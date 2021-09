Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 19.09.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Frankeneck: Serie von Sachbeschädigungen an PKW

Frankeneck (ots) – Seit dem 10.09.2021 kam es zu insgesamt fünf Sachbeschädigungen an PKW, die in der Talstraße in Frankeneck geparkt waren. Durch unbekannte Täter wurden die Fahrzeugreifen platt gestochen und mittels spitzen Gegenständen Kratzer im Lack verursacht. Bislang gibt es keinerlei Hinweise auf den/die Täter.

Der bislang entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehr als 5000 Euro.

Hinweise auf den oder die Täter nimmt die Polizei in Neustadt an der Weinstraße unter der Tel.-Nr. 06321/854-0 oder per E-Mail unter pineustadt@polizei.rlp.de entgegen.

Haßloch: Fahrradfahrer mit Drogen erwischt

Haßloch (ots) – In der Nacht auf Sonntag wurde gegen 01:30 Uhr ein Fahrradfahrer in der Meckenheimer Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen, da er mit mangelnder Beleuchtung unterwegs war. Im Rahmen der Kontrolle konnten bei dem 27-Jährigen aus Böhl-Iggelheim 0,62 Gramm Marihuana und 1,53 Gramm Haschisch aufgefunden werden. Das Betäubungsmittel wurde sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

