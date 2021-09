Verkehrsunfall mit schwerstverletzter Person auf der K53

POL-PDKH: Verkehrsunfall mit schwerstverletzter Person auf der K53

Bad Kreuznach

Am 18.09.2021 befährt ein 56-jähriger aus dem Landkreis Bad Kreuznach gegen 17:25 Uhr mit seinem PKW die K53 von Weinsheim kommend in Fahrtrichtung Hüffelsheim. Auf einer Geraden zwischen den Ortschaften wird der PKW von dem Fahrer stark beschleunigt, ehe er in der folgenden Linkskurve aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen PKW verliert. Noch im Kurvenbereich kommt der Fahrer samt dem PKW nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlägt sich im angrenzenden Grünstreifen mehrmals. Durch mehrere Augenzeugen wird der Fahrer noch vor dem Eintreffen von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst medizinisch versorgt. Durch den Verkehrsunfall erleidet der Fahrer schwerste Verletzungen und wird schließlich mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Koblenz geflogen. Die K53 muss für den Zeitraum der Verkehrsunfallaufnahme voll gesperrt werden. Neben Beamten der PI Bad Kreuznach sind mehrere Feuerwehreinheiten der Verbandsgemeinde Rüdesheim sowie des Rettungsdienstes in dem Einsatz beteiligt.

Verkehrsunfall mit schwerverletztem Motorradfahrer auf der K32

POL-PDKH: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Motorradfahrer auf der K32

Bad Kreuznach

Am Mittag des 18.09.2021 befährt ein 32-jähriger Mann aus dem Landkreis Bad Kreuznach gegen 13:47 Uhr mit seinem Motorrad die K32 vom Forsthaus Opel kommend in Fahrtrichtung der Ortschaft Dörrebach. In einer Linkskurve verliert der Mann aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Motorrad und kommt nach rechts von der Fahrbahn ab. Mit dem Motorrad kann er noch kurze Zeit im Straßengraben weiterfahren, ehe er sich schließlich in dem angrenzenden Feld überschlägt und dort liegen bleibt. Der Motorradfahrer erleidet durch den Sturz multiple, jedoch nicht lebensbedrohliche Verletzungen und wird mit einem Rettungshubschrauber in eine nahegelegene Klinik geflogen. Die K32 wird für den Zeitraum der Verkehrsunfallaufnahme zeitweise voll gesperrt.

Schwerer Verkehrsunfall an der Auffahrt zur B 41 – 17-jähriger Radfahrer von PKW erfasst

Bad Kreuznach

Am Samstagmorgen, 18.09.2021 gegen 01:50 Uhr befuhr ein 58-Jähriger mit seinem PKW die B 428 aus Richtung Bad Kreuznach-Bosenheim kommend in Fahrtrichtung B 41 und beabsichtigte auf die B 41 in Fahrtrichtung Kirn aufzufahren. Zeitgleich befuhr ein 17-jähriger mit seinem Fahrrad die Auffahrt zur B 41, verbotswidrig entgegen der Fahrtrichtung, aus Richtung BAB 61 kommend und beabsichtigte die B428 zu überqueren. Er kreuzte die Fahrbahn des PKW-Fahrers von rechts nach links. Der PKW-Fahrer konnte einen Zusammenstoß mit dem Radfahrer nicht mehr verhindern. Der Radfahrer stürzte und prallte mit dem Kopf gegen den PKW. Er trug zum Zeitpunkt des Unfalls keinen Helm und wurde schwer verletzt. Er wurde vor Ort durch den Rettungsdienst und den Notarzt erstversorgt und anschließend in ein Krankenhaus verbracht. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs wurde ein Gutachter hinzugezogen. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme wurde die Unfallstelle durch die Freiwillige Feuerwehr ausgeleuchtet.

Verkehrsunfall mit tödlich verletzter Person

Eisenberg (Pfalz)

Am Freitag, den 17.09.2021 gegen 15.04 Uhr, ereignete sich auf der B47 in Eisenberg (Pfalz) ein tödlicher Verkehrsunfall. Ein 73-jähriger PKW-Fahrer befuhr die B47 aus Richtung Hettenleidelheim kommend in Fahrtrichtung Eisenberg. Kurz nach dem Ortseingang Eisenberg verlor der Unfallverursacher vor dem dortigen Friedhof, vermutlich aufgrund eines Kreislaufstillstandes und damit einhergehender Bewusstlosigkeit, die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab. Im weiteren Verlauf durchbrach er mit seinem Fahrzeug die angrenzende Friedhofshecke und kam erst einigen Metern innerhalb des Friedhofgeländes zum Stehen. Trotz umfangreicher Reanimationsmaßnahmen verstarb der 73-jährige an der Unfallstelle. Die B47 musste im Bereich des Friedhofs während der Unfallaufnahme kurzzeitig in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden.