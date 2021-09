Mannheim-Friedrichsfeld: Polizei bitte um Mithilfe

Mannheim – Unbekannter Mann erhält irrtümlicherweise falsches Medikament

in Apotheke – die Polizei bitte dringend um Mithilfe

Am Samstagmorgen gg. 09.00 wurde einem Kunden in einer Apotheke im Stadtteil

Friedrichsfeld irrtümlicherweise ein falsches Medikament ausgehändigt. Der ca.

30 Jahre alte Mann verlangte nach einem fiebersenkenden Mittel für ein ca. 3

-Jahre altes Kind mit Vornamen Frida. Das für Erwachsene bestimmte Medikament

sollte aus gesundheitlichen Gründen nicht an Kleinkinder verabreicht werden. Die

Polizei bittet den bislang unbekannten Mann bzw. Personen, die sachdienliche

Hinweise auf dessen Identität geben können, sich umgehend mit dem Polizeirevier

Ladenburg, Tel.: 06203/93050, in Verbindung zu setzen.

Mannheim-Friedrichsfeld: Polizei bittet um Mithilfe – Entwarnung

Mannheim – Durch die Bitte der Polizei um öffentliche Mithilfe, durch

Lautsprecherdurchsagen und durch Hinweise der Bevölkerung konnten die Eltern der

3-jährigen erreicht werden und nahmen den Hinweis dankend entgegen. Das Kind

hatte glücklicherweise das potenziell lebensgefährdene Medikament noch nicht

eingenommen. Das Polizeipräsidium Mannheim bedankt sich bei allen Beteiligten

für die Mithilfe und freut sich sehr, dass das Kind wohlauf ist.

Mannheim-Neckarstadt: Zwei betrunkene beschädigen Motorrad – weitere Geschädigte gesucht

Mannheim – Am frühen Samstagmorgen beschädigten ein 25-jähriger und ein

32-jähriger Mann im Stadtteil Neckarstadt ein geparktes Motorrad. Kurz vor 01.00

Uhr beobachteten mehrere Zeugen in der Lange Rötterstraße die beiden Männer, als

diese ein Motorrad der Marke Yamaha umtraten. Hierdurch entstand ein Lackschaden

in bislang unbekannter Höhe. Weiterhin sollen die Täter gegen mehrere geparkte

Pkw getreten haben. An den geparkten Pkw konnte bislang kein Schaden

festgestellt werden. Aufgrund der Personenbeschreibung konnte die beiden stark

alkoholisierten Männer noch in Tatortnähe durch eine Polizeistreife angetroffen

und festgenommen werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die

Männer wieder auf freien Fuß entlassen. Gegen sie wird nun wegen

Sachbeschädigung ermittelt. Zeugen und mögliche weitere Geschädigte werden

gebeten sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt unter 0621/3301-0 zu

melden.

Mannheim, BAB 6: Betrunken Unfall verursacht

Mannheim – Eine 20-jährige befuhr am Samstagmorgen, gegen 07.30 Uhr, die

Autobahn A6 zwischen der Anschlussstelle Mannheim/Schwetzingen und dem

Autobahnkreuz Mannheim. Die Fahrerin eines Renault kollidierte zuerst seitlich

mit einem Ford und beschädigte dessen linken Außenspiegel. Nachdem sie ihre

Fahrt fortsetzte kollidierte sie mit dem Heck eines Wohnmobils. Sie setzte ihre

Fahrt erneut fort und kam erst nach einer Kollision mit der rechtsseitigen

Leitplanke zum Stehen. Die Fahrzeuglenkerin wirkte alkoholisiert und es konnte

eine Atemalkoholkonzentration von 1,66 Promille festgestellt werden. Alle

Beteiligten Personen blieben unverletzt. Die Höhe des Sachschadens ist bislang

unbekannt. Die 20-jährige wurde zur Abnahme einer Blutprobe in ein Krankenhaus

gebracht und konnte im Anschluss wieder entlassen werden. Sie muss sich nun

wegen Straßenverkehrsgefährdung und Trunkenheit im Verkehr verantworten.