Karlsruhe: Ausstellungs-Cube des Bundesverfassungsgerichts auf dem Marktplatz in Karlsruhe und LED-Laufband am Gerichtsgebäude

Karlsruhe – Das Bundesverfassungsgericht präsentiert sich anlässlich seines 70. Geburtstags vom 19. September bis zum 3. Oktober 2021 in einem gläsernen Cube auf dem Marktplatz in der Karlsruher Innenstadt. Der Cube wird am Sonntag, 19. September 2021 um 16.30 Uhr durch Präsident Prof. Dr. Stephan Harbarth, LL.M. (Yale), Vizepräsidentin Prof. Dr. Doris König und den Oberbürgermeister der Stadt Karlsruhe Dr. Frank Mentrup eröffnet.

Neben den roten Roben der Bundesverfassungsrichterinnen und -richter werden Videostatements von Mitgliedern und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Gerichts sowie weitere Filmformate gezeigt, die Einblicke in die Arbeit des Gerichts ermöglichen.

Zeitgleich zu der Ausstellung im Cube wird ein LED-Laufband auf dem Balkon des Sitzungssaalgebäudes des Bundesverfassungsgerichts installiert. Darauf ziehen Tag und Nacht die wichtigsten Daten und Entscheidungen aus den vergangenen 70 Jahren vorbei.

Diese und weitere, bereits realisierte Projekte des Bundesverfassungsgerichts anlässlich seines 70. Geburtstages finden Sie nun auch auf der Homepage des Bundesverfassungsgerichts.