Raub in Wiesbaden,

Wiesbaden, Emser Straße, Samstag, 18.09.2021, 05:00 Uhr

(pk)Am Samstag wurde in der Wiesbadener Innenstadt ein junger Mann von einer

Gruppe aus vier männliche Personen bedroht. Diese fragten ihn zunächst nach

seinen Wertgegenständen und forderten ihn im Anschluss auf, Geld von seinem

Konto abzuheben. Die unbekannten Täter gingen dann gemeinsam mit dem 18-Jährigen

zu einem nahegelegenen Geldinstitut. Dort hob der Geschädigte Geld ab und

händigte es den Tätern aus. Neben dem Geld erbeuteten die Täter eine hochwertige

Uhr und eine Geldbörse mit Inhalt. Die vier unbekannten männlichen Personen

konnten durch den Bestohlenen beschrieben werden. Alle Personen waren im Alter

von 15 – 19 Jahren, 180 – 185cm groß, von athletischer Statur und hatten einen

südländischen Phänotyp. Zwei Personen trugen eine Umhängetasche und eine Person

hatte einen Fischerhut auf. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen

aufgenommen und nimmt Hinweise unter der (0611) 345-0 entgegen.

Gefährliche Körperverletzung mit anschließendem Raub, Wiesbaden,

Wilhelmstraße, Samstag, 18.09.2021, 04:30 Uhr

(pk)Am Samstag im Zeitraum von 03:20 Uhr bis 03:45 Uhr kam es in der Nähe des

Wiesbadener Casinos zu einer gefährlichen Körperverletzung und einem

anschließenden Raub. Hierbei wurden vier Personen im Alter von 22 – 24 Jahren

von einer Gruppe aus vier bis sechs Jugendlichen angesprochen. Nach zunächst

verbalen Streitigkeiten kam es aus der Gruppe der Jugendlichen unvermittelt zu

einem Schlag gegen einen 24-jährigen Geschädigten, woraufhin dieser und seine

Freunde flüchteten. Einem 22-Jährigem wurde im Rahmen der Flucht die

Umhängetasche samt Inhalt entrissen. Der Geschädigte konnten einen der Täter wie

folgt beschreiben: männlich, osteuropäischer Phänotyp, ca. 190cm groß, kräftige

Statur, etwa 23-25 Jahre alt. Hinweise nimmt das 1. Polizeirevier unter der

Rufnummer (0611) 345-2140 entgegen.

Eifersucht führt zu Körperverletzung, Wiesbaden, Paulinenstraße, Samstag,

18.09.2021, 02:05 Uhr

(pk)Am Samstagmorgen kam es in der Paulinenstraße zu einer Körperverletzung,

nachdem eine unbekannte männliche Person versucht hatte, die Freundin des

21-jährigen Geschädigten anzusprechen. Das Ansprechen missfiel dem 21-jährigen,

woraufhin er die unbekannte männliche Person ansprach. Nach zunächst verbalen

Streitigkeiten schlug der unbekannte Täter dem Geschädigten mehrfach mit der

Faust ins Gesicht, weswegen der Geschädigte stürzte. Der Täter flüchtete

daraufhin in unbekannte Richtung. Der Aggressor sei 20 bis 21 Jahre alt und

schlank gewesen. Er habe schulterlange dunkelblonde Haare zum Zopf getragen und

habe geringen Bartwuchs gehabt. Bekleidet sei er mit einem weißen T-Shirt und

Bluejeans gewesen. Hinweise zu dem Täter nimmt die Polizei unter der Rufnummer

(0611) 345-0 entgegen.

Sachbeschädigung am Kurhaus Wiesbaden, Wiesbaden, Paulinenstraße, Samstag,

18.09.2021, 02:45 Uhr

(pk)Im Rahmen des Konzeptes „Sicheres Wiesbaden“ wurde durch Polizeibeamte eine

Fußstreife am Kurhaus durchgeführt. Hierbei konnte eine aggressive, männliche

Person gesehen werden, wie sie einen Plastikstuhl und -tisch auf den Boden warf,

woraufhin diese beschädigt wurden. Die Person wurde durch die anwesenden

Polizeibeamten kontrolliert und nach der Sachverhaltsaufnahme mit einem

Platzverweis entlassen.

Hochwertiges E-Bike entwendet,

Wiesbaden-Sonnenberg, Tennelbachstraße, zwischen Donnerstag, 16.09.2021, 18:30

Uhr und Freitag, 17.09.2021, 07:00 Uhr

(Fu)In Wiesbaden-Sonnenberg kam es in der Tennelbachstraße von Donnerstag auf

Freitag zu einem Diebstahl eines hochwertigen Fahrrads. Unbekannte gelangten auf

unbekannte Art und Weise in die verschlossene Garage und entwendeten dort ein

E-Bike im Wert von 4000 Euro. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit

dem 4. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2440 in Verbindung zu

setzen.

Drei Autos aufgebrochen,

Stadtgebiet Wiesbaden, zwischen Donnerstag, 16.09.2021, 14:00 Uhr bis Freitag,

17.09.14:15 Uhr

(Fu)Am Donnerstagabend haben drei unbekannte junge Männer gegen 22.15 Uhr in der

Eintrachtstraße in Wiesbaden einen grauen Opel Astra aufgebrochen und daraus ein

Fernglas und eine Taschenlampe entwendet. Die Täter sollen etwa 17 bis 21 Jahre

alt gewesen sein. Alle drei sollen unter 180 cm groß gewesen sein. Sie trugen

dunkle, lockere Kleidung mit Kapuzen. Im Zeitraum von Donnerstag, 14:00 Uhr bis

Freitag, 00:30 Uhr, kam es in der Höhenstraße in Wiesbaden-Sonnenberg zu einem

Einbruch in einen blauen 5er BMW. Aus dem Fahrzeug wurden Bargeld, Bekleidung

und ein Rucksack gestohlen. Ein weiterer Pkw der Marke Audi A3 Cabrio, Farbe

schwarz, wurde in der Brabanter Straße in Wiesbaden-Sonnenberg am Donnerstag auf

Freitag durch unbekannte Täter angegangen. Das Fahrzeug wurde durchwühlt. Aus

dem Fahrzeug wurden keine Wertgegenstände entwendet. Hinweise nimmt die

Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Radfahrer flüchtet nach Kollision mit Fahrradfahrerin, Wiesbaden-Biebrich,

Schlosspark, Freitag, 17.09.2021, 14:00 Uhr

(Fu)Im Schlosspark Biebrich kam es am Freitagmittag zu einem Zusammenstoß

zwischen einem Radfahrer und einer Fußgängerin, in dessen Anschluss sich der

Fahrradfahrer unerlaubt entfernte. Gegen 14:00 Uhr fuhr eine männliche Person

mit nicht angepasster Geschwindigkeit durch den Biebricher Schlosspark. Beim

Vorbeifahren touchierte der Radfahrer die Fußgängerin an deren Schulter, worauf

beide zu Fall kamen. Anschließend setzte der Radfahrer pflichtwidrigerweise

seine Fahrt in unbekannter Richtung fort. Der Radfahrer hatte laut Fußgängerin

ein südländisches Erscheinungsbild. Er soll 30 bis 40 Jahre alt und 165 cm bis

170 cm groß gewesen sein. Er hatte braune Haare und trug eine Brille. Hinweise

zu dem Unfall nimmt der Regionale Verkehrsdienst der Wiesbadener Polizei unter

der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Unfallflucht in Aarbergen-Panrod – Zeugen gesucht

Bad Schwalbach (ots) – Langgasse 5a, 65510 Hünstetten-Ketternschwalbach,

Sonntag, 19.09.2021, 02:20 Uhr

In der Nacht zum Sonntag kam es in Hünstetten-Ketternschwalbach zu einem

Verkehrsunfall, bei dem der Unfallverursacher von der Unfallstelle flüchtete.

Eine Anwohnerin wurde gegen 02:20 Uhr durch einen lauten Knall wach und stellte

anschließend fest, dass die Begrenzungsmauer sowie die angrenzende Wiese auf

ihrem Grundstück beschädigt wurde. Das Fahrzeug flüchtete anschließend in

Richtung Aarbergen-Panrod. An der Unfallstelle wurden Fahrzeugteile

sichergestellt. Ersten Ermittlungen zufolge müsste es sich bei dem flüchtigen

Fahrzeug um ein größeres,silbergraues Fahrzeug gehandelt haben. Zeuginnen und

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizeistation Idstein unter der

Telefonnummer 06126/9394-0 in Verbindung zu setzen.