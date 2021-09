Schwetzingen / Rhein-Neckar-Kreis: Betrunken in die Leitplanke gefahren – hoher Sachschaden

Schwetzingen – Am Samstagmorgen, gegen 07.30 Uhr, befuhr eine 35-jährige

Mercedes Fahrerin die B39 von Hockenheim in Richtung Schwetzingen. Hier verlor

sie vermutlich aufgrund ihrer Alkoholisierung die Kontrolle über ihr Fahrzeug

und kollidierte seitlich mit der Mittelleitplanke. Von dort wurde sie mit Ihrem

Fahrzeug auf die gegenüberliegende Leitplanke abgewiesen und kam schließlich auf

der Abfahrt zur Anschlussstelle A6 zum Stehen. Hierbei entstanden erhebliche

Sachschäden an der Mittel- und Seitenleitplanke sowie der Grünanlage zwischen

der Fahrbahn. Am Fahrzeug der Frau entstand ein Totalschaden. Die genaue Höhe

der entstandenen Sachschäden sind im Moment noch nicht bekannt. Die Fahrerin

blieb unverletzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnten die Beamten des

Polizeireviers Schwetzingen bei der Unfallverursacherin eine

Atemalkoholkonzentration von 1,02 Promille feststellen. Nachdem ihr eine

Blutprobe entnommen und ihr Führerschein einbehalten wurde, konnte die Damen den

Heimweg antreten. Sie muss sich nun wegen Straßenverkehrsgefährdung und

Trunkenheit im Verkehr verantworten.

Dielheim/RNK – Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Kindern

Dielheim/RNK – Bei einem Verkehrsunfall wurden am Freitagabend gegen 18.39

Uhr in Dielheim drei Kinder im Alter von 1, 2 und 4 Jahren leicht verletzt. Eine

33-jährige Frau befuhr mit ihrem Pkw Seat und ihren drei Kindern die L612 aus

Dielheim kommend und bog anschließend in die Einmündung Oberhof/Unterhof (K4173)

ein. Die PKW-Fahrerin übersah hierbei den entgegenkommenden Audi-Fahrer, welcher

aus Fahrtrichtung Horrenberg kam und geradeaus nach Dielheim fahren wollte. Im

Einmündungsbereich kam es zur Kollision. Der 41-jährige Audi-Fahrer wurde bei

dem Unfall nicht verletzt. Die drei Kinder wurden zur Beobachtung in eine

Kinderklinik verbracht und konnten das Krankenhaus nach 24 Stunden ohne

Auffälligkeiten verlassen. Der Sachschaden der beiden Fahrzeuge beläuft sich auf

ca 15.000EUR.

Sinsheim, Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall/Fahrerflucht; Zeugen gesucht

Sinsheim/RNK – Am Samstag um 19:05 Uhr verursachte ein unbekannter

PKW-Fahrer einen Verkehrsunfall am Kreisverkehr In der Au bei der Ausfahrt

Dörntelsberg. Der Fahrer eines weißen Mercedes-Benz verließ dabei den

Kreisverkehr in Richtung Dörntelsberg und bog so knapp vor einem 24-jährigen

Fahrradfahrer ab, dass dieser bremsen musste um den Zusammenstoß zu verhindern.

Durch das Bremsen stürzte der Radfahrer von seinem Fahrrad und wurde dadurch

leicht verletzt. Der unbekannte Mercedes-Fahrer setzte seine Fahrt allerdings

unvermittelt fort, ohne sich um den am Boden liegenden Radfahrer zu kümmern.

Zeugen, welche den Unfallhergang beobachtet haben oder weitere sachdienliche

Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit dem

Polizeirevier Sinsheim (Tel.: 07261/6900) in Verbindung zu setzen.

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis: Mit mehr als 1,7 Promille am Straßenverkehr teilgenommen

Walldorf – Am frühen Sonntagmorgen war ein 49-jähriger Mann mit seinem Pkw

Citroen unterwegs, obwohl er unter Alkoholeinfluss stand. Der Mann fiel einer

Polizeistreife gegen 03:55 Uhr in der Nußlocher Straße auf. Bei der Kontrolle

bemerkten die Beamten Alkoholgeruch im Atem des 49-jährigen. Ein Alkoholvortest

ergab einen Wert von über 1,7 Promille. Ihm wurde daraufhin eine Blutprobe

entnommen. Der 49-Jährige muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr

strafrechtlich verantworten.

Schwetzingen / Rhein-Neckar-Kreis / L722: Motorradfahrer kollidiert mit Mauer

Schwetzingen – Am 18.09.2021, gegen 14.00 Uhr, kam ein 27-jähriger

Motorradfahrer mit seiner Yamaha auf der L722 im sogenannten „Hockenheimer

Achter“ von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einer Betonmauer.

Hierbei entstand ein Sachschaden von ca. 2.000 Euro am Motorrad. Der leicht

verletzte Fahrer wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein nahegelegenes

Krankenhaus verbracht. Während dem Hubschraubereinsatz wurde der Verkehr

kurzzeitig geregelt. Ein größerer Rückstau entstand nicht.

St. Leon-Rot/RNK – A 5 – Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen – PM Nr. 2

St. Leon-Rot/RNK – Wie bereits berichtet, ereignete sich am

Samstagvormittag ein Verkehrsunfall mit Sachschaden auf der A 5, zwischen der

Anschlussstelle Kronau und dem Autobahnkreuz Walldorf, in Richtung Heidelberg,

mit mehreren Fahrzeugen. Demnach wechselte gegen 10.17 Uhr ein 76-jähriger

Mazda-Fahrer aufgrund einer Verkehrsverdichtung vom mittleren auf den rechten

Fahrstreifen und übersah den hier fahren Lkw eines 60 Jährigen. Nach der

Kollision mit dem Lkw schleuderte der Mazda über alle Fahrstreifen nach links

und kollidierte auf diesem Weg mit den Pkw BMW eines 27-und 38-Jährigen, bevor

er an der Leitplanke am rechten Fahrbahnrand zum Stillstand kam.

Glücklicherweise wurden bei dem Unfall keine Personen verletzt. Zur

Unfallaufnahme und Bergung der beteiligten Pkw durch Abschleppdienste war die A5

in der Zeit von 10.43 bis 11.33 Uhr in Richtung Heidelberg gesperrt. Danach

konnte der Verkehr auf zwei Fahrsteifen wieder freigegeben werden. Um 11.46 Uhr

war die komplette Fahrbahn wieder frei. Es bildete sich ein Rückstau von bis zu

10 Kilometer. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von knapp

50.000EUR.

St. Leon-Rot, A5 nach Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen aktuell vollgesperrt – PM Nr. 1

St. Leon-Rot – Die A5 ist aktuell nach einem Verkehrsunfall mit mehreren

Fahrzeugen zwischen der Anschlussstelle Kronau und dem Kreuz Walldorf in Höhe

St. Leon-Rot, Fahrtrichtung Heidelberg, vollgesperrt. Rettungs- und

Einsatzkräfte sind derzeit vor Ort im Einsatz. Weitere Informationen liegen

aktuell noch nicht vor.

Leimen-St. Ilgen: Unbekannter Täter schlägt Rollstuhlfahrerin

Leimen – Ein bislang unbekannter Täter lief an einem Bahngleis in St.Ilgen

gegen 13:44 Uhr an einer Rollstuhlfahrerin vorbei. Hierbei beleidigte er diese

zunächst und schlug ihr danach unvermittelt mit der flachen Hand ins Gesicht. Im

Anschluss flüchtete der Täter in unbekannte Richtung.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

männlich, ca. 50-55 Jahre alt, 175 cm, trug eine schwarze Wollmütze auf dem

Kopf, schwarze Turnschuhe, graue Hose, weißes Langarm-Shirt. Der Tatverdächtige

sprach mit Akzent.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Vorfall geben können, werden gebeten sich

beim Polizeirevier Wiesloch, Tel.:06222-57090, zu melden. *mm

Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis: Rennen gegen die Zeit mündet in einer Verkehrskontrolle

Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis: – Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde am

Freitagabend gegen 22:25 Uhr eine Streife des Polizeireviers Weinheim auf eine

Autofahrerin aufmerksam, die mit quietschenden Reifen in ihrem Audi 80 an den

Beamten vorbeifuhr. Offensichtlich war die Fahrerin bemüht ihre Wegstrecke auf

dem Parkplatz eines Möbelmarktes schnellstmöglich hinter sich zu bringen. Als

die Autofahrerin ein zweites Mal an dem Streifenwagen in hoher Geschwindigkeit

vorbeifuhr, wurde das Fahrzeug von den Beamten gestoppt und einer Kontrolle

unterzogen. Gegen die 19-jährige Fahrerin wurde ein Ermittlungsverfahren wegen

des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens eingeleitet. Es wird ebenso

geprüft ob durch ihre Fahrweise andere Verkehrsteilnehmer im Vorfeld gefährdet

wurden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall machen können, werden

gebeten sich bei dem Polizeirevier Weinheim unter der Tel. 06201-10030 zu

melden.