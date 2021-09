Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 18.09.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim: Vorfahrt genommen – Zwei Radfahrer verletzt, Autofahrer flüchtet

Bad Dürkheim (ots) – Am Freitag, 17.09.2021, gegen 15:45 Uhr befuhren eine 41-jährige Mutter sowie ihr 8-jähriges Kind mit ihren Fahrrädern die Weinstraße Süd in Bad Dürkheim. An der Einmündung der Hans-Koller-Straße missachtete der Fahrer eines bislang unbekannten Personenkraftwagens die Vorfahrt der Radfahrer und bog in die Weinstraße Süd ein. Um eine Kollision zu vermeiden, mussten die Radfahrer ein Bremsmanöver einleiten. Hierdurch stürzten beide zu Boden und verletzten sich leicht. Der Autofahrer blickte kurz zu den Radfahrern und entfernte sich dann in Richtung Stadtmitte. Ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort wurde eingeleitet.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter Tel. 06322/963-0 oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Friedelsheim: Verbotenes Kraftfahrzeugrennen mit getuntem PKW

Friedelsheim (ots) – Am Freitag, 17.09.2021, gegen 21:15 Uhr wurden durch mehrere Verkehrsteilnehmer zwei PKW gemeldet, welche dicht aufeinander fahrend mit augenscheinlich stark überhöhter Geschwindigkeit die Ortslage von Friedelsheim durchfahren würden. Die PKW würden teils nebeneinander fahren, sodass auch die Gegenspur genutzt werde. Die Kennzeichen der beiden PKW wurden der Polizei übermittelt. Einer der beteiligten PKW konnte in Gönnheim parkend festgestellt werden. Der 27-jährige Fahrer aus Neustadt/Weinstr. kehrte zu seinem PKW zurück und verneinte jegliche Teilnahme an einem Autorennen. Der Führerschein des 27-Jährigen wurde sichergestellt. An seinem PKW konnten mehrere Veränderungen festgestellt werden, welche zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führten. Die Weiterfahrt wurde untersagt, die Kennzeichen und die Zulassungsbescheinigung sichergestellt. Gegen beide Fahrer wurden Ermittlungsverfahren wegen der Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen eingeleitet.

Weitere Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter Tel. 06322/963-0 oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Haßloch: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss mit zwei Leichtverletzten

Haßloch (ots) – Gegen 21:35 Uhr ereignete sich an der Kreuzung Kirchgasse/Schubertstraße ein Verkehrsunfall. Ein 30-jähriger PKW-Fahrer missachtete beim Linksabbiegen die Vorfahrt eines entgegenkommenden 26-jährigen Autofahrers, so dass es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Zwei 26-jährige Mitinsassinnen im PKW des Unfallverursachers wurden hierbei leicht verletzt und zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 8000,- Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Beim Unfallverursacher wurde im Rahmen der Unfallaufnahme Alkoholeinfluss festgestellt. Ein von ihm freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab 0,68 Promille. Dem 30-jährigen Beschuldigten wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde gegen ihn eingeleitet.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):