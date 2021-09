Einbruch: Tageseinnahmen gestohlen

Kaiserslautern (ots) – Einbrecher haben sich am frühen Donnerstagmorgen Zugang

in ein Lokal am St.-Martins-Platz verschafft. Die Diebe gelangten vermutlich

über ein gekipptes Fenster in die Bar. Hier entwendeten sie in einem Nebenraum

die Tageseinnahmen. Die Polizei sicherte Spuren und sucht Zeugen, die am

Donnerstag zwischen 2 Uhr und 3:15 Uhr Verdächtiges wahrgenommen haben. Hinweise

nimmt die Polizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369 2620 entgegen.

|Gra

Sachbeschädigungsserie an Fahrzeugen

Kaiserslautern (ots) – In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in der

Ebertstraße zu einer Serie von Sachbeschädigungen an Fahrzeugen. Zeugen

beobachteten, wie der Täter insgesamt 4 Fahrzeuge zerkratzte. Als sie ihn

ansprachen, flüchtete er über die Beilsteinstraße in Richtung Volkspark. Der

Täter wurde wie folgt beschrieben: ca. 20 Jahre, blonde etwas längere Haare,

groß, schmal, dunklerer Teint, er trug graue Shorts und eine hellgraue

Kapuzenjacke. Die Polizei bittet um Hinweise: Wer hat in der Nacht zum Samstag

in der Ebertstraße etwas Verdächtiges wahrgenommen? Hinweise nimmt die Polizei

Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369 2150 entgegen.|Gra

Exhibitionist belästigt Restaurantbesucher – Zeugen gesucht

Kaiserslautern (ots) – Am frühen Samstagabend wurden mehrere weibliche Gäste

eines Restaurants am Stiftsplatz durch einen zunächst unbekannten Mann

belästigt, indem dieser seine Genitalien vor den Frauen entblößte.

Aufgrund einer Täterbeschreibung richtet sich der Tatverdacht gegen einen

31-jährigen Mann aus Kaiserslautern, der der Polizei aufgrund vorangegangener

Einsätze bereits bekannt war.

Als der Mann am Abend im Bereich der Altstadt erneut auffiel, wurde er durch das

Ordnungsamt aufgrund psychischer Auffälligkeiten in der Pfalzklinik in

Kaiserslautern vorgestellt.

Die Polizei sucht nun Zeugen der Geschehnisse am Stiftsplatz. Hinweise nimmt die

Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 unter 0631 369-2150 entgegen. |Mar