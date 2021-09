Verkehrsunfall PKW und Straßenbahn – 1 Person eingeklemmt

Kassel (ots) – Am Freitagabend 17.09.2021 gg. 18:00 Uhr, ereignete sich im Bereich der Frankfurter Strasse, Höhe Landaustrasse, ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einer Straßenbahn. Wie die Beamten des Polizeireviers Mitte mitteilen wollte ein 29-jähriger Fahrzeugführer eines VW Golf von der Landaustrasse in die Frankfurter Strasse in Richtung Weinberg einbiegen. Hierbei geriet er auf den dortigen Schienenbereich, der von einer Straßenbahn die in Richtung Weinberg unterwegs war, befahren wurde.

Bei dem Zusammenstoß wurde der 29-jährige Mann aus Kassel im Fahrzeug eingeklemmt und schwer, aber glücklicherweise nicht lebensbedrohlich, verletzt. Durch die alarmierte Berufsfeuerwehr konnte er mit speziellem Gerät aus seinem Fahrzeug befreit und zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Kasseler Krankenhaus gebracht werden.

Der Straßenbahnfahrer wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und vor Ort ambulant versorgt. Fahrgäste wurden bei dem Unfall nicht verletzt. Am PKW entstand Totalschaden. Der Gesamtschaden liegt geschätzt im unteren fünfstelligen Bereich.

Während der Unfallaufnahme und den Rettungsmaßnahmen war die Frankfurter Strasse stadteinwärts bis gg. 19:00 Uhr voll gesperrt.

Schwerer Verkehrsunfall zwischen 2 Kradfahrern

Kassel (ots) – Lebensbedrohliche Verletzungen erlitt ein 52-jähriger Kradfahrer aus Medebach am Samstag 18.09.2021 gegen 14:30 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der L3078 zwischen den Diemelseer Ortsteilen Rhenegge und Heringhausen.

Wie die mit der Unfallaufnahme befassten Beamten der Polizeistation Korbach berichten, befuhr der 52-jährige mit seiner Maschine besagte Landstraße aus Richtung Rhenegge kommend in Fahrtrichtung Heringhausen. Dabei überholte er einen 20-jährigen Kradfahrer aus Brilon, der mit seiner Maschine in gleicher Richtung unterwegs war.

Aus bis dato ungeklärten Gründen kam es beim Wiedereinscheren zum Kontakt zwischen beiden Maschinen, woraufhin der 52-jährige die Kontrolle verlor, nach links von der Fahrbahn abkam, sich mehrfach überschlug und in einem angrenzenden Feld zum Liegen kam. Er wurde nach notärztlicher Erstversorgung mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Ksssel geflogen. Der 20-jährige konnte seine Maschine abfangen und wurde nach derzeitigem Kenntnisstand nicht verletzt.

Der Sachschaden wird auf ca. 15.000 Euro taxiert. Zur Klärung der Unfallursache bzw. des Unfallhergangs wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft ein Sachverständiger zur Unfallstelle entsandt.

