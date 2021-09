Frankfurt: Raubüberfall – 84-Jährigen zu Boden geschlagen

Frankfurt-Nied (ots)-(dr) – Am Freitagvormittag 17.09.2021 kam es zu einem Raub auf einen 84-jährigen Mann, welcher zu Fuß an der Nidda unterwegs war. Der 84-Jährige befand sich gegen etwa 10:20 Uhr am nördlichen Niddaufer und ging einen Fußweg in östliche Richtung entlang. Kurz vor einer Brücke der Mainzer Landstraße erhob sich ein orientalisch aussehender Mann von einer dortigen Parkbank und kam ihm entgegen. Als der Mann an dem Senior vorbeiging, verspürte der 84-Jährige kurz darauf von hinten einen Schlag und ging zu Boden.

In der Folge beugte sich der fremde Mann über den Geschädigten und durchsuchte ihn offenbar nach Wertsachen. Dabei soll dieser ein Messer in der Hand gehalte haben. Der Angreifer flüchtete anschließend in Richtung der Straßenbahnhaltestelle Tillystraße. Eine Fahndung verlief ohne Erfolg.

Der 84-jährige Senior liegt derzeit schwer verletzt in einem Krankenhaus. Nach derzeitigem Stand der Ermittlung fehlt dem Geschädigten lediglich ein persönlicher Gegenstand. Die Ermittlungen hierzu dauern noch an.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

Männlich, ca. Ende 20 Jahre alt, ca. 175 cm groß, normale Figur, dunkler Teint, orientalisches Erscheinungsbild. Sportliche Kleidung: dunkle Hose, Jacke mit 3 Streifen als Applikation in blauer und evtl. roter Farbe, trug außerdem eine Kappe.

Zeugen mit Hinweisen zu dem Tatgeschehen und/ oder dem unbekannten Täter werden gebeten, sich bei der Frankfurter Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 / 755 51499 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Hoftor beschmiert

Frankfurt-Westend (ots)-(dr) – Unbekannte haben in der vergangenen Woche in der Bettinastraße das Hoftor eines Mehrfamilienhauses mit einem Hakenkreuz beschmiert. Ein Bewohner stellte die Schmiererei am Freitagabend 17.09.2021 fest und erstattete bei der Polizei Anzeige. Hinweise zu den bislang unbekannten Verursachern der Sachbeschädigung liegen nicht vor.

Die Frankfurter Polizei hat ein Strafverfahren wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen gegen unbekannt eingeleitet.

Geschwindigkeitskontrollen überführen Raser

Frankfurt (ots)-(dr) – Beamte der Autobahnpolizei haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag Geschwindigkeitskontrollen auf der A 66 in Höhe der Anschlussstelle Miquelallee durchgeführt und mehrere Verstöße feststellen können.

Bei den stadteinwärts durchgeführten Lasermessungen konnten die Beamten innerhalb von 2 Stunden insgesamt 17 Geschwindigkeitsüberschreitungen ahnden.

Dabei lag der gemessene Spitzenwert mit 104 km/h deutlich über der an dieser Stelle zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 60 km/h. Neben einem Bußgeld darf sich der Fahrer auch auf ein Fahrverbot einstellen.

Für einen gegen 2 Uhr mit 92 km/h gemessenen Autofahrer war die Fahrt allerdings sofort vorbei. Bei der Kontrolle des Fahrzeuges stieg den Beamten aus dem Innenraum deutlicher Alkoholgeruch entgegen. Eine Atemalkoholmessung bei dem Fahrer bekräftigte schließlich den Verdacht einer Trunkenheitsfahrt. Ein festgestellter Wert von 1,14 Promille sorgte für das Ende der Fahrt und hatte eine Blutentnahme im Polizeipräsidium zur Folge.

Müllcontainerbrand

Frankfurt-Niederursel (ots)-(dr) – Am Samstagmorgen 18.09.2021 kam es zu einem Brand in Niederursel, bei dem mehrere Müllcontainer Feuer fingen. Neben den Containern wurde dabei auch ein Restaurant in Mitleidenschaft gezogen.

Nach derzeitigem Stand ereignete sich gegen etwa 05.30 Uhr im Praunheimer Weg ein Brand, bei dem auf bislang unbekannte Weise ein Restmüllcontainer entzündet wurde. Durch das Feuer gerieten zwei weitere Container sowie ein in der Nähe befindlicher E-Scooter in Brand. Letztlich konnte die alarmierte Feuerwehr den Brand löschen. Allerdings kam es durch die brennenden Container zur Beschädigung einer Hausfassade an einem angrenzenden Restaurant.

Der bei dem Brand entstandene Sachschaden dürfte bei mehreren tausend Euro liegen. Das Brandkommissariat der Frankfurter Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen, die derzeit noch andauern.

Klassenzimmer in Vollbrand

Frankfurt-Griesheim (ots)-(dr) – In der Nacht von Samstag auf Sonntag 19.09.2021 ereignete sich in Griesheim ein Brand in einer Grundschule. Gegen 02 Uhr meldete ein Anwohner über den Notruf einen Brand an einer Schule in der Kiefernstraße. Als Kräfte der Feuerwehr und Polizei eintrafen, stand ein Klassenraum eines Anbaus der Schule bereits in Vollbrand.

Der Feuerwehr gelang es das Feuer in dem Gebäude zu lokalisieren und dieses zügig zu löschen. Personen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden. An dem Gebäude entstand jedoch durch den Brand erheblicher Sachschaden, über dessen Höhe zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Aussage gemacht werden kann.

Darüber stellten Beamte vor Ort mehrere eingeworfene Fensterscheiben an dem Gebäude fest. Das Brandkommissariat der Frankfurter Kriminalpolizei hat Ermittlungen wegen Verdachts der Brandstiftung aufgenommen. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

