Verkehrsunfall mit Personenschaden

Wörth/A65 (ots) – Am Samstag 18.09.2021 kurz nach 17 Uhr kam es bei Wörth auf der A 65 in Fahrtrichtung Karlsruhe zu einem Motorradunfall bei welchem der 55-jährige Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Der augenscheinlich unter berauschenden Mitteln stehende Motorradfahrer musste verkehrsbedingt abbremsen, verlor im Zuge dessen die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte.

Er wurde mittels Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Am Motorrad entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von ca. 8.000 EUR. Die Autobahn musste während der Unfallaufnahme teilweise voll gesperrt werden. Andere Verkehrsteilnehmer waren nicht beteiligt.

Ohne Beleuchtung mit 1,96 Promille auf dem Fahrrad unterwegs

Germersheim (ots) – Ein 27-jähriger Fahrradfahrer wurde am Samstagabend 18.09.2021 in der Sondernheimer Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Er fiel den Beamten auf, weil er keine Beleuchtung an seinem Fahrrad hatte. Bei der Kontrolle stellten die Polizisten fest, dass er sehr stark nach Alkohol roch.

Ein Atemalkoholtest ergab vor Ort 1,96 Promille. Den jungen Mann erwartete im Anschluss an die Kontrolle eine Blutentnahme. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Paketzusteller verhindert Betrug

Bellheim (ots) – Bereits am vergangenen Freitag versuchte ein dunkelhäutiger Mann mittels gefälschtem Reisepass ein Paket zu erlangen. Er sprach gegen 11.30 Uhr in der Hauptstraße in Bellheim einen Paketzusteller an und legte ihm einen Reisepass vor. Hiermit wollte er ein angeblich an ihn adressiertes Paket ausgehändigt bekommen. Der Paketzusteller verweigerte jedoch die Herausgabe, weil ihm der eigentliche Adressat persönlich bekannt ist.

Täterbeschreibung:

Der unbekannte Mann wurde als 25-30-jährig, groß und dunkelhäutig beschrieben. Er trug einen grauen Kapuzenpullover, eine dunkle Jogginghose mit weißen Sneaker (rote Schnürsenkel), eine schwarze Baseballcap und einen schwarzen Mund-Nasen-Schutz.

Wer Hinweise zu dem unbekannten Täter geben kann, wendet sich bitte an die Polizei Germersheim unter 07274/ 958-0 oder pigermersheim@polizei.rlp.de

Verkehrsunfall mit Personenschaden

B10/Wörth (ots) – Am Freitag 17.09.2021 gegen 14:24 Uhr kam es bei Wörth am Rhein auf der B 10 in Fahrtrichtung Karlsruhe zu einem Verkehrsunfall zwischen einem LKW und dem PKW einer 23-jährigen aus Karlsruhe. Aufgrund eines Fehlers beim Spurenwechsel kollidierten die beiden Fahrzeuge.

Die PKW Fahrerin wurde durch die Kollision leicht verletzt und ins Krankenhaus nach Karlsruhe gebracht. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 27.500 Euro. Der PKW musste abgeschleppt werden.

Zeugenaufruf nach Körperverletzung

Rülzheim (ots) – Am Samstag 18.09.2021 gegen 01:30 Uhr wurde ein 40-jähriger Mann in der Mittleren Ortsstraße in Rülzheim durch bislang unbekannte Täter angegriffen und leicht verletzt. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Hinweise zu der Tat oder den Tätern nimmt die Polizei Germersheim unter der Telefonnummer 07274-9580 oder per E-Mail: pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

Diebstahl aus PKW

Bellheim (ots) – In der Nacht von Freitag auf Samstag schlugen bislang unbekannten Täter die Seitenscheibe der Beifahrertür eines PKW in der Karl-Silbernagel-Straße in Bellheim ein und entwendeten das Radio.

Hinweise zu der Tat oder den Tätern nimmt die Polizei Germersheim unter der Telefonnummer 07274-9580 oder per E-Mail: pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

Kontrollen im Dienstgebiet

Germersheim (ots) – Aufgrund von Bürgerbeschwerden wurden am Freitag 17.09.2021 durch zivile Beamte der Polizei Germersheim Personenkontrollen in Bellheim, Rülzheim und Lustadt durchgeführt.

Bei einer Kontrolle von 3 Personen an der Bahnhaltestelle Am Mühlbuckel in Bellheim konnte bei einem 18-jährigen eine geringe Menge an Betäubungsmitteln festgestellt werden. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Spurwechselunfall

B10/Wörth (ots) – Am Freitag 17.09.2021 gegen 08:30 Uhr ereignete sich auf der B10 in Fahrtrichtung Karlsruhe, kurz vor der Anschlussstelle Maximiliansau, ein Verkehrsunfall zwischen einem LKW und einem PKW. Im Rahmen eines Spurwechselmanövers kam es zur Kollision zwischen dem 38-jährigen LKW-Fahrer und der 23-jährigen PKW-Fahrerin.

Anschließend kollidierte die 23-Jährige zusätzlich mit der rechten Leitplanke und kam mit ihrem PKW zum Stillstand. Hierbei erlitt die 23-Jährige Verletzungen und musste in ein umliegendes Krankenhaus gebracht werden. Zum Zweck der Unfallaufnahme und der Aufräumarbeiten waren der mittlere und der rechte Fahrstreifen von 08:30 Uhr bis 09:30 Uhr gesperrt.

Unfallflucht Jockgrim – Zeugen gesucht

Jockgrim (ots) – In der Zeit vom 15.09.2021 gegen 19:00 Uhr und 16.09.2021 gegen 10:00 Uhr ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht in der Landauer Straße in Jockgrim. Der unbekannte Unfallflüchtige beschädigte, vermutlich bei einem Wendevorgang, einen vor einer dort befindlichen Absperrung geparkten PKW.

Die Polizeiinspektion Wörth sucht Zeugen des Unfalls und nimmt Hinweise telefonisch unter 07271/9221-0 oder per E-Mail unter piwoerth@polizei.rlp.de entgegen.

Unfallflucht – Zeugen gesucht

Kandel (ots) – Am Donnerstag 16.09.2021 gegen 16:00 Uhr ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht in der Goethestraße in Kandel. Der Unfallflüchtige musste seinen PKW aufgrund von Gegenverkehr in eine Parklücke zurücksetzen. In diesem Rahmen touchierte er einen am rechten Fahrbahnrand geparkten PKW.

Bei dem unfallflüchtigen Fahrzeug soll es sich laut einer Zeugenaussage um einen schwarzen Transporter gehandelt haben. Die Polizeiinspektion Wörth sucht Zeugen des Unfalls und nimmt Hinweise telefonisch unter 07271/9221-0 oder per E-Mail unter piwoerth@polizei.rlp.de entgegen.

Verkehrsunfall mit Sperrung Hanns-Martin-Schleyer-Str.

Wörth (ots) – Am Freitag 17.09.2021 gegen 15:30 Uhr ereignete sich in Höhe der Bahnhaltestelle “Wörth Bürgerpark”, auf der Hanns-Martin-Schleyer-Straße/Richtung Maximiliansau, ein Auffahrunfall mit 2 beteiligten PKW.

Zum Zweck der Unfallaufnahme und der Aufräumarbeiten waren beide Richtungsfahrbahnen von 15:30 Uhr bis 17:30 Uhr gesperrt und es kam zu Verkehrsbehinderungen.