Mannheim: Kulturhausfest 2021 „homemade“ vom 01. bis 03. Oktober 2021

Mannheim – Große Freude beim Kulturhausteam. Endlich soll, nach zweimaliger Verschiebung, das von der Stadt umfangreich sanierte Kulturhaus als soziokulturelles Zentrum und Veranstaltungslocation offiziell eröffnet werden. „Wir freuen uns, bei einem dreitägigen Fest, die vielfältigen Möglichkeiten des Kulturhauses als Ort für Soziokulturarbeit, Konzerte, Theater, Tanz, Orchester- und Chorproben, Tagungen, kleine Kongresse und Messen, Prüfungen, Feste, Versammlungen, Firmenevents und Privatveranstaltungen zeigen zu können“, so Hausleiterin Ute Mocker

Das diesjährige Motto „homemade“ verweist darauf, dass das komplette Programm von Mitgliedern der IG KäfertalerVereine, dem Kulturhausteam, der zum Kulturhaus gehörenden Younity Family und dem Haus seit Jahren verbundenen Künstlern bestritten wird.

Am 1.10. um 21 Uhr startet das Fest mit einer Party, veranstaltet vom Kulturhaus-Technikteam. DJ TinyTunes, der sein Gespür für die richtigen Grooves zur richtigen Zeit, unter anderem schon bei der Radio Show „RPR1.Tanzbar“ unter Beweis stellte, spielt „Finest Mixed Music & Urban ClubHits“.

Am 2.10. ab 12 Uhr gibt es einen Tag der offenen Tür in Kooperation mit verschiedenen Mitgliedern der IG Käfertaler Vereine. Um 13 und 14 Uhr bietet das Kulturhausteam Führungen durch die neugestalteten Räume. Um 14 Uhr beginnt ein buntes Bühnenprogramm mit der Younity- Capoeiragruppe des Kulturhauses, den Löwenkids und den Lästerschwestern der KG „Die Löwenjäger“, dem Jugendensemble „Magic Drums“ des Trommelpalasts, Ausschnitten aus der Revue „Back to life“ von Changes e.V. und einem Auftritt des Chors und der Rapper der Younity Family.

Karo Lindt, die Leiterin des Younity Chors, lädt um 15:15 Uhr und um 16:30 Uhr alle, egel wie alt, ob Mann, Frau oder divers, dazu ein, einfach mal zusammen zu singen. Der Freundeskreis der Gottfried-Keller-Bücherei organisiert um 15:00 Uhr und um 16:30 Uhr Lesungen für Kinder. Der SC Käfertal beteiligt sich mit einer 5-Meter-Dartscheibe und der SPD Ortsverein mit einer weiteren Aktion für Kinder. Durch das Programm führen IG-Vorstandsmitglied Tim Eisen und Beirat Christian Lüttich. Dazu sorgen das Kulturhausteam und der HC Rheingold für das leibliche Wohl.

Am Abend lädt IG-Vorstandsmitglied Martin Häffner mit seiner Band „Poor Boys“ zur Kulturhausparty für Gäste, die Pop- und Rockmusik der letzten 5 Jahrzehnte mögen. Hier ist der Eintritt frei.

Am Sonntag, 3.10. kann man, wie schon am Tag zuvor von 11-18 Uhrr die Ausstellung „Zeitenwende II“ der Künstlergruppe WieART besichtigen. Um 19 Uhr bildet dann ein Benefizkonzert für das Kulturhaus den Abschluss. Als Mitwirkende unterstützen hier das Blechbläserensemble der Mannheimer Bläserphilharmonie, der junge Singer/Songwriter Rouven Gruber sowie Jeanette Friedrich und Bernd Nauwartat die soziokulturelle Arbeit im Kulturhaus.

Das Blechbläser-Tentett unter der Leitung von Benjamin Grän bringt „Brass Cats“, mit dem der britische Komponist Chris Hazell seinen vier ihm zugelaufenen Katzen ein musikalisches Denkmal setzte, und andere schwungvolle und populäre Werke zu Gehör. Die Gruppe ist Teil der Mannheimer Bläserphilharmonie, die Mitglied in der Interessengemeinschaft Käfertaler Vereine ist, dem Trägerverein des Kulturhauses.

Nach der Pause werden die Sänger Rouven Gruber, Jeanette Friedrich und Bernd Nauwartat eigene und Coversongs sowie einem bunten Strauß beliebter Musicalmelodien präsentieren. Alle drei Künstler sind dem Kulturhaus seit vielen Jahren verbunden. Der junge Singer/Songwriter Rouven Gruber gehörte zu den ersten Talenten der 2014 im Kulturhaus gegründeten Werkstatt Jugendkultur, die heute im Kulturhaus II in Benjamin Franklin Village als Jugendkulturtreff und Begegnungszentrum im Younity Studio weiter geführt wird.

Jeanette Friedrich und Bernd Nauwartat, beide bekannt aus unzähligen Musical-Produktionen sowohl im Capitol als auch überregional, haben sich für ihren Auftritt Duette aus Musicals und Pop ausgesucht. Viel mehr braucht man zu den Beiden nicht zu sagen, denn sie sind in Käfertal und im Kulturhaus längst Stammgäste.

Tickets für die DJ Party am 1.10. und das Benefizkonzert am 3.10. unter:

https://kulturhaus-kaefertal.eventbrite.com

Aktuelle Infos: https://kulturhauskaefertal.de

Es gelten während des Kulturhausfests die Regeln der jeweils aktuellen Coronaverordnung BW

Veranstalter: Kulturhaus Käfertal, info@kulturhauskaefertal.de, Tel. 0621/738041