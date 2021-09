Gefährliche Zugfahrt – Plötzlicher Schlag ins Gesicht

Heidelberg (ots) – Donnerstagmorgen 16.09.2021 betrat ein 46-Jähriger die S3 im Heidelberger Hauptbahnhof gegen 11:21 Uhr und begab sich zu einem 4-er Sitzplatz. Nachdem er dort Platz genommen hatte, kam ein arabisch aussehender Mann und versetzte dem 46-Jährigen unvermittelt einen Schlag ins Gesicht. Anschließend verließ der Täter den Zug.

Täterbeschreibung:

männlich, etwa 180 cm groß, arabischer Phänotyp, schwarz gekräuseltes Haar, ca. 50-60 Jahre alt. Zur Tatzeit trug er eine blaue Jacke und eine blaue Hose.

Gegen den Mann wird nun wegen Körperverletzung ermittelt. Hierzu werden auch die Videoaufzeichnungen aus der S-Bahn herangezogen. Hinweise zur Tat oder zum Tatverdächtigen nimmt die Bundespolizeiinspektion Karlsruhe telefonisch unter

0721 120160 oder über das Kontaktformular unter www.bundespolizei.de entgegen.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

Versuchte Brandstiftung – Kripo ermittelt – Zeugen dringend gesucht

Heidelberg (ots) – Wegen des Verdachts der versuchten Brandstiftung hat das Fachdezernat der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg die Ermittlungen aufgenommen. Ein bislang unbekannter Täter soll am frühen Freitagmorgen 17.09.2021 gegen 01.15 Uhr, einen Molotowcocktail über ein Oberlicht in einen Einkaufsmarkt in der Breslauer Straße/Ecke Königsberger Straße geworfen haben.

Der schnelle Einsatz der Berufsfeuerwehr Heidelberg verhinderte Schlimmeres, sodass durch Rußniederschlag lediglich ein Sachschaden von mehreren tausend Euro entstand. Ein Zeuge hatte die Tat beobachtet und über Notruf die Polizei und die Feuerwehr informiert.

Den Täter beschreibt er wie folgt:

männlich, normale Statur. Schwarz gekleidet, schwarze Kapuze oder Mütze. Er war mit einem schwarzen Mountainbike unterwegs, das einen prägnanten dickeren Rahmen aufwies.

Zeugen, die Hinweise zur Tat und/oder dem Täter geben können, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst, Tel.: 0621/174-4444 oder mit dem Polizeirevier HD-Süd, Tel.: 06221/3418-0 in Verbindung zu setzen.

Aufgrund Ablenkung aufgefahren – 2 Verletzte bei Unfall

Heidelberg (ots) – Wegen einem heruntergefallenen Gegenstand im Auto eines 18-Jährigen kam es am Freitagmorgen 17.09.2021 um 09.40 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Rohrbacher Straße. Aufgrund der Ablenkung fuhr der junge Mann auf eine vor ihm fahrende 29-Jährige und ihren VW Polo auf, die gerade nach links auf den Parkplatz einer Bäckerei abbiegen wollte und deshalb bremsen musste.

Durch den Zusammenstoß wurden beide Unfallbeteiligte leicht verletzt und wurden vor Ort von Rettungssanitätern medizinisch betreut. Beide Autos mussten abgeschleppt werden, es entstand ein Sachschaden von mindestens 10.000 Euro.