Nach sexueller Belästigung Zeugen gesucht

Mannheim/Neckarstadt-Ost (ots) – Am späten Donnerstagabend 16.09.2021 wurde eine 24-Jährige in Neckarstadt-Ost von einem unbekannten Mann sexuell belästigt. Die junge Frau hielt sich gegen 21.30 Uhr in Tauberstraße auf, als sich der Mann von hinten näherte und ihr an das Gesäß griff. Die 24-Jährige schrie daraufhin sofort um Hilfe, wobei der Täter die Flucht ergriff.

Täterbeschreibung:

männlich, Ende 30, ca. 1,80 m groß, bekleidet mit einer dunkelblauen Kapuzenweste.

Ein Zeuge hörte die Hilferufe und alarmierte sofort das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt. Trotz sofortiger Fahndung nach dem Flüchtigen entkam dieser. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Hinweisgeber werden gebeten, sich unter 0621 174-4444 an die Ermittler zu wenden.

Sachbeschädigung an Gaststätte

Mannheim-Innenstadt (ots) – In den frühen Morgenstunden des Donnerstags, gegen 05:20 Uhr, hörte eine Anwohnerin der Q-Quadrate ein lautes Klirren, konnte jedoch als sie aus dem Fenster sah, nichts Ungewöhnliches feststellen. Wenige Stunden später stellte schließlich der Inhaber einer Gaststätte im Quadrat Q2 fest, dass mehrere Fensterscheiben eingeworfen worden waren.

Der Sachschaden beläuft sich auf nach ersten Schätzungen auf über 2.000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt, Tel. 0621 1258-0.

Unfallflucht an Metro-Ausfahrt – Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – Wegen des Verdachts der Unfallflucht ermittelt die Verkehrspolizei Mannheim gegen den unbekannten Fahrer eines 3,5-Tonners. Der Unbekannte verließ am Mittwochnachmittag, kurz vor 17 Uhr, mit seinem Kleinlaster den Parkplatz des Metro-Einkaufsmarktes in der Floßwörthstraße und streifte dabei einen Nissan, dessen Fahrer hinter der Ausfahrt wartete, um sie freizuhalten. Dabei entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro.

Aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens während des Feierabendverkehrs und dem dadurch stockenden Verkehr ist es nicht ausgeschlossen, dass der Unfall von einem wartenden Autofahrer beobachtet wurde und er/sie Hinweise zum Unfall, aber auch zum Unfallverursachen und/oder dessen Fahrzeug geben kann.

Zeugen werden gebeten, sich mit den Unfallfluchtermittlern der Verkehrspolizei Mannheim, Tel.: 0621/174-4222 oder mit dem Polizeirevier MA-Neckarau, Tel.: 0621/83397-0 in Verbindung zu setzen.

Auto total ausgebrannt

Mannheim-Feudenheim (ots) – Aus bislang unbekannten Gründen geriet am Freitagmorgen 17.09.2021 kurz nach 07 Uhr, ein VW Bus im Stadtteil Feudenheim in Brand. Der 36-jähriger Fahrer bemerkte bereits in der Banater Straße eine Rauchentwicklung und konnte das Fahrzeug noch bis zum Kreisverkehr Lauffener Straße/Neckarstraße fahren, wo er es verlassen musste.

Trotz schnellen Eingreifens der Feuerwache Nord brannte der VW Bus vollständig aus. Wie hoch der Schaden an dem über 20 Jahre alten Bulli ist unbekannt.

Eine Fachfirma war zur Reinigung der Fahrbahn eingesetzt. Die Überreste das Fahrzeuges wurden abgeschleppt. Gegen 8.30 Uhr war der Kreisverkehr wieder frei.

Durch Wendemanöver Unfall verursacht

Mannheim-Sandhofen (ots) – Am Donnerstag 16.09.2021 gegen 06:30 Uhr, fuhr ein 26-Jähriger LKW-Fahrer auf der B44 in Richtung Mannheim auf dem rechten Fahrstreifen. In Höhe der Anschlussstelle MA-Sandhofen zur A6 wollte dieser kurzerhand verbotswidrig wenden, um wieder in Richtung Lampertheim zu fahren. Ein zu diesem Zeitpunkt neben ihm fahrender 36-Jähriger VW-Fahrer musste stark abbremsen, um einen Unfall zu vermeiden.

Die dahinterfahrende 33-jährige BMW-Fahrerin konnte jedoch nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr auf den VW auf. Dieser wurde dann auf den hinteren Bereich des LKW-Aufliegers des 26-Jährigen geschoben, der sich noch im Abbiegevorgang befand. 4 der fünf Fahrzeuginsassen des VW wurden hierbei leicht verletzt.

Der LKW-Fahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, das Kennzeichen war jedoch bekannt, so dass die Verkehrspolizei Mannheim den Fahrer bereits ermitteln konnte. Gegen ihn wird ein Strafverfahren eingeleitet. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro. Ein Fahrstreifen der B44 musste kurzzeitig gesperrt werden.