50-Jährige möchte Fahrzeugschlüssel holen und gibt Führerschein ab

Darmstadt (ots) – Am Samstag 18.09.21 erschien eine 50-Jährige auf dem 1. Polizeirevier Darmstadt, um ihren Fahrzeugschlüssel abzuholen. Dieser war ihr aufgrund ihrer Alkoholisierung (2,68 Promille) zuvor vorsorglich abgenommen worden. Den Polizisten fiel erneut eine deutliche Alkoholisierung der Frau auf. Da die Dame angab mit einem PKW erschienen zu sein, wurde ein Alkoholtest bei ihr durchgeführt. Ergebnis: 3,08 Promille

Die von der 50-Jährigen gewünschten Fahrzeugschlüssel wurden natürlich nicht ausgehändigt. Stattdessen wurde der Führerschein sichergestellt und eine Blutentnahme bei der Dame durchgeführt.

Sie muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten und erwartet ein Strafverfahren.

Wohnungsbrand in Mehrfamilienwohnhaus

Darmstadt (ots) – Am Sonntag 19.09.21 wurde die Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Südhessen um 03.00 Uhr durch die Rettungsleitstelle Darmstadt über eine Rauchentwicklung in einem Mehrfamilienhaus in der Landgraf-Georg-Straße informiert. Als die ersten Funkstreifen am Einsatzort eintrafen, stand eine dortige Dachgeschosswohnung in Vollbrand.

Die eingesetzten Feuerwehren aus Darmstadt und den Stadtteilen waren bereits mit der Brandbekämpfung beschäftigt. Zeitgleich konnte die 17 Hausbewohner unverletzt aus dem Anwesen gebracht werden. Sie wurden durch weitere Rettungskräfte vor Ort betreut. Die Brandursache ist bislang nicht bekannt und wird Gegenstand weiterer Ermittlungen durch das zuständige Kommissariat der Kripo in Darmstadt sein. Der Schaden wird derzeit auf mehrere Zehntausend Euro geschätzt.

Die Feuerwehren werden noch einige Zeit mit Sicherungsarbeiten beschäftigt sein. Nach jetzigem Stand werden die meisten Hausbewohner in ihre Wohnungen zurückkehren können. Die 46-jährige Bewohnerin der vom Feuer betroffenen Wohnung, wie auch ein Ehepaar im Alter von 60 und 61 Jahren, welches die darunterliegende Wohnung bewohnt und welche durch Löschwasser beschädigt wurde, wurden in einem Hotel untergebracht.

Darmstadt-Dieburg

Verkehrsunfall mit Linienbus – Mehrere verletzte Personen

Darmstadt (ots) – Am Samstag 18. September 2021 gegen 14:40 Uhr ereignete sich auf der Pallaswiesenstraße (B3/B42) in Darmstadt ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Der Unfallverursacher, ein 21-jähriger Pkw-Fahrer aus Egelsbach, befuhr die Pallaswiesenstraße in östlicher Richtung von der Rößlerstraße kommend in Richtung Kreuzung Im Tiefen See. Auf Höhe der Hausnummer 80 (Haltestelle am McFit) wechselte dieser die Spur von rechts nach links, um einen dortig haltenden Linienbus überholen zu können.

Kurz darauf fädelte der 21-jährige wieder von links nach rechts ein, um auf den darauffolgenden Parkplatz des Rewe Einkaufsmarktes einbiegen zu können. Hierbei musste dieser jedoch aufgrund von kreuzenden Fußgänger abrupt abbremsen. Gleichzeitig habe der Linienbus anfahren wollen, musste jedoch aufgrund des plötzlich vor ihm einscherenden und abbremsenden Pkw stark bremsen. Eine Kollision beider Fahrzeuge konnte verhindert werden.

In Folge der Gefahrenbremsung wurden 4 Fahrgäste im Alter von 24, 27, 50 und 71 im Bus verletzt. Eine Person wurde aufgrund ihrer Verletzung vorsorglich in ein Darmstädter Krankenhaus verbracht. Die weiteren Beteiligten wurden nach der Erstversorgung durch die Rettungskräfte vor Ort entlassen.

Brand in Tankstellengebäude

Dieburg (ots) – Am frühen Samstagabend 18.09.21 wurde der Zentralen Leitstelle Dieburg ein Brand in einem Tankstellengebäude in der Frankfurter Straße gemeldet. Nach derzeitigen Erkenntnissen war eine 22-jährige Angestellte um 19.15 Uhr in einem Nebenraum des eigentlichen Verkaufsgebäudes mit Arbeiten beschäftigt, als sie den Brand in diesem Lagerraum bemerkte.

Ein 37-jähriger Kunde, welcher gerade beim betanken seines Fahrzeuges war, bemerkte die Rauchentwicklung ebenfalls und eilte der Angestellten zu Hilfe.

Durch die Feuerwehr konnte der Brand schließlich unter Kontrolle und abgelöscht werden. Eine technischer Defekt als Brandursache scheint nach derzeitigem Ermittlungsstand als möglich. Durch die Rauchentwicklung wurden die Angestellte und der Kunde leicht verletzt.

Dadurch, dass durch die Rauchentwicklung sehr große Teile der Verkaufsware unbrauchbar geworden sein dürfte, könnte ein Schaden in Höhe von mehreren zehntausend Euro entstanden sein.

Von Unfallstelle geflüchtet – Polizei sucht Zeugen

Roßdorf (ots) – Am Montag 13.09.21 gegen 13:30 Uhr wurde in der Bruchwiesenstraße auf Höhe der Hausnummer 12 in Roßdorf ein am rechten Fahrbahn parkender grauer BMW von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer stark beschädigt. Der verursachte Schaden am vorderen linken Bereich wird derzeit auf etwa 500 Euro geschätzt.

Die Polizei hat ein Verfahren wegen des Verdachtes einer Verkehrsunfallflucht eingeleitet und bittet Zeugen, welche der Polizeistation Ober-Ramstadt sachdienliche Hinweise zu dem Verursacher geben können sich unter der 06154/6330-0 zu melden.

Groß-Gerau

Verkehrsunfallflucht

Groß-Gerau (ots) – Am Samstag 18.09.21 ereignete sich in der Zeit zwischen Mitternacht und 11:30 Uhr ein Verkehrsunfall in der Jakob-Urban Straße in Groß-Gerau. Hier befuhr ein unbekanntes Fahrzeug die Straße und touchierte ein ordnungsgemäß geparkten PKW. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden der auf etwa 1.000 EUR geschätzt wird.

Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt und unerkannt von der Unfallstelle. Die Polizei in Groß-Gerau bittet nun um Hinweise zum Unfallverursacher und dessen PKW. Zeugen mögen sich bitte persönlich, telefonisch oder online melden bei der Polizei in

Groß-Gerau melden.

Odenwaldkreis

Temporäre Vollsprerrung der B45 Bad König

Bad König (ots) – Am Samstag 18.09.2021 gegen 09:55 Uhr, hatte 54-jähriger Autofahrer eine Panne auf der B 45 zwischen Bad König und Etzen-Gesäß. Infolge mangelnder Sicherung seines liegengebliebenen PKW fuhr kurze Zeit später ein 36jähriger Autofahrer aus Bad König auf das liegengebliebene Fahrzeug auf und wurde hierbei leicht verletzt.

Die B45 war aufgrund der Bergungsmaßnahmen 1,5 Stunden komplett gesperrt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 19.000 EUR.

Etwaige Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Höchst zu melden.

