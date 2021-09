Vollsperrung der B47 bei Monsheim

Monsheim

Ein LKW mit Auflieger befuhr die B 271, aus Richtung Bockenheim kommend, in Richtung Monsheim. An der Einmündung L 271 / B47 bog der LKW nach rechts auf die B 47 ab. In der Abfahrt kippte die ca. 9 t schwere und unsachgemäß gesicherte Ladung aufgrund der Fliehkräfte nach links und durchbrach die LKW Plane, welche hierdurch beschädigt wurde. Aufgrund des Gewichts der Ladung wurde auch der Rahmen des Aufliegers verformt. Die Ladung fiel nicht aus dem Fahrzeug heraus, sodass kein anderer Verkehrsteilnehmer geschädigt wurde. Da jedoch immer noch die Gefahr bestand, dass die Ladung vollends aus dem LKW herausfällt wurde die B 47 (zwischen Höhen-Sülzen und B 271) für ca. fünf Stunden vollgesperrt. Durch ein, durch die Spedition beauftragten, Abschleppunternehmen wurde die Ladung mittels Kränen auf ein geeignetes Fahrzeug umgeladen. Durch den Bereitschaftsdienst der Straßenmeisterei wurde die weitere Absperrung im o.g. Bereich übernommen.

POL-PDWO: Zeugenaufruf nach Diebstahl von Katalysator

Worms – Im Zeitraum vom 16.09.21 bis zum 19.09.21 wurde an einem grauen

Mercedes-Benz der Katalysator, welcher sich am Fahrzeugboden befand, abgesägt

und entwendet. Das Fahrzeug parkte auf dem Parkplatz des Wormser Theater in der

Rathenaustraße.

Die Polizei sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu

dem/den unbekannten Täter/n geben können.

Verkehrsunfall aufgrund überhöhter Geschwindigkeit

Worms

Am 19.09.2021, gegen 04:20 Uhr, kam es in Worms-Neuhausen in der Von-Steuben-Straße zu einem Verkehrsunfall aufgrund überhöhter Geschwindigkeit. Der 47-jährige Wormser befuhr mit seinem Audi die Von-Steuben-Straße aus Richtung B 9 kommend. Am Kreisverkehr Von-Steuben-Straße / Gaustraße wollte der PKW-Fahrer weiterhin die Von-Steuben-Straße in Richtung Innenstadt befahren. Aufgrund seiner hohen Geschwindigkeit verliert der Fahrer die Kontrolle über seinen PKW, kollidiert zunächst mit einer Straßenlaterne, welche abbricht, und kommt anschließend vor einem Verkehrszeichen zum Stehen. Glücklicherweise wurde der Fahrer nicht verletzt. Der Audi war nicht mehr Fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Neben der Polizei war auch die Feuerwehr Worms zur Absicherung der Unfallstelle im Einsatz.

Verkehrsunfall – B47 – Vollsperrung in Rtg. Worms (FOTO)

Worms – Die 50jährige Hyundaifahrerin und der 19jährige BMW Fahrer

befahren die B47 in Richtung WO-Zentrum. Die 50jährige befährt zunächst die

rechte Fahrspur, der 19jährige die linke Fahrspur. Die Hyundaifahrerin wechselt

dann die Fahrspur nach links um ein langsameres unbekanntes Fahrzeug zu

überholen und übersieht dabei den von hinten herannahenden BMW. Dieser verzögert

dann unverzüglich und stark um einen Zusammenstoß zu verhindern. Die 50jährige

aus Worms bemerkt dann den BMW des 19jährigen hinter sich und bremst ebenfalls.

Es kommt sodann zum Zusammenstoß. Beide PKW drehen sich mehrfach um die eigene

Achse. Der Hyundai kommt nach ca. 100m auf der linken Fahrspur zu stehen. Der

BMW schlägt in der rechten Schutzplanke ein und beschädigt diese auf einer

Gesamtlänge von ca. 46m und kommt dann auf der rechten Fahrspur bzw. der

Standspur zum Stehen. Der Unfall wurde von mehreren unabhängigen

Verkehrsunfallzeugen beobachtet. Beide Unfallbeteiligte aus dem Raum Worms

wurden leichtverletzt in umliegende Krankenhäuser verbracht. Für Rettungs- sowie

Bergungsarbeiten mussten beide Fahrspuren der B47 in Richtung WO-Zentrum für 3,5

Stunden vollgesperrt werden.

Angriff auf Autofahrer nach Überholmanöver

Worms, Nievergoltstraße – Am Mittwoch, den 15.September gegen 16 Uhr

überholt der Geschädigte mit seinem PKW einen Rollerfahrer in der Alzeyer

Straße. Der Rollerfahrer fährt dem Geschädigten bis in die Nievergoltstraße

hinterher. Dort steigt der Geschädigte aus und der Rollerfahrer schlägt dem

Geschädigten mit seinem Helm gegen den Kopf. Im Anschluss schlägt er mit beiden

Händen auf den Geschädigten ein und dieser stürzt zu Boden. Der Rollerfahrer

tritt daraufhin auf den am Boden liegenden ein, bis ein unbeteiligter Passant

ihm zu Hilfe eilt. Der Rollerfahrer flieht in unbekannte Richtung.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich

mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241-8520 in Verbindung zu

setzen. Hinweise können auch per Mail unter PIWorms@polizei.rlp.de an die

Polizei übermittelt werden.

Hochzeitsgesellschaft verursacht Polizeieinsatz

Worms, Innenstadt – Am Samstagnachmittag, den 18. September wurden durch

mehrere Anrufer der Polizei in Worms mitgeteilt, dass eine Hochzeitsgesellschaft

für Verkehrsbehinderungen in der Wormser Innenstadt sorgt. Diese veranstalten

einen Autokorso, tanzen auf der Straße und aus einem der beteiligten Fahrzeuge

werden mehrere Schüsse abgegeben. Die Polizei entsendet mehrere Streifen.

Der Konvoi konnte durch die Polizei an der Ecke Neusatz/Andreasstraße gestoppt

werden. Im Rahmen der Durchsuchungsmaßnahmen wurde eine Schreckschusswaffe und

die dazugehörige Munition sichergestellt.

Auf den Schützen kommt nun ein Strafverfahren zu.

Mit den Beteiligten der Hochzeitsgesellschaft wird des Weiteren ein

eindringliches Gespräch geführt, dass Freude zeigen und Feiern auf keinem Fall

mit dem Abfeuern einer Schusswaffe zusammengehören. Da in der aktuellen Zeit die

Bevölkerung, sowie auch die Polizei bei Schusswaffeneinsätzen auch vor dem

Hintergrund von möglichen Anschlägen ausgeht.

Verdächtiges Plakat an Stadtmauer

Worms

In der Nacht vom 17.09.2021 auf den 18.09.2021 haben Unbekannte ein Plakat am Wehrgang der alten Stadtmauer auf Höhe der Petersstraße angebracht. Dieses trägt die Aufschrift „Integrier dich, weiße Frau! Kleide dich respektvoll gegenüber anderen Kulturkreisen und nimm Rücksicht auf die religiösen Gefühle diskriminierter Minderheiten. Alltagsrassismus fängt bei der Kleidung an.“. Abgebildet sind außerdem ein Mann mit Bart und einer muslimischen Kopfbedeckung, eine blonde Frau und eine vollkommen verschleierte Person.

Das von bislang unbekannten Täter/in aufgehängte Plakat wurde durch die Polizei entfernt und sichergestellt. Ob ein strafrechtlich relevanter Sachverhalt vorliegt, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall gegeben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Traktor von Bahnschranke aufgehalten

Alzey

Am 17.09.2021 wurde die Polizei Alzey mit einem nicht ganz alltäglichen Einsatz befasst. Zur Mittagsstunde wollte ein landwirtschaftliches Gespann den Bahnübergang in der Wormser Straße überqueren, obwohl sich die Schranke gerade schloss. Die Schranke senkte sich auf die Zugmaschine und konnte anschließend auch nicht mehr geöffnet werden. Die Bundesbahn musste einen Techniker einsetzen, um das Problem zu beheben. Für die Zeit der Arbeiten war die Sperrung der Zugstrecke notwendig. Eine Gefahr für den Zugverkehr bestand indes nicht, das Fahrzeug befand sich nicht im Bereich der eigentlichen Bahngleise. Den Fahrzeugführer dürfte nun ein Bußgeld erwarten.

Schwerpunktkontrolle Geschwindigkeit

Alzey

Beamte der Polizeiinspektion Alzey führten in den Mittagsstunden des 17.09.2021 eine Laser-Geschwindigkeitsmessung auf der L 406 zwischen Alzey und Alzey-Weinheim durch. Dabei hielten sich innerhalb von zwei Stunden 13 Fahrzeugführer nicht an die dort zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h. Es mussten 11 Verwarnungen ausgesprochen werden. Außerdem wurden zwei Bußgeldverfahren eingeleitet.

Versuchter Diebstahl aus Kraftfahrzeug

Worms – Am 18.01.2021 gegen 01:30 Uhr kam es im Bereich der

Friedrich-Engels-Straße in Worms zu einem versuchten Diebstahl aus einem

Kraftfahrzeug. Dabei wurde durch zwei bislang unbekannte männliche Täter die

Fensterscheibe der Fahrertür eines Fahrzeugs eingeschlagen. Durch das laute

Klirren aufgeweckt, begab sich der Geschädigte sofort an das Fenster und sprach

die Täter an, noch bevor diese etwas entwenden konnten. Die Beschuldigten

entfernten sich daraufhin fluchtartig in Richtung Eisbach.

Der Geschädigte beschreibt die Täter als 190 cm groß und schlank. Einer der

beiden hätte einen schwarzen Kapuzenpullover getragen, der andere einen grauen.

Trotz unmittelbar eingeleiteter Fahndung konnten die beiden Täter nicht mehr

angetroffen werden.

Sollten sie diesbezüglich sachdienliche Hinweise haben, melden sie sich bitte

umgehend bei der zuständigen Polizeiinspektion.

Alsheim – Weiterer Unfall an Einmündung

Worms

Gestern krachte es erneut an der Einmündung im Norden von Alsheim, diesmal wurde niemand verletzt. Eine 43-jährige Autofahrerin, die um 12:45 Uhr aus der Gimbsheimer Straße in die L438 abbiegen wollte, missachtete die Vorfahrt des von links kommenden 71-jährigen Fahrzeugführers, der in Richtung B9 unterwegs war. Beim Zusammenstoß im Einmündungsbereich entstand an beiden PKW Sachschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro. Die beiden PKW mussten abgeschleppt werden.

Alzey – Verkehrsunfall mit verletzter Fahrradfahrerin

Alzey

Zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Fahrradfahrerin kam es am gestrigen späten Vormittag in Alzey in der Wilhelm-Leuschner-Straße. Die Fahrradfahrerin missachtete die Vorfahrt eines aus der Gustav-Heinemann-Straße kommenden PKW. Beim Zusammenstoß des Fahrrades mit dem PKW wurde die Radfahrerin verletzt und wurde ins Krankenhaus verbracht.