Radfahrer kollidiert mit Pkw

Ebersburg (ots)

Wie bereits berichtet kam es auf der L 3258, in Höhe Weikardshof, zu einem schweren Unfall zwischen einem Radfahrer und einem Pkw.

Mittlerweile wurde durch die Staatsanwaltschaft Fulda ein Gutachter mit der Klärung des Unfallhergangs und der Unfallursache beauftragt und die Sicherstellung beider beteligter Fahrzeuge angeordnet.

Person nach Streit angefahren – Zeugenhinweise erbeten

Fulda (ots)

Am Samstagmorgen kam es um 03.30 Uhr in Fulda im Bereich Dalbergsstraße / Am Florentor zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Im Zuge dieser wurde ein daran beteiligter 24 Jähriger aus Fulda von einem seiner Kontrahenten mit einem Pkw angefahren und schwer verletzt. Der Täter entfernte sich im Anschluss mit dem angemieteten Tatfahrzeug. Es handelte sich dabei um einen grauen Audi RS Q3 Sportback mit den Kennzeichen EU-CC 5380. Das Fahrzeug konnte im Zuge der polizeilichen Fahndung am Samstagnachmittag in Wartenberg (Vogelsbergkreis) aufgefunden werden. Die Kriminalpolizei in Fulda hat die Ermittlungen aufgenommen und erbittet Hinweise über die Auseinandersetzung unter Tel.: 0661 / 1050. Desweiteren werden Meldungen erbeten wem das Tatfahrzeug am Freitagabend oder am Samstag auffällig wurde.

Autofahrerin nach Unfall verstorben – Obertshausen

(aa) Die Landesstraße 3117 aus Richtung Obertshausen kommend war zwischen Rembrücker Weg und Udenhoutstraße am Samstag wegen eines schweren Verkehrsunfalls voll gesperrt. Gegen 12.40 Uhr kam laut ersten Zeugenangaben ein Honda auf gerader Fahrbahn plötzlich nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Die Fahrerin war im Fahrzeug eingeklemmt – die 52-Jährige aus Darmstadt verstarb noch an der Unfallstelle. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Die Sperrung der L 3117 wurde gegen 14.50 Uhr aufgehoben.

Fahrzeugbrand – Dreieich

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am Sonntag, gegen 01.45 Uhr, in der Hauptstraße ein Wohnmobil, welches als Corona Testmobil genutzt wird, in Brand. Zeugen meldeten zuvor auf dem Gelände des Wochenmarktes ein brennendes Fahrzeug, das bei Eintreffen der Feuerwehr bereits in Vollbrand stand. Obwohl das Feuer durch die eingesetzten Kräfte schnell gelöscht werden konnte, wurde auch ein danebenstehender Ford Fiesta erheblich beschädigt. Personen wurden nicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ungefähr 50.000 Euro.

Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang um Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234.

Polizeihubschrauber findet betrunkenen Jugendlichen – Hammersbach

Offenbar zu viel getrunken hatte wohl ein 16-Jähriger aus Hammersbach, der in der Nacht auf Sonntag nach dem Besuch einer Kerb nicht mehr nach Hause zurückgekehrt war. Bei der Suche nach dem offenbar hilflosen Jugendlichen wurde auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Der junge Mann konnte schließlich gegen 04.30 Uhr in der Feldrandlage von Hammersbach lokalisiert und anschließend seinen Eltern übergeben werden.