Landau: Ehrungen und Beförderungen bei der FFW Landau in der Pfalz

Landau – In den vergangenen Wochen wurden zahlreiche Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Landau für ihre langjährige Mitgliedschaft in der Freiwilligen Feuerwehr und ihren damit verbundenen Dienst an der Allgemeinheit durch Oberbürgermeister Thomas Hirsch und Brand- und Katastrophenschutzinspekteur Dirk Hargesheimer geehrt.

Oberbürgermeister Thomas Hirsch bedankte sich bei allen Feuerwehrangehörigen für die geleistete Arbeit: „Die Bedeutung der Feuerwehr in unserer Stadt Landau und im ganzen Land mit den vielen ehrenamtlichen Feuerwehrfrauen und -männer wurde in den Krisensituationen der zurückliegenden Monate besonders deutlich“. Gerade auch die Hochwasser-Katastrophe im Norden von Rheinland-Pfalz habe gezeigt, wie wichtig gute Ausstattung und funktionierende Strukturen der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben seien. Er sei dankbar für die Arbeit der Freiwilligen Feuerwehr Landau und freue sich derzeit umso mehr, dass die vorgesehene Gründung einer weiteren Einheit im Stadtteil Queichheim auf so positive Resonanz stößt. Brand- und Katastrophenschutzinspekteur Dirk Hargesheimer erinnerte daran, dass „die letzten anderthalb Jahre gerade auch für die Freiwillige Feuerwehr Landau ein besonderes Jahr war. Coronabedingt mussten Hygienekonzepte erstellt, das kameradschaftliche Miteinander zurückgefahren, der Übungsdienst zum Großteil auf digitale Formate umgestellt – und trotzdem noch zahlreiche Einsätze absolviert werden“. Aber insgesamt sei die Freiwillige Feuerwehr Landau auch gut durch diese Zeit gekommen. Neben den Ehrungen wurden auch zahlreiche Einsatzkräfte befördert oder in ihre neue Funktion ernannt.