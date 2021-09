Polizei ist auf der Suche nach einem schwarzen SUV

Karlsruhe (ots) – Die Verkehrsgruppe Karlsruhe ist auf der Suche nach einem Fahrer eines schwarzen SUV, der vermutlich Angaben über einen Verkehrsunfall am Freitagnachmittag in der Karlsruher Oststadt machen kann.

Nach bisherigem Kenntnisstand fuhr der 82 Jahre alte mutmaßliche Unfallverursacher kurz vor 16:00 Uhr auf der Rintheimer Straße in Richtung Tulla Platz. Vor ihm soll ein schwarzer SUV, an der Einmündung Humboldstraße angehalten haben um der von rechts kommenden Radfahrerin die Vorfahrt zu gewähren.

Die 39-jährige Frau bog nach links ab, als der 82-jährige Autofahrer den wartenden SUV überholte. Hierbei kam es zu einer leichten Streifkollision zwischen dem Fahrzeug des Rentners und der Radlerin, bei der sich die Frau leicht am Schienbein verletzte. Der SUV-Fahrer setze trotz des Unfalls seine Fahrt fort, weshalb die Polizei auf der Suche nach dem Fahrzeug und dessen Fahrer ist.

Zeugen, die Angaben über den schwarzen SUV oder über den Fahrer machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0721 944840 zu melden.

Wahlplakate in Brand gesetzt – 25-jähriger bei Fahndung festgestellt

Karlsruhe-Daxlanden (ots) – Nach dem Brand mehrerer Wahlplakate in der Rheinhafenstraße im Stadtteil Daxlanden konnten Beamte des Polizeireviers Karlsruhe-Marktplatz bei der Fahndung am Donnerstag 16.09.2021 gegen 22.45 Uhr einen 25-jährigen Tatverdächtigen feststellen.

Mehrere Anrufer hatten der Polizei zuvor brennende Wahlplakate entlang der Rheinhafenstraße gemeldet. Der junge Mann war in dortiger Nähe aufgrund der zutreffenden Zeugenbeschreibungen kontrolliert worden.

Zwischen der Rheinhafenstraße im Bereich der Bundesstraße 36 und der Agathenstraße sind insgesamt vier an Laternenmasten befestigte Plakate völlig verbrannt, so dass auch eine Zuordnung bezüglich einer Partei nicht mehr möglich war. Weitere Ermittlungen führt hierzu das Polizeirevier Karlsruhe-West.

Einbrecher konnte ermittelt werden

Karlsruhe (ots) – Beamte der Kriminalpolizei ermittelten seit Mai 2021 wegen eines Einbruchs in ein Haus in Oberhausen-Rheinhausen. Der Hauseigentümer befindet sich nach einem längeren Krankenhausaufenthalt vorübergehend in einem Pflegeheim, ein Verwandter kümmert sich um das Haus. Diesem fiel seit Mai auf, dass Bargeld und diverse Wertgegenstände im Wert von mehreren tausend Euro fehlten. Außerdem war ein Kellerfenster geöffnet.

Nach umfangreichen Ermittlungen fiel Anfang September ein Verdacht auf einen 32-Jährigen, der in der Nähe wohnt. Im Rahmen einer gerichtlich angeordneten Wohnungsdurchsuchung konnte dieser Verdacht erhärtet werden. Die Ermittlungen dauern an.

Unfall am Oststadtkreisel – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Ein verletzter Motorradfahrer und Sachschäden sind die Bilanz eines Unfalls am Donnerstagnachmittag beim sogenannten “Oststadtkreisel”.

Ein 24-jähriger Motorradfahrer fuhr gegen 14.35 Uhr auf der Ludwig-Erhard-Allee in Richtung Autobahn. Im Kreisel war eine 39-jährige Autofahrerin. Sie befand sich auf der Vorfahrtstraße als sie offenbar den Motorradfahrer übersah, der aus der Innenstadt kam. Die Autofahrerin touchierte den Motorradfahrer, dieser kam zu Fall und verletzte sich leicht.

Zur Situation an der stadtauswärts führenden Ampel auf der Ludwig-Erhard-Allee gibt es widersprüchliche Angaben. Zeugen können sich unter der Telefonnummer 0721/944844 mit dem Verkehrsdienst der Polizei Karlsruhe in Verbindung setzen.

Mehrere brennende Mülltonnen

Karlsruhe (ots) – Rund 20.000 Euro Sachschaden ist die Folge eines Brandes, der sich am Freitagmittag 17.09.2021 im Stadtteil Oberreut ereignete. Personen kamen dabei glücklicherweise nicht zu Schaden.

Gegen 12:40 wurde der brennende Unterstand in der Albert-Braun-Straße durch Passanten entdeckt. Durch die alarmierte Berufsfeuerwehr der Stadt Karlsruhe konnte der Brand zügig gelöscht werden. Durch die Flammen wurden insgesamt sechs Mülltonnen, der Unterstand sowie die Verkleidung der angrenzenden Hausfassade in Mitleidenschaft gezogen. Warum es zum Brandausbruch kam, kann zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden. Die Ermittlungen hierzu dauern noch an.

53-jährige Pkw-Fahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Weingarten (ots) – Bei einem Verkehrsunfall in Weingarten ist am Donnerstag gegen 19.20 Uhr eine 53-jährige Pkw-Fahrerin leicht verletzt worden.

Nach den Feststellungen des Polizeireviers Karlsruhe-Waldstadt war eine 71 Jahre alte Autofahrerin von der “Mützenau” in Richtung der Durlacher Straße unterwegs. Am dortigen Einmündungsbereich übersah sie wohl den aus Richtung Karlsruhe kommenden Pkw der 53-Jährigen.

Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die 53-Jährige offenbar einen Schock erlitt und von einem Rettungsteam ambulant vor Ort behandelt werden musste. Der entstandene Sachschaden liegt insgesamt bei etwa 4.500 Euro.

Betrunken am Steuer unterwegs

Kronau (ots) – Der 53-jährige Autofahrer fiel einer Funkstreife des Polizeirevier Bad Schönborn während der Streifenfahrt am Donnerstagabend 16.09.2021 auf. Bei der Kontrolle fiel auf, dass er stark alkoholisiert war.

Der Mann fuhr den Beamten gegen 22.30 Uhr auf der Straße “Im Althäuser” entgegen. Er hielt dann auf einem Grundstück an und verließ schwankend sein Fahrzeug. Der 53-Jährige wurde angehalten und einer Kontrolle unterzogen. Ein Atemalkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von beinahe zwei Promille.

Ihm wurde auf dem Polizeirevier Blut abgenommen, sein Führerschein wurde einbehalten.

Kleinkraftradfahrer bei Sturz leicht verletzt

Philippsburg (ots) – Leichte Verletzungen zog sich ein Kleinkraftradfahrer zu, als er am Donnerstagmorgen auf der Landesstraße 555/Kreisstraße 3578 mit seinem Zweirad zu Fall kam.

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der 16-Jährige gegen 09:35 Uhr im Kreisverkehr aus Richtung eines Schnellrestaurants kommen und wollte diesen an der ersten Ausfahrt wieder verlassen. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und feuchter Fahrbahn rutsche ihm das Hinterrad weg.

In der Folge stürzte der junge Fahrer zu Boden und zog sich glücklicherweise dabei nur leichte Verletzungen zu. Der durch den Unfall entstandene Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt.

Verkehrsunfall im Kurvenbereich

Östringen (ots) – Eine 39-jährige Autofahrerin erlitt am Donnerstag 16.09.2021 gegen 14:00 Uhr, schwere Verletzungen bei einem Verkehrsunfall auf der L552 und wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus verbracht.

Die Frau war in Fahrtrichtung Zeutern unterwegs und kam im Kurvenbereich nach einem Überholvorgang nach links von der Fahrbahn ab. Das Auto schanzte an der Schutzplanke auf, schlug im Gleisbett der neben der L552 verlaufenden Schienen mehrfach auf und kam schließlich auf einem Ackergelände zur Endlage. Die Ursache für das Abkommen von der Fahrbahn ist aktuell noch unklar.

Es entstand ein Sachschaden von etwa 6.000 Euro. An der Gleisanlage entstand kein materieller Schaden. Im Rahmen der Rettungs- und Bergungsarbeiten kam es zu einer Streckensperrung zwischen Zeutern und Odenheim.

Auch der Bahnverkehr war durch den Unfall beeinflusst.