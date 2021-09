Verkehrsunfall – Rollerfahrer flüchtig

Mainz-Gonsenheim – Am 18.09.2021 um 14:27 Uhr kam es im Kreuzungsbereich

der Weserstraße und der Erzbergerstraße in Mainz-Gonsenheim zu einem

Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein Motorrollerfahrer befuhr gemeinsam mit

einem Sozius ohne Helm die Straße An der Krimm in Richtung Obere Kreuzstraße.

Gleichzeitig war ein 64jähriger Mainzer mit seinem Pkw auf der Erzbergerstraße

unterwegs. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß, als der Rollerfahrer das

Rotlicht missachtete und über den Gegenverkehr am Stau vorbeifuhr. Der Roller

kam zu Fall und sowohl der Fahrer als auch der Sozius seien zu Boden

geschleudert worden. Der Sozius sei daraufhin zu Fuß in Richtung Erzbergerstraße

geflüchtet, während der Motorrollerfahrer seinen Roller aufrichtete und mit

diesem in Richtung Mombach flüchtete. Beide Personen konnten bei einer sofort

eingeleiteten Fahndung nicht mehr angetroffen werden. Laut Zeugenaussagen sei

der Motorrollerfahrer sehr schnell gefahren und habe keinerlei Rücksicht auf

andere Verkehrsteilnehmer genommen. Zudem sollen sowohl der Motorrollerfahrer,

als auch der Sozius keinen Schutzhelm getragen und sich durch den Verkehrsunfall

mehrere Schürfwunden am Unterarm zugezogen haben. Der männliche Fahrer sei laut

Zeugenaussagen in etwa 1,80m groß, habe kurze blonde Haare und eine schmale

Statur. Zum Unfallzeitpunkt soll er ein weißes T-Shirt getragen haben. Eine

Beschreibung des Sozius liegt nicht vor. Am Pkw entstand Sachschaden. Zeugen,

die den Unfall oder den Roller vorher oder nachher gesehen haben, werden

gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Mainz 2 (06131-654210 oder

pimainz2@polizei.rlp.de) zu melden.

Fahrt unter Alkohol- und Drogeneinfluss und gestohlene Werkzeuge im Auto

Wörrstadt – Kein Glück hatte ein 27-jähriger Fahrer eines polnischen

Wagens. Da er am Freitag den 17.09.2021 gegen 13.40 Uhr auf der A61 bei Bad

Kreuznach stets links und in Schlangenlinien fuhr sowie den Sicherheitsabstand

nicht einhielt, geriet er ins Visier der Zivil-Fahnder der Verkehrsdirektion

Wörrstadt. Bei der anschließenden Kontrolle auf dem Parkplatz Trollmühle räumte

der 27-jährige Pole aus Belgien ohne Umschweife ein, dem Alkohol und Drogen

zugesprochen zu haben. Ein Drogenschnelltest bestätigte seine Angaben und der

Alkoholtest ergab einen Wert von 0,64 Promille. Seinen Führerschein musste er

überdies hinaus bereits 36 Stunden zuvor im Rahmen einer Kontrolle bei der

Polizei in Prüm abgeben. Im Rahmen der Durchsuchung des Fahrzeuges konnten mehr

als 20 Werkzeuge renommierter Marken festgestellt und überprüft werden. Da

mehrere der Werkzeuge als gestohlen gemeldet waren und die Herkunft nicht

glaubhaft erklärt werden konnte, wurden alle Gegenstände zu weiteren

Ermittlungen sichergestellt. Bei dem 25-jährigen Beifahrer wurden zudem

geringste Mengen an Betäubungsmitteln sichergestellt. Die Fahrt war natürlich an

dieser Stelle für die beiden Männer beendet. Gegen beide Fahrzeuginsassen wurden

mehrere Strafanzeigen erstattet.

Mainz, Oberstadt – Ein Zettel reicht nicht, Unfallflucht

Mainz – Oberstadt – Gegen 2:30 Uhr des 14.09. touchierte ein 47-Jähriger

in der Mainzer Oberstadt beim Ausparken mit seinem Auto ein anderes Fahrzeug. Um

über den entstandenen Schaden in Kenntnis zu setzen, hinterließ er am

betroffenen Fahrzeug einen Zettel mit seinen Kontaktdaten und fuhr weiter.

Am 16.09. meldete sich der 47-Jährige bei der Polizei und teilte mit, dass sich

noch niemand bei ihm gemeldet habe. Die Polizei konnte beide Fahrzeughalter zu

einem späteren Zeitpunkt am Unfallort antreffen. Der Besitzer des beschädigten

Wagens teilte mit, dass er an seinem Auto keinen Zettel gefunden habe und den

Schaden selbst auch noch gar nicht feststellen konnte.

Die Daten der beiden Fahrzeughalter wurden vor Ort untereinander ausgetauscht.

Die Polizei teilte dem Unfallverursache zudem mit, dass das Hinterlassen eines

Zettels nicht ausreichen würde, sondern am Unfallort eine angemessene Zeit

gewartet werden muss. Erscheint in dieser Zeit niemand, muss die Polizei

informiert werden. Wer den Unfallort ohne Angabe seiner Daten verlässt, begeht

eine Unfallflucht und damit eine Straftat, die eine Geld- oder Haftstrafe zur

Folge haben kann.

Mainz – Schulwegüberwachung, Die Polizei informiert über Elterntaxis und sichere Schulwege

Mainz – Die Polizei Mainz führt bereits seit Ende der Sommerferien an

wechselnden Schulen Schulwegüberwachungen durch. Ziel ist es, auf die vielen

Kinder und Jugendlichen und insbesondere die Schulanfänger aufmerksam zu machen.

Ein großes Problem stellen verstopfte Straßen rund um die Schulen dar, die

insbesondere durch den Hol- und Bringverkehr entstehen. Sogenannte „Elterntaxis“

bergen aber auch Gefahren, vor allem für andere. Unser Tipp: Lassen Sie ihr Kind

nach Möglichkeit laufen, am besten mit anderen Schülerinnen und Schülern

zusammen. Wenn Sie das Kind doch bringen müssen, setzen Sie es nicht direkt vor

der Schultür ab, sondern einige hundert Meter weiter oder nutzen sie vorgegebene

Hol- und Bringzonen. So lernt ihr Kind zum einen, sich sicher im Straßenverkehr

zu bewegen, zum anderen wird die Verkehrssituation für alle anderen Schülerinnen

und Schüler rund um die Schule übersichtlicher.

Falls Sie Fragen zum sicheren Schulweg haben, sprechen Sie die Schulleitung oder

Ihre örtliche Polizeidienststelle an.

Verkehrsunfall zwischen Traktor und Pedelec mit Personenschaden

Nierstein

Die 61-jährige Fahrradfahrerin aus Korbach befährt die K38 von Nierstein-Schwabsburg in Richtung Mommenheim mit ihrem Pedelec. Diese Kreisstraße wird in gleicher Richtung auch vom 41-jährigen aus Selzen mit einem Traktor, an dem sich zwei Anhänger befinden, befahren. Als der Traktorfahrer das Pedelec überholt, wird die Fahrradfahrerin vermutlich von einem der Anhänger berührt, weswegen sie zu Fall kommt. Neben einer Platzwunde und Kopfschmerzen, klagt die Fahrradfahrerin auch über Rückenschmerzen. Aus diesem Grund wird sie durch einen Rettungswagen ins Krankenhaus zur weiteren Untersuchung gefahren. Der Sachschaden, der am Pedelec entstanden ist, wird auf ca. 1000,- EUR geschätzt.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss, sowie mit einer leicht verletzten Person und hohem Sachschaden

Hillesheim

Der 37-jährige aus Rheinhessen befährt mit seinem Pkw die L438 von Hillesheim-Bahnhof in Richtung Gau-Odernheim, ihm entgegen kommt ein 23-jähriger Pkw-Fahrer aus Freimersheim. Der 37-jährige sieht vor sich einen Fahrradfahrer auf seiner Fahrspur und in seine Richtung fahrend, der nach seinen Angaben kein Rücklicht eingeschaltet hat. Während des anschließenden Überholmanövers kommt es zum Zusammenstoß zwischen den beiden sich entgegenkommenden beteiligten Pkws. Der Pkw des 23-jährigen überschlägt sich hiernach mehrfach und kommt erst etliche Meter weiter im Graben zum Stehen. Im Rahmen der Unfallaufnahme kann beim 37-jährigen Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Im Folgenden wird ihm eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Er muss nun mit einer Anzeige rechnen. Beide Pkws werden stark deformiert, sind nicht mehr fahrbereit und müssen abgeschleppt werden. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf mindestens 20.000 EUR. Lediglich der 23-jährige wird leicht am Finger (Schnittverletzung) verletzt.

Trunkenheitsfahrt

Gensingen, Binger Straße

Im Rahmen einer am 18.09.2021 gegen 22:30 Uhr vor dem Casino Gensingen durchgeführten Verkehrskontrolle konnte durch die Binger Streife bei dem kontrollierten 64-jährigen Fahrzeugführer eine deutliche Alkoholbeeinflussung festgestellt werden. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,64 Promille. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet. Der Fahrer muss nun mit einer mehrmonatigen Entziehung der Fahrerlaubnis rechnen.

Fahrt unter Drogeneinfluss

Bingen, Weinstraße

Im Rahmen einer am 18.09.2021 gegen 19:30 Uhr durchgeführten Verkehrskontrolle eines 23-jährigen Fahrzeugführers konnten durch eine Streife der PI Bingen bei selbigem drogenbedingte Auffälligkeiten festgestellt werden. Ein Drogenschnelltest reagierte positiv auf Cannabisprodukte. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt.

Trunkenheitsfahrt

Grolsheim

In der Nacht vom 17.09.21 auf den 18.09.21 gegen kurz nach Mitternacht fiel einer Streife der PI Bingen auf der L242 im Industriegebiet zwischen Gensingen und Grolsheim ein in Schlangenlinien fahrender PKW auf. Im Rahmen der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der 59-jährige Fahrzeugführer unter deutlichem Alkoholeinfluss stand. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,10 Promille. Unter der fadenscheinigen Ausrede urinieren zu müssen, unternahm der Fahrer einen Fluchtversuch, welcher jedoch vereitelt werden konnte. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

Verkehrsunfallflucht nach Rangieren

Lörzweiler

Vermutlich während eines Rangiermanövers stieß ein noch unbekanntes Fahrzeug gegen die Fahrertür eines am Fahrbahnrand abgestellten Pkws der Marke Kia. Die Unfallzeit muss im Zeitraum zwischen Donnerstag, 16.09.21, gegen 16:30 Uhr und dem frühen Morgen des 17.09. gelegen haben. Die unfallverursachende Person entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Durch den Zusammenstoß entstand an dem geparkten Pkw ein Schaden in Höhe von ca. 1500 Euro. Hinweise zum verursachenden Fahrzeug nimmt die Polizei Oppenheim entgegen.

Diebstahl aus Baustellenfahrzeug

Oppenheim

In der Nacht vom 16. auf den 17.09.2021 kam es in der Oppenheimer Rheinstraße zu einem Diebstahl aus einem Baustellenfahrzeug. Ein Seitenfenster wurde durch den unbekannten Täter aufgehebelt um in den Innenraum zu gelangen. Aus dem weißen Transporter wurden diverse Werkzeuge im Wert von ca. 2600 Euro entwendet. Falls Zeugen verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden diese gebeten sich bei der Polizei in Oppenheim zu melden.

Körperverletzung – Zeugen gesucht!

Bingen, 16.09., Freidhof, 20:10 Uhr. Eine 30-Jährige befand sich in Begleitung eines flüchtigen Bekannten und konsumierte am Freidhof diverse alkoholische Getränke. Plötzlich näherten sich etwa 6 männliche Jugendliche, welche ihr unvermittelt und ohne erkennbaren Grund Pfefferspray ins Gesicht sprühten. Die Frau schrie vor Schmerzen auf, die Täter flüchteten fußläufig in Richtung Bingerbrück. Der Begleiter verständigte einen Rettungsdienst, der die Geschädigte in ein Krankenhaus brachte. Sie beschrieb die Täter mit schwarzem Haar und dunklem Teint. Die Polizei bittet um weitere Hinweise von Zeugen.

Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz II

Bingen, 16.09., Gerbhausstraße, 16:10 Uhr. Ein amtsbekannter Fahrer eines Opel Omega wurde (samt Beifahrer) einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Handschuhfach konnte BTM sichergestellt werden. Der 26-jährige Fahrer bestritt, der Besitzer zu sein. Ein Drogentest schlug positiv an.

Fahrt unter Drogeneinfluss II

Bingen, 16.09., Saarlandstraße, 12:20 Uhr. Bei einer Standkontrolle fiel den Beamten ein Kleinkraftrad auf, dass in Richtung Dietersheim fuhr. Der 27-jährige Fahrer wies deutliche Anzeichen eines BTM-Konsums auf und wirkte auch sehr nervös. Ein Drogentest fiel positiv aus. Der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt, ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Fahrt unter Drogeneinfluss, Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz

Münster-Sarmsheim, 16.09., Rheinstraße, 10:20 Uhr. Bei der Anfahrt zu einer Kontrollstelle wurden die Beamten auf einen vorausfahrenden VW Crafter aufmerksam. Als sie den Fahrer endlich mit „Stopp Polizei“ zum Anhalten bewegen konnten, stellte sich heraus, dass gegen diesen ein aktueller Haftbefehl bestand. Aus diesem Grund nahm man ihn vorläufig fest. Bei der Durchsuchung seiner Taschen fanden sich diverse Drogen und -Reste. Der 46-Jährige räumte einen Konsum ein, was ein Drogentest bestätigte. Daher wurde ihm auf der Dienststelle wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Es wurden mehrere Ermittlungsverfahren gegen den Mann eingeleitet.

Weitere Pkws mutwillig beschädigt

Oppenheim, Gänsauweg

Im Zusammenhang mit der bereits gestern veröffentlichten Meldung zu einer Serie beschädigter Pkws in Oppenheim in der Straße „Auf der Morgenweide“ wurden im Laufe des Mittwochabends weitere Pkws beschädigt. Insgesamt meldeten sich fünf weitere Geschädigte. Diese hatten ihre Pkws im Tatzeitraum Mittwoch, 15.09.2021, 18:00 Uhr bis zum Folgetag im Gänsauweg in Oppenheim ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkt. Auch diese Pkws wurden mit einem spitzen Gegenstand mutwillig beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 4300,- Euro. Ein Tatzusammenhang mit den in der Straße „Auf der Morgenweide“ beschädigten Pkws scheint wahrscheinlich. Zeugen die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizei in Oppenheim in Verbindung zu setzen (Tel.: 06133 / 9330).