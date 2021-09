Ludwigshafen: Stadtnotizen 17.09.2021

Ludwigshafen – News, Termine, Kulturelles, Politik und Wissenswertes.

Verkehr in Rheingönheim eingeschränkt

Wegen Instandsetzungsarbeiten wird die Hauptstraße zwischen Hilgundstraße und Jakobsgasse von Montag, 20. September, bis voraussichtlich Freitag, 8. Oktober 2021, für den Verkehr gesperrt. Die Baustelle kann über die K7 und den Hohen Weg umfahren werden. Eine Umleitung ist ausgeschildert. Der Fahrradverkehr wird über die Schwanengasse geführt.

Der Bereich Tiefbau bittet für die durch die Maßnahmen verursachten Beeinträchtigungen und Einschränkungen um Verständnis.

Woche der Kinderrechte: Kinder- und Jugendbüro zu Gast an der Albert-Schweitzer-Schule

Während der 15. Woche der Kinderrechte vom 20. bis 24. September 2021 ist das Team des Kinder- und Jugendbüros des Bereichs Jugendförderung und Erziehungsberatung mit dem „Koffer voller Kinderrechte“ zu Gast an der Grundschule Albert-Schweitzer-Schule. Unter dem Motto „Nicht ohne uns – nur mit uns“ lernen die Kinder spielerisch die Kinderrechte kennen und setzen sich mit ihnen auseinander. Im Mittelpunkt der Woche der Kinderrechte steht in diesem Jahr der Artikel 12 der UN-Kinderrechtskonvention zum Recht der Kinder auf Beteiligung.

Ein besonderes Erlebnis bieten die Ukulele-Schnupperstunden, welche für die Klassen angeboten werden und das Recht der Kinder auf Beteiligung am kulturellen und künstlerischen Leben nach Artikel 31 UN-Kinderrechtskonvention aufgreifen. Wie jedes Jahr beteiligt sich die Jugendkunstschule UnARTig des Kunstvereins Ludwigshafen mit einem kreativen Workshop ebenfalls an der Umsetzung dieses Kinderrechts.

Das Team des Kinder- und Jugendbüros setzt sich seit 15 Jahren, also von Beginn an der Woche der Kinderrechte, für die Bekanntmachung der Kinderrechte bei Ludwigshafener Kindern, Jugendlichen und Familien ein und führt dabei vielfältige Aktionen durch, wie etwa die „Straßenbahn der Kinderrechte“ oder die „Straße der Kinderrechte“ anlässlich des Weltkindertages in vergangenen Jahren. Aber nicht nur in der Woche der Kinderrechte stehen diese im Fokus der Arbeit des Kinder- und Jugendbüros, auch der Rest des Jahres ist mit vielfältigen Aktionen der Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention gewidmet.

Die Grundschule Albert-Schweitzer-Schule liegt im Stadtteil Süd. Sie hat rund 240 Schüler.

Hauptschulabschluss – es sind noch Plätze frei!

In der Volkshochschule sind noch Plätze im Abendkurs zur Vorbereitung auf den Hauptschulabendkurs frei. Er findet von Montag bis Donnerstag jeweils von 18 bis 21.15 Uhr statt. Wer Interesse hat und gerne seinen Abschluss bis April 2022 erreichen möchte, melde sich bitte bei Petra Paula Marquardt, Telefon 0621 504-2621 oder E-Mail petra-paula.marquardt@ludwigshafen.de.

Filmabend bei der Volkshochschule: „Die kalten Ringe. Gesamtdeutsch nach Tokio.“

Zu einem Filmabend mit Gesprächsrunde lädt am Freitag, 24. September 2021, 19 bis 21 Uhr, die Volkshochschule im Bürgerhof in ihren Vortragssaal ein.

Nach 1964 wurden in diesem Jahr die Olympischen Spiele erneut in Tokio ausgetragen. So gut wie verloren im Gedächtnis der Gesellschaft ist die Tatsache, dass für die Spiele 1964 in Tokio letztmalig eine gesamtdeutsche Mannschaft antreten musste. Bereits 1956 und 1960 mussten die Deutschen in Ost und West unter Zwang des IOC ein gemeinsames Team bilden. Mit der Kraft des Sports sollten politische Grenzen überwunden werden. Doch mit dem Mauerbau 1961 wurde dieser bisherigen olympischen Praxis durch die Realität des Kalten Krieges ein Ende gesetzt.

Die Veranstaltung möchte anhand der filmischen Dokumentation „Die kalten Ringe“ mit anschließender Gesprächsrunde an die geteilte olympische Sportgeschichte aus der Phase des Kalten Krieges erinnern. Eingeladen sind Leichtathletin Anita Rottmüller-Wörner von Phönix-Ludwigshafen und Fechter Jürgen Brecht vom FC Kurpfalz Edigheim, die an den Olympischen Spielen 1964 teilnahmen. Moderiert wird die Veranstaltung von Dr. René Wiese vom Zentrum deutsche Sportgeschichte. Der Abend findet in Kooperation mit der Landeszentrale für politische Bildung Rheinland-Pfalz statt. Der Eintritt ist frei.

Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, bittet die Volkshochschule um rechtzeitige Anmeldung per E-Mail an info@vhs-lu.de, telefonisch unter 0621 504-2238 oder online auf www.vhs-lu.de.

Schnupperstundentag der Städtischen Musikschule

Zum Schnupperstundentag lädt die Städtische Musikschule, Friedrich-Wilhelm-Wagner-Platz 3, am Samstag, 25. September 2021, von 14 bis 18 Uhr ein. Interessierte können an diesem Nachmittag alle Instrumente und weiteren Angebote wie Gesang und Ballett, die an der Musikschule unterrichtet werden, ausprobieren. Wer teilnehmen möchte, muss sich telefonisch unter 0621 504-2568/-2565 oder -2566 für einen festen Termin anmelden. Bei der Anmeldung gibt es weitere Vorabinformationen zur Musikschule und zum Ablauf des Schnupperstundentags. Der Nachmittag wird begleitet von Livemusik und einer Informationsveranstaltung rund um die Musikschule auf dem Friedrich-Wilhelm-Wagner-Platz. Die Durchführung der Veranstaltung richtet sich nach den aktuellen Corona-Bestimmungen des Landes Rheinland-Pfalz.