafgesetzbuches sieht für eine Unfallflucht eine Geldstrafe oder sogar eine Freiheitsstrafe bis zu drei Jahre vor.

In vielen Fällen bleiben die Geschädigten auf ihren Kosten sitzen. Es könnte auch Ihr Auto treffen. Helfen Sie uns, Unfallopfern zu helfen. Wenn Sie Zeuge einer Unfallflucht werden, notieren Sie das Kennzeichen oder machen Sie ein Foto mit Ihrem Handy. Verständigen Sie auf jeden Fall die Polizei.