Sachbeschädigung – Brennende Matratze auf der Isenach

Frankenthal (ots) – Eine auf der Isenach im Bereich der Zellerstraße in Eppstein treibende brennende Matratze wurde der Polizei am Samstag 18.09.2021 gegen 19:20 Uhr gemeldet, was durch die eingesetzten Beamten vor Ort auch so vorgefunden werden konnte. Durch die hinzugezogene Feuerwehr Frankenthal wurde die Matratze gelöscht und diese aus der Isenach gefischt.

Zudem wurde ein geringer Ölfilm au der Isenach aufgenommen und beseitigt. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen konnte dann auf dem Parkplatz der Isenachsporthalle ein zum Campingwagen umgebauter Kleintransporter festgestellt werden, aus dem bislang unbekannte Täter die Matratze vermutlich entnommen, mit brennbarem Öl getränkt und dann angezündet in die Isenach geworfen haben. Zudem konnten an dem Kleintransporter Vandalismus Schäden festgestellt werden. Eine Spurensuche wurde durchgeführt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Diebstahl eines Kleinkraftrades

Frankenthal (ots) – In der Nacht vom 17.09.2021, 21:00 Uhr bis 18.09.2021, 00:30 Uhr wurde in der Franz-Nissl-Straße in 67227 Frankenthal das Kleinkraftrad des Geschädigte, ein grauer Roller der Marke Taiwan Golden Bee, vor dem Wohnanwesen entwendet. Der Schaden wird auf ca. 250 Euro geschätzt.

Nach Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss Widerstand geleistet

Frankenthal (ots) – Am frühen Samstag 18.09.2021 gegen 00:30 Uhr kam es an der Kreuzung Berliner Straße/Peter-Rosegger-Straße zu einem Verkehrsunfall. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme konnte bei der 26-jährigen Unfallverursacherin Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,18 Promille. Aufgrund dieses Ergebnisses sollte der Verursacherin eine angeordnete Blutprobe entnommen werden, woraufhin ihr die Mitnahme zur Dienststelle erklärt wurde.

Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme zeigte sich die 26-jährige Frau zunehmend, auch körperlich, aggressiver gegenüber den eingesetzten Beamten. Als sie aus Eigensicherungsgründen gefesselt werden sollte, begann sie wild um sich zu schlagen, sodass sie zu Boden gebracht werden musste. Im Rahmen dessen trat die 26-jährige Frau gezielt nach den eingesetzten Beamten und Biss einer Beamtin in den Unterarm. Gegen die junge Frau wird nun u.a. wegen Straßenverkehrsgefährdung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung ermittelt.

Immer wieder werden Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte Opfer von Gewalt. Die Taten reichen von Beleidigungen, über Drohungen, anspucken bis hin zu körperlichen Angriffen. Die Polizei duldet keine Gewalt. Nicht gegen Bürgerinnen und Bürger und nicht gegen Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte. Jedwede Gewaltanwendung wird strafrechtlich verfolgt! Bei einer Widerstandhandlung drohen dem Täter bis zu 3 Jahre Freiheitsstrafe oder eine Geldstrafe.

Verkehrsunfall mit Flucht

Frankenthal (ots) – Der Geschädigte hatte sein Fahrzeug, einen blauen PKW der Marke VW T-Troc im Zeitraum vom 17.09.2021, 07:25 Uhr bis 17.09.2021, 10:50 Uhr in der Carl-Benz-Straße am rechten Fahrbahnrand in Längstaufstellung abgestellt. Bei seiner Rückkunft zum Fahrzeug musste er einen großflächigen Schaden an der Fahrer- und der dahinterliegenden Fondtür feststellen. Der Schaden wird auf 5.000 Euro geschätzt.

Die Polizei weist darauf hin, dass Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort kein Kavaliersdelikt ist! Der flüchtige Fahrer muss mit einer Geld- oder Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren und evtl. mit einem Führerscheinentzug rechnen. Außerdem kann der Flüchtige den Kaskoschutz seiner Kfz-Versicherung verlieren und von seiner Versicherung an der Begleichung des Fremdschadens beteiligt werden. Die Polizei rät deshalb jeden Unfall zu melden.