Versuchter Wohnungseinbruch

Freitag, 17.09.2021, Tatzeitraum 09:00 bis 16:00 Uhr – 65760 Eschborn, Taunusblick

Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich auf ungeklärte Art und Weise Zutritt zum Treppenhaus des Mehrfamilienhauses. Dort versuchte dieser durch Aufhebeln auch die im 2.OG gelegene Wohnungseingangstür der Geschädigten Familie zu überwinden, brach den Versuch jedoch erfolglos wieder ab. Ob der Täter bei der Tatausführung gestört wurde oder aber die Beschaffenheit und Sicherung der Tür hierfür ausschlaggebend war, konnte bislang nicht geklärt werden.

An der Wohnungstür entstand lediglich geringer Sachschaden.

Täterhinweise sind derzeit nicht bekannt.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Hofheim unter der 06192 – 20 79 0 entgegen.

Gefährliche Körperverletzung unter Jugendlichen

Freitag, 17.09.2021, 22:10 Uhr – 65817 Eppstein, Skateranlage

Im Bereich der Skateranlage in Eppstein-Bremthal kam es am Abend des 17.09.21 zu einer Auseinandersetzung zweier Jugendgruppen. Im Verlauf der zunächst verbalen Streitigkeiten wurden letztlich drei der anwesenden Jugendlichen leicht verletzt. Diese wurden nach eigenen Angaben zunächst geschlagen und zu Boden gebracht, sowie am Boden liegend mehrfach getreten. Die Beschuldigten flüchteten in der Folge, konnten durch die eingesetzten Beamten vor Ort jedoch zeitnah ermittelt werden.

Radfahrer stürzt unter Alkoholeinfluss, Hattersheim L3011/Südring, 18.09.2021, 17:48 Uhr

Eine 60-jährige Radfahrerin befuhr den Kreisverkehr in Hattersheim im Bereich Südring/Voltastraße. Hierbei kam sie ohne Beteiligung eines anderen Verkehrsteilnehmers von der Fahrbahn ab und stürzte mit ihrem Fahrrad. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme konnte durch die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft wahrgenommen werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,19 Promille. Da sich die Radfahrerin bei dem Sturz nicht unerheblich verletzte wurde sie in ein Krankenhaus verbracht, wo auch eine Blutentnahme durchgeführt wurde.

Weiterer gestürzter Radfahrer unter Alkoholeinfluss, Kelkheim, Beuthener Straße, 19.09.2021, 01:44 Uhr

Ein weiterer Radfahrer musste feststellen, dass man bei einem zu hohen Alkoholkonsum sein Fahrrad besser stehen lassen sollte. Zur genannten Zeit stieß er mit seinem Rad gegen eine Zaunbefestigung und zog sich dabei Schürfwunden an Arm und Kopf zu. Ein durchgeführter, freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 2 Promille. Auch er musste sich einer Blutentnahme unterziehen und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Fahren unter Btm-Einfluss, Hofheim, Marxheimer Straße, 19:00 Uhr

Am frühen Abend wurde ein PKW-Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Den geschulten Beamten kam schnell der Verdacht, dass dieser vor Fahrtantritt Btm konsumiert hat. Die Vermutung bestätigte sich durch einen durchgeführten, freiwilligen Schnelltest vor Ort. Zudem konnte geringe Mengen Btm bei dem Fahrzeugführer aufgefunden werden. Für die weiteren Maßnahmen wurde der 30-jährige Fahrzeugführer auf die Dienststelle sistiert, wo eine Blutentnahme durchgeführt wurde.

Zwei Diebstähle aus PKW in Hochheim und Bad Soden

Nur kurze Zeit stand ein PKW am Samstag gegen 14:11 Uhr unverschlossen in Hochheim, im Bereich Alte Malzfabrik. In einem unbeobachteten Augenblick öffnete ein unbekannter Täter die Beifahrertür und entwendete eine Stofftasche. In dieser Tasche befanden sich neben der Geldbörse des Geschädigten auch die Tageseinnahmen seines Obst-und Gemüseverkaufs im vierstelligen Euro-Bereich. Hinweise auf einen möglichen Täter liegen derzeit nicht vor.

Personen die womöglich etwas gesehen haben, werden gebeten sich bei der Polizeistation Flörsheim unter der Telefonnummer 06145 5476-0 zu melden.

Am Sonntag, den 19.09.2021, wurde in der Zeit von 01:30 Uhr und 03:20 Uhr ein PKW in Bad Soden aufgebrochen, welches in der Königsteiner Straße abgestellt war. Aus dem Fahrzeuginneren wurde eine Geldbörse entwendet. Weiterhin entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro am PKW. Zeugen oder Hinweisgeber gebeten sich bei der Kriminalpolizei in Hofheim unter der Telefonnummer 06192 2079-0 zu melden.

Wohnungseinbrecher durch Anwohner gestört, Sulzbach, Am Schäfergraben, 18.09.2021, 20:38 Uhr

Eine unschöne Überraschung erlebte am frühen Abend eine Anwohnerin in Sulzbach. Verdächtige Geräusche veranlassten sie im Schlafzimmer nach dem Rechten zu schauen. Hier erblickte sie eine Person, welche soeben dabei war mit einem Schraubendreher am Fensterrahmen zu hebeln. Dadurch gestört entfernte sich der Täter umgehend fußläufig, ohne zuvor in die Wohnung zu gelangen. Eine nähere Beschreibung des Flüchtenden war nicht möglich. Sollten sie etwas Verdächtiges bemerkt haben melden sie sich bitte bei der Kriminalpolizei Hofheim, unter der Telefonnummer 06192 2079-0

Mann mit Glasflasche geschlagen, Hofheim, Schmelzweg, 19.09.2021, 02:16 Uhr

Ein 38-jähriger Mann aus Frankfurt geriet aus einem unbekannten Grund mit zwei männlichen Personen in ein Streitgespräch. Unvermittelt schlug einer der beiden Personen dem Geschädigten mit einer Glasflasche auf den Kopf. Dieser erlitt dadurch eine Platzwunde. Der Täter entfernte sich in unbekannte Richtung und konnte im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung nicht mehr angetroffen werden. Etwaige Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06192 2079-0 bei der Polizeistation Hofheim zu melden.