Edenkoben (ots) – Die Besitzerin einer Garage in der Watzengasse, entdeckte dort am Freitag 17.09.2021 gegen 12:00 Uhr eine 6-köpfige Igelfamilie. Es handelte sich um ein Muttertier mit 5 Jungen. Die Tiere hatten wohl in der Garage Unterschlupf gesucht.

Die Polizei Edenkoben verständigte daraufhin die Tierrettung Rhein-Neckar, die sich der kleinen Familie annahm und sich weiter um diese kümmerte.